Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik , Kozmetik
Büyük Eylül İndirimi Başladı! Bebek Bakım Ürünlerinden Lüks Parfümlere Kaçırılmayacak Fırsatlar Burada

etiket Büyük Eylül İndirimi Başladı! Bebek Bakım Ürünlerinden Lüks Parfümlere Kaçırılmayacak Fırsatlar Burada

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 13:33

Büyük Eylül İndirimi'nin başlamasıyla birlikte, bebek bakım ürünlerinden lüks parfümlere kadar geniş bir yelpazede kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Bu özel indirim döneminde, ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi karşılayacak birçok ürünü avantajlı fiyatlarla satın alabilirsiniz. 

Bu içerik 09.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Philips Avent Ultra Air Emzik

Philips Avent Ultra Air Emzik

Philips Avent Ultra Air Animals 2li Emzik, 6-18 aylık bebekler için özel olarak tasarlanmıştır. Bu emzik, bebeğinizin hassas cildini korumak için ekstra geniş hava deliklerine sahiptir. Bu özellik, cildin tahriş olmasını önlemeye yardımcı olur.

Sepette indirimli fiyatı 214,99 TL.

Bebek bakım ürünlerinde sepette indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimli ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada

Calvin Klein Euphoria EDP

Calvin Klein Euphoria EDP

Bu parfüm, ilk notalarında cildi canlandıran ve nemlendiren doğal bir antiseptik olan Sicilya bergamotu ile karşımıza çıkar. Aynı zamanda yeşil ve sulu tonlarıyla bizi sarar ve taze egzotik hurma notalarıyla hayat bulur.

Seçili parfümlerde fırsat indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada

Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer 50 SPF+ Renk Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Krem

Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer 50 SPF+ Renk Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Krem

3 in 1 Healthy Skin Moisturizer, cilt bakımında üç önemli işlevi bir arada sunan bir üründür. Bu ürün, cildin tonunu eşitleme, nemlendirme ve SPF 50 koruması sayesinde UVA/UVB ışınlarına karşı etkin bir koruma sağlama özelliklerine sahiptir. 

Makyaj ürünlerinde fırsat indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

La Roche Posay Effaclar Jel

La Roche Posay Effaclar Jel

La Roche Posay Effaclar Jel, yağlı ve düzensiz cilt tipleri için ideal bir temizlik ve koruma çözümü sunar. Yeni formülüyle hassas ciltler üzerinde nazik bir etki yaratır ve cildinizi kirden ve sebumdan (cildin doğal yağı) arındırma görevini üstleniyor.

Cilt bakım ürünlerinde fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimli ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada

Faber-Castell Kuru Boya 12 Renk Tam Boy

Faber-Castell Kuru Boya 12 Renk Tam Boy

FaberCastell Kuru Boya 12 Renk Tam Boy seti, çocuğunuzun okul ihtiyaçları için mükemmel bir seçimdir. Bu set, çocuğunuzun yaratıcılığını ve hayal gücünü artırmak için 12 canlı ve çeşitli renk içerir. Üstelik şu anda indirimli bir fiyatla satın alabilirsiniz. 

Ofis & Kırtasiye  ünlerinde fırsatlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu 100 Adet

Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu 100 Adet

Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu, hem ev içi hem de dış mekanlarda karşılaştığınız tüm yüzeylerde hijyenik bir ortam oluşturmanızı sağlar. Bu temizlik havlusu, iz bırakmayan ve doğal bileşenlerden oluşan formülü sayesinde geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Linki burada

Hepsiburada

La Roche Posay Anthelios Uvmune 400 Oil Control Spf50+ Güneş Kremi

La Roche Posay Anthelios Uvmune 400 Oil Control Spf50+ Güneş Kremi

La Roche Posay  Güneş Kremi, hassas ciltler için özel olarak tasarlanmış bir üründür. Matlaştırıcı özelliği sayesinde cildinizi 12 saate kadar mat bir görünümde tutar. Bu yüz güneş koruyucu krem, cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken aynı zamanda cildinizin yağ dengesini kontrol altında tutar. 

Güneş Bakım ürünlerinde fırsat indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Kahve Dünyası Filtre Kahve 250 gr x 4'lü

Kahve Dünyası Filtre Kahve 250 gr x 4'lü

Kahve Dünyası'nın Filtre Kahve ürünü, tamamen kavrulmuş ve %100 saf kahve çekirdeklerinden oluşmaktadır. Bu eşsiz ürün, kahve severlerin damak zevkine hitap etmek için özenle seçilmiş ve kavrulmuş çekirdeklerden elde edilmiştir. 

Gıda ve içecek ürünlerinde fırsat indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimli ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada

Venüs Oyuncak Zıp Zıp Bardaklar Eğitici Aile Oyunu

Venüs Oyuncak Zıp Zıp Bardaklar Eğitici Aile Oyunu

Venüs Oyuncak Zıp Zıp Bardaklar Eğitici Aile Oyunu, çocuklarınıza beyin jimnastiği yapma fırsatı sunan bir oyundur. Bu oyun, çocuklarınızın zamanlarını daha verimli ve faydalı bir şekilde kullanmalarını sağlar. 

Çocuk oyunlarındaki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Braun Face FS1000 Mini Tüy Dökücü

Braun Face FS1000 Mini Tüy Dökücü

Braun'un Mini Tüy Alma Makinesi, FS1000 modeli, hızlı ve kolay bir yüz tüyü temizleme deneyimi sunar. Bu ürün, yüz tüylerinizi nazik ve zahmetsizce almanızı sağlar, böylece evde veya seyahatlerinizde pürüzsüz bir cilt elde edebilirsiniz. 

Braun ürünlerinde fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Arzum AR5036 Superstar Saç Düzleştirici Fırça

Arzum AR5036 Superstar Saç Düzleştirici Fırça

Arzum AR5036 Superstar Saç Düzleştirici Fırça, tarak formundaki özel başlığı sayesinde saçlarınıza zarar vermeden onları düzleştirme işlemini kolaylaştırır. Bu ürün, saçlarınızı düzleştirirken aynı zamanda onları tarar ve düğümleri çözer. Bu sayede saçlarınızı hem düzleştirir hem de bakım yapar.

Arzum kişisel bakım ürünlerindeki fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Philips LatteGo EP5443/70 Tam otomatik espresso makinesi

Philips LatteGo EP5443/70 Tam otomatik espresso makinesi

Philips'in tam otomatik espresso makinesi, hızlı süt temizleme sistemine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu özelliği sayesinde makinenin bakımı oldukça kolaylaşıyor. 12 bardak kapasitesi ile taze çekirdekli kahve hazırlama konusunda da iddialı olan bu makine, lezzetli bir kahve deneyimi sunuyor. 

Seçili küçük ev aletlerinde fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimli ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın