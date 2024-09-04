Samsonite'ın İkinci Markası'ndan American Tourister Speedstar Spinner Valiz Alınır Mı?

Fermuarları olsun dikişleri olsun tekerlekleri olsun gayet kaliteli. Uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğimi umuyorum. Teşekkürler :)

İki adet transatlantik uçuşu ve sayısız aktarmayı bir çizik bile olmadan atlattı. Oldukça kaliteli ve ekstra hacim fermuarı çok kullanışlı.

Her zaman sevdiğim bir marka. Daha büyük bir boyut aldım, çok geniş bir alana sahip ve güzel bir yapıya ve renge sahip.

Güç ve hafiflik bu bavulun ayırt edici yönleridir. Sağlam malzemelerden üretilmiştir, bagajınız için güvenilir korumayı garanti ederken, hafifliği taşımayı ve taşımayı kolaylaştırır. Sağlam yapısı, taşıma sırasında darbelere direnerek dayanıklılığa dönüşüyor. Speedstar'ın yol tutuşu, havalimanları ve yollarda sorunsuz dönüş ve zahmetsiz gezinme sağlayan döndürücü tasarımıyla daha da vurgulanıyor. Teleskopik tutamaç rahat taşıma sağlarken, malzemelerin kalitesi, gücüne rağmen bavulun hafif kalmasına yardımcı olur.