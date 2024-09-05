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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Argan Yağı Katkılı Philips 7000 Serisi Saç Düzleştirici Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Argan Yağı Katkılı Philips 7000 Serisi Saç Düzleştirici Alınır mı?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 10:13

Philips 7000 Serisi Saç Düzleştirici'nin benzersiz özelliklerini ve Argan Yağı katkısının bu ürün üzerindeki etkisini sizler için derinlemesine inceledik. Argan Yağı'nın besleyici ve koruyucu etkisiyle birleşen bu üstün teknoloji, saçınızın sağlıklı ve parlak görünümünü korurken aynı zamanda istediğiniz şekli vermenize olanak sağlıyor. Haydi, gelin bu eşsiz ürünün detaylarına birlikte göz atalım.

Bu içerik 05.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Philips'in 7000 Serisi Saç Düzleştirici, saçlarınıza zarar vermeden, elektriksiz ve sağlıklı bir görünüm kazandırmak için tasarlanmış.

Philips'in 7000 Serisi Saç Düzleştirici, saçlarınıza zarar vermeden, elektriksiz ve sağlıklı bir görünüm kazandırmak için tasarlanmış.

Bu ürün, ThermoShield teknolojisi sayesinde saçlarınızı dengeli bir sıcaklıkla korurken, aynı zamanda mineral iyonları ile UV etkisini azaltarak ısı hasarını da önler. Bu sayede saçlarınızı güvenle ve rahatlıkla şekillendirebilirsiniz.

Philips 7000 Serisi Saç Düzleştirici, hızlı ısınma özelliği sayesinde sadece 30 saniye içerisinde kullanıma hazır hale gelir.

Philips 7000 Serisi Saç Düzleştirici, hızlı ısınma özelliği sayesinde sadece 30 saniye içerisinde kullanıma hazır hale gelir.

Ürün, zarif ve şık düz saçlardan, göz alıcı buklelere kadar geniş bir yelpazede saç stillerini oluşturmanızı sağlıyor. Ayrıca, mineral iyonları içeren bu düzleştirici, UV ışınlarının saçlar üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya yardımcı olur.

Bu saç düzleştirici, Argan yağı ile zenginleştirilmiş seramik plakaları sayesinde saçlarınıza kayarak ipeksi bir görünüm kazandırır. Argan yağı, saçınızın nemini korurken aynı zamanda saçınıza doğal bir parlaklık katar.

Bu saç düzleştirici, Argan yağı ile zenginleştirilmiş seramik plakaları sayesinde saçlarınıza kayarak ipeksi bir görünüm kazandırır. Argan yağı, saçınızın nemini korurken aynı zamanda saçınıza doğal bir parlaklık katar.

Düzleştiricinin düz plakaları saçınızda kolayca kaydığı için saçınızı şekillendirmek için daha az zaman harcarsınız. Bu, saçınıza hem parlaklık hem de pürüzsüzlük katar.

Soğuk uçlu şekillendirici, kullanıcı güvenliği için özel bir ısı yalıtım malzemesiyle donatılmış. Bu malzeme, şekillendiricinin ucunun soğuk kalmasını sağlıyor, böylece kullanım sırasında rahatlık ve güvenlik sağlar.

Soğuk uçlu şekillendirici, kullanıcı güvenliği için özel bir ısı yalıtım malzemesiyle donatılmış. Bu malzeme, şekillendiricinin ucunun soğuk kalmasını sağlıyor, böylece kullanım sırasında rahatlık ve güvenlik sağlar.

Cihaz, 120°C ila 230°C arasında ayarlanabilir bir sıcaklık aralığına sahip. Bu özellik, saçınıza zarar verme riskini en aza indirirken, aynı zamanda uzun süreli ve kalıcı sonuçlar elde etmenizi sağlıyor.

Philips 7000 Serisi Saç Düzleştiricisini hemen sepete eklemek isterseniz Amazon güvencesiyle buradan ulaşabilirsiniz.

Philips 7000 Serisi Saç Düzleştiricisini Hepsiburada güvencesiyle almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer saç düzleştirici modellere de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Bu özel ürünün, saçınıza hem düzleştirme hem de bukle yapma özelliği sunan çok yönlü bir araç olduğunu belirtmek isteriz. Bu düzleştiriciye gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

Bu özel ürünün, saçınıza hem düzleştirme hem de bukle yapma özelliği sunan çok yönlü bir araç olduğunu belirtmek isteriz. Bu düzleştiriciye gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

  • Öncelikle sabah 9 da verilen siparişi aynı gün 16 da teslim eden Amazon'a teşekkür ederim. Ürüne gelirsek eşime aldım, hemen denemesini yaptı. Tek seferde düzleştirme yaptığını ve saça hiç zarar vermediğini söyledi.

  • Bu ürünü 2 sene önce ilk çıktığında almıştım geçenlerde bozuldu tamire gönderdim ama ürün o kadar güzel ki yedekte durması açısından yenisini aldım. Saçları yumuşacık yaparak, çekiştirmeden, düşük ısıda dahi çok güzel düzleştiriyor. Maşa olarak da kullanıyorum. Ben 15 yıldır neredeyse her gün düzleştirici kullanan bir kadın olarak bu ürün tamamdır diyorum. Şiddetle tavsiye ederim.

  • Çok güzel bir düzleştirici kızım için almıştım saçı yıpratmıyor. Işıltılı bi saç oluyor düzleştirince satıcıya teşekkür ederim.

  • Artıları güzel ısınıyor ve düzleştiriyor üst plakaların ısınması biraz tutacağınız yeri daraltıyor dikkatli olmanız lazım. Saçımı gayet güzel düzleştirdi ve yumuşacık yaptı elektriklenmedi genel olarak beğendim.

  • Vaat ettiği her şeyi yapan ürün memnun kaldım tavsiye ederim .

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