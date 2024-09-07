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Marka Günleri’nde Sona Yaklaştık: Bitmeden Göz Atman Gereken Elektronik Fırsatlar

etiket Marka Günleri’nde Sona Yaklaştık: Bitmeden Göz Atman Gereken Elektronik Fırsatlar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 14:28

Marka Günleri'nin sonuna yaklaşırken, kaçırmamanız gereken elektronik ürünlerin öne çıkanlarını sizler için bir araya getirdik. Bu özel günlerde, teknoloji tutkunları için birçok fırsat sunulmaktadır. Bu fırsatları değerlendirmek ve ihtiyaç duyduğunuz elektronik ürünleri uygun fiyatlarla satın almak için son günler.

Bu içerik 07.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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JBL Go 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör - Siyah

JBL Go 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör - Siyah

JBL Go 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, üstün ses kalitesi ile müzik deneyiminizi en üst düzeye taşıyor. Bu portatif hoparlör, IP67 sertifikalı suya ve toza karşı dayanıklı yapısı sayesinde her türlü çevresel koşulda bile müzik zevkinizi kesintisiz sürdürmenizi sağlar. 

Sepette indirimli fiyatıyla 1.529,10 TL.

Bluetooth Hoparlörlerde sepette indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Grundig HS 7033 Botanika Papatya Yağı Kaplı Plakalı İyonik Saç Düzleştirici

Grundig HS 7033 Botanika Papatya Yağı Kaplı Plakalı İyonik Saç Düzleştirici

Botanika'nın papatya yağı ile kaplanmış plakalara sahip iyonik saç düzleştiricisi, saç bakım rutininizin vazgeçilmez bir parçası olacak. Bu ürün, saçınıza hem parlaklık hem de dümdüz  bir görünüm kazandırırken, papatya yağı sayesinde saçınızın ihtiyaç duyduğu besinleri de sağlar. 

Grundig küçük ev aletlerinde fırsat indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Kiwitime Watch 9 Serisi Android Uyumlu Akıllı Saat

Kiwitime Watch 9 Serisi Android Uyumlu Akıllı Saat

HK9 Ultra 2 Gen 3, ChatGPT BT arama özelliği ile de öne çıkıyor. Bu özellik, kullanıcıların akıllı saatleri üzerinden telefon görüşmeleri yapmalarını ve mesajlaşmalarını sağlar. Bu, özellikle hareket halindeyken büyük bir kolaylık sağlar. Bu akıllı saat, hem iOS hem de Android işletim sistemleri ile uyumludur. 

Kiwitime Akıllı Saatlerde fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

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Powertec TR-758 Profesyonel Tıraş Makinesi

Powertec TR-758 Profesyonel Tıraş Makinesi

Powertec TR758 Profesyonel Tıraş Makinesi, hem evde hem de seyahatlerde kullanabileceğiniz çok yönlü bir alettir. Bu mükemmel tasarlanmış cihaz, sakallarınızı hızla ve rahatlıkla kesmenize olanak sağlar. Ayrıca, saçlarınızı ev konforunda kısaltmak ve şekillendirmek için de idealdir.

 Powertec ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

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Nespresso S85 Atelier Süt Çözümlü Kahve Makinesi

Nespresso S85 Atelier Süt Çözümlü Kahve Makinesi

Nespresso S85 Atelier, süt çözümlü bir kahve makinesidir. Bu özelliği sayesinde, tercihinize bağlı olarak sıcak ya da soğuk kahve tariflerini rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, bardağınızın içerisinde kahvenize eşlik edecek köpüğü oluşturmak için çıkarılabilir bir süt köpürtücü başlığına sahiptir. Bu başlık, kullanım kolaylığı sağlar ve temizliği pratiktir. 

Nespresso Kahve Makinelerinde fırsat indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

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Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3,5L Fritöz

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3,5L Fritöz

Xiaomi'nin bu özel ürünü, sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için mükemmel bir seçenektir. Çünkü Mi Smart Air Fritöz, yemeklerinizi yağsız veya minimum yağ kullanarak pişirme özelliğine sahiptir. Bu sayede, yemekleriniz hem daha sağlıklı olacak hem de çıtır çıtır bir lezzet sunacak.

Air Fryer ve Fritözlerde kaçırılmayacak fırsatlara buradan göz atabilirsiniz.

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Qcy QCY HT05 Melobuds

Qcy QCY HT05 Melobuds

Qcy markasının QCY HT05 Melobuds ANC 6 modeli, siyah renkte, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip, Bluetooth 5.2 teknolojisi ile donatılmış kablosuz bir kulaklık. Bu ürün, 30 saatlik bir pil ömrüne sahip olup, bu süre boyunca kesintisiz bir kullanım deneyimi sunar. 

Akıllı Saat ve Bluetooth Kulaklıklarda uygun fiyatlı ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

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Karaca Hatır Hüps Sütlü Türk Kahve Makinesi Pearly Pink

Karaca Hatır Hüps Sütlü Türk Kahve Makinesi Pearly Pink

Karaca'nın Hatır Hüps Sütlü Türk Kahve Makinesi, evinizin en değerli parçası olmaya aday. Bu ürün, közde yavaşça pişirilen Türk kahvesinin eşsiz lezzetini ve ayrıca isteğinize bağlı olarak hazırlayabileceğiniz sütlü içeceklerin keyfini size sunuyor. 

Karaca Küçük Ev Aletlerinde fırsat indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

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Tefal CM1218 Uno Filtre Kahve Makinesi

Tefal CM1218 Uno Filtre Kahve Makinesi

Yeni Uno Filtre Kahve Makinesi, kullanıcılarına 12 kupaya kadar kahve hazırlama kolaylığı sunmaktadır. Su deposuna ve filtre bölümüne rahatlıkla ulaşabilme imkanı sağlar. Bu özellikli kahve makinesi, hazırladığınız kahveyi yaklaşık 30 dakika boyunca sıcak tutar ve bu sürenin sonunda otomatik olarak kendini kapatır. Bu sayede enerji tasarrufu sağlar ve kullanım kolaylığı sunar. 

Sıcak içeceklerde kaçırılmayacak fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

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Zeblaze Vibe 7 Pro Black Akıllı Saat

Zeblaze Vibe 7 Pro Black Akıllı Saat

Zeblaze Vibe 7 Pro Black, teknoloji ve konforu bir arada sunan bir akıllı saat modelidir. Bu ürün, sesli görüşme özelliği ile kullanıcılarına telefonlarına dokunmadan, bileklerinden görüşme yapabilme imkanı sağlar. Ayrıca titreşim özelliği sayesinde gelen aramaları veya bildirimleri kaçırma derdiniz olmayacak.

Zeblaze ürünlerinde sepette indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

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Robor R410 İOS iPhone Kablosu

Robor R410 İOS iPhone Kablosu

R410 şarj ve veri kabloları, güvenilir ve istikrarlı bir erişim deneyimi sunar. Bu kablolar, şarj işlemleri, güvenli veri transferi ve senkronizasyon için idealdir. Esnek yapısı ve kaliteli malzemeleri sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sağlar. 

Robor markalı ürünlerde sepette indirim fırsatlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Spigen Air Vent Manyetik Araç içi Telefon Tutucu

Spigen Air Vent Manyetik Araç içi Telefon Tutucu

'Air Vent Manyetik Araç İçi Telefon Tutucu  yüksek stabilite sunan kolay bir kilitleme sistemine sahiptir. Bu özelliği sayesinde telefonunuzu güvenli bir şekilde yerleştirebilir ve sürüş sırasında düşme veya kayma gibi problemler yaşamazsınız. Ürünün bir diğer önemli özelliği ise 360° dönebilen bilyesi sayesinde telefonunuzun ekranını her açıdan rahatça görüntüleyebilmenizdir. 

Araç İçi Telefon Tutucularında fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

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