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Samsonite'ın İkinci Markası'ndan American Tourister Speedstar Spinner Valiz Alınır Mı?

etiket Samsonite'ın İkinci Markası'ndan American Tourister Speedstar Spinner Valiz Alınır Mı?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 16:10

American Tourister Speedstar Spinner Valizin detaylı incelemesini gerçekleştirdik. Seyahatlerinizde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bu valiz, güvenilirliği ve kullanım kolaylığı ile dikkat çekiyor. Gelin bu valizi beraber keşfedelim👇🤗

Bu içerik 04.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bir dünya gezgini olup yeni yerler keşfetmeye mi heveslisiniz, yoksa iş gereği sık sık seyahat etmek mi zorundasınız?

Bir dünya gezgini olup yeni yerler keşfetmeye mi heveslisiniz, yoksa iş gereği sık sık seyahat etmek mi zorundasınız?

Seyahat, yaşamınızın vazgeçilmez bir parçasıysa, dayanıklı ve kullanımı kolay bir bavul, yolculuklarınızın en büyük destekçisi olabilir.

American Tourister, dünya genelinde 90'dan fazla ülkede faaliyet gösteren ve dünyanın ikinci en büyük bavul markası.

American Tourister, dünya genelinde 90'dan fazla ülkede faaliyet gösteren ve dünyanın ikinci en büyük bavul markası.

American Tourister koleksiyonları, şıklık ve işlevselliği birleştirerek, bir sonraki yolculuğunuz için mükemmel olan fonksiyonel seyahat ürünlerini barındırıyor.

Amerikan Tourister Speedstar Spinner Valiz Exp Tsa, Samsonite tarafından sunulan en ideal seçeneklerden biri.

Amerikan Tourister Speedstar Spinner Valiz Exp Tsa, Samsonite tarafından sunulan en ideal seçeneklerden biri.

Bu valiz, yüksek fonksiyonel özellikleri, üstün malzeme kalitesi ve geniş kapsamlı satış sonrası hizmetleri ile dünya çapında tanınmış bir marka olan Samsonite'in kalitesini yansıtıyor.

American Tourister Speedstar Spinner Valiz Exp Tsa, dış yapısının sağlamlığı ile tanınan bir ürün!

American Tourister Speedstar Spinner Valiz Exp Tsa, dış yapısının sağlamlığı ile tanınan bir ürün!

Bu ürün, geniş iç hacmi ile çok sayıda eşyanın rahatlıkla sığabileceği bir alan sunar. Kullanılan fermuarın kalitesi, valizin uzun süreli kullanımını sağlar ve içerideki eşyaların güvende kalmasını garanti eder. Ayrıca, sağlam dikişler sayesinde, valiz, ağırlığı ne olursa olsun eşyaları taşıyabilir.

Bu valiz, HS ABS (vakum) malzemesinden yapılmıştır. Bu malzeme, yüksek dayanıklılık ve hafiflik özellikleriyle biliniyor. Bu sayede, valizinizi taşırken fazladan bir ağırlık hissetmiyorsunuz..

Bu valiz, HS ABS (vakum) malzemesinden yapılmıştır. Bu malzeme, yüksek dayanıklılık ve hafiflik özellikleriyle biliniyor. Bu sayede, valizinizi taşırken fazladan bir ağırlık hissetmiyorsunuz..

TSA kilidi özelliği, bu valizin güvenliğini bir adım daha ileri taşır. Bu kilit sayesinde, valizinizi güvenlik görevlileri tarafından açılmadan kontrol edilebilir. Bu, hem sizin hem de valizinizin güvenliğini sağlar.

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American Tourister Speedstar Spinner Valizin detaylıca inceledik. Seyahatlerinizde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bu valiz, güvenilirliği ve kullanım kolaylığı ile dikkat çekiyor. Bu valize gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

American Tourister Speedstar Spinner Valizin detaylıca inceledik. Seyahatlerinizde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bu valiz, güvenilirliği ve kullanım kolaylığı ile dikkat çekiyor. Bu valize gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

  • Fermuarları olsun dikişleri olsun tekerlekleri olsun gayet kaliteli. Uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğimi umuyorum. Teşekkürler :)

  • İki adet transatlantik uçuşu ve sayısız aktarmayı bir çizik bile olmadan atlattı. Oldukça kaliteli ve ekstra hacim fermuarı çok kullanışlı.

  • Her zaman sevdiğim bir marka. Daha büyük bir boyut aldım, çok geniş bir alana sahip ve güzel bir yapıya ve renge sahip.

  • Güç ve hafiflik bu bavulun ayırt edici yönleridir. Sağlam malzemelerden üretilmiştir, bagajınız için güvenilir korumayı garanti ederken, hafifliği taşımayı ve taşımayı kolaylaştırır. Sağlam yapısı, taşıma sırasında darbelere direnerek dayanıklılığa dönüşüyor. Speedstar'ın yol tutuşu, havalimanları ve yollarda sorunsuz dönüş ve zahmetsiz gezinme sağlayan döndürücü tasarımıyla daha da vurgulanıyor. Teleskopik tutamaç rahat taşıma sağlarken, malzemelerin kalitesi, gücüne rağmen bavulun hafif kalmasına yardımcı olur.

  • Acelesi olan herkes için: bavuldan oldukça memnunum.

✅ şık petek görünüm

✅ sağlam ABS sert kabuk

✅ kabin bagajı için boyutu tutar

✅ ara çıtçıtlı uzatılabilir teleskopik sap

✅ ek kauçuk sap

✅ kayışlı bir bölme, örgü ve fermuarlı başka bir bölme

✅ iyi fermuar

✅ TSA şifreli kilit

✅ kolay manevra kabiliyeti

Kusursuz.

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