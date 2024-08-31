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Bugün İndirimde Neler Var? Günün İndirimli Moda ve Kozmetik Ürünleri

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Günün İndirimli Moda ve Kozmetik Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 13:51

Bugün hangi ürünlerde indirim var, merak ediyor musunuz? Moda ve kozmetik dünyasının en trend ürünlerini sizler için inceledik. İşte günün en çarpıcı indirimli ürünleri... 

Bu içerik 31.08.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Ipekyol'un Basic Crop tişörtü, vücudu sıkıca saran kesimi sayesinde vücut hatlarınızı ön plana çıkaracaktır.

Ipekyol'un Basic Crop tişörtü, vücudu sıkıca saran kesimi sayesinde vücut hatlarınızı ön plana çıkaracaktır.

Bu tişört, minimalist ve şık tasarımıyla gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak. Mini eteklerden denim pantolonlara kadar geniş bir yelpazede giysilerle kombin yapabilirsiniz.

İndirimli fiyatıyla şuan 237,02TL.

Linki burada

Amazon

De Valentini Marka DV 2051 1 Güneş Bayan Gözlüğü

De Valentini Marka DV 2051 1 Güneş Bayan Gözlüğü

Valentini markasının bayan güneş gözlüğü, oval şekli ve sarı çerçevesi ile bu yazın moda trendlerine uyum sağlayacak bir tasarıma sahip. Bu model, yaz kombinlerinizi tamamlayacak ve size şık bir görünüm kazandıracak. 

İndirimli fiyatıyla şuanda 158,33TL.

Linki burada

Amazon

Slazenger Erkek Barrel Ayakkabı

Slazenger Erkek Barrel Ayakkabı

Slazenger Erkek Barrel Ayakkabı, hem rahatlığı hem de zarif tasarımı ile dikkat çeken bir modeldir. Günlük yaşamın hızına ve dinamizmine ayak uydurabilecek bir yapıya sahip olan bu ayakkabı, her türlü kıyafetle kolayca kombinlenerek kişisel stilinizi öne çıkaracaktır.

İndirimli fiyatıyla 840,90TL.

Linki burada

Amazon

Nascita Açılı Pudra Allık Fırçası

Nascita Açılı Pudra Allık Fırçası

Nascita'nın Açılı Pudra Allık Fırçası, yumuşak yapısıyla makyajınızı kusursuz bir hale getirirken, indirimli fiyatıyla da cebinizi düşünüyor. 

İndirimli fiyatı şuanda 111,00TL.

Linki burada

Amazon

Ogx ışıltı veren elma sirkesi bakım kremi

Ogx ışıltı veren elma sirkesi bakım kremi

OGX Işıltı Veren Bakım Kremi, elma sirkesi içeren özgün formülü sayesinde saç tellerini temizlemeye yardımcı olur. Bu ürün, özellikle yağlı saçları hedef alır; çünkü saç derisi ve uçlardaki kir birikimini arındırmada etkilidir. 

İndirimli fiyatıyla şuanda 214,23TL.

Linki burada

Amazon
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NIVEA Q10 Kırışıklık Karşıtı Çift Etkili Cilt Serumu

NIVEA Q10 Kırışıklık Karşıtı Çift Etkili Cilt Serumu

Q10 Kırışıklık Karşıtı Çift Etkili Cilt Serumu, cildinizdeki yeni kırışıklıkların oluşumunu engellemek için antiglikasyon teknolojisi kullanır. Bu teknoloji, şekerin neden olduğu kırışıklıkların oluşumunu engeller. Ürünün içeriğindeki yüksek Q10 konsantrasyonu sayesinde, düzenli kullanımda, en derin kırışıklıkların görünümünü bile 2 hafta gibi kısa bir süre içinde azaltır. 

İndirimli fiyatı 345,69TL.

Linki burada

Amazon

Koton Mini Etek Dar Kesim Yandan Yırtmaçlı

Koton Mini Etek Dar Kesim Yandan Yırtmaçlı

Koton'un yandan yırtmaçlı eteği, hem gömleklerle hem de tişörtlerle kolayca kombinlenebilir ve bu özelliğiyle ofis stilinizin vazgeçilmezi haline gelecek. Bu etek, iş yerinde şıklığınızı ve stilinizi ön plana çıkaracak. 

Sepette indirimli fiyatıyla 154,99 TL.

Linki burada

Hepsiburada

Koton Aslıhan Malbora XKoton - Taş Detaylı Kruvaze Crop Blazer Ceket

Koton Aslıhan Malbora XKoton - Taş Detaylı Kruvaze Crop Blazer Ceket

Bu ceket, taş detayları ve kruvaze kesimi ile dikkat çekiyor. Crop tarzı, modern ve şık bir görünüm sunuyor. Blazer tipi ise, hem resmi hem de günlük kombinlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir esnekliği beraberinde getiriyor. 

Sepette indirimli fiyatı 895,99 TL.

Linki burada

Hepsiburada

Nişantaşı Shoes Nişantaşı Shoes Spark Siyah Bilek Bağlı Kadın Topuklu Sandalet

Nişantaşı Shoes Nişantaşı Shoes Spark Siyah Bilek Bağlı Kadın Topuklu Sandalet

Siyah Bilekten Bağlamalı Kadın Topuklu Sandalet, her türlü özel gün ve gecelerde rahatlıkla tercih edilebilecek bir seçenektir. Siyahın asaleti, topuklu ayakkabının şıklığı ve bilekten bağlamalı modelin rahatlığı bir araya gelerek, bu ürünü vazgeçilmez kılıyor.

Sepette indirimli fiyatı 643,92 TL.

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Hepsiburada

Cream Co. Nemlendirici

Cream Co. Nemlendirici

Cream Co. tarafından üretilen nemlendirici yüz kremi, cildin tonunu eşitleme ve aydınlatma özelliklerine sahip. Bu ürün, su bazlı bir formülle hazırlanmış olup, tüm cilt tipleri için uygundur.

Sepette indirimli fiyatıyla275,94 TL.

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Hepsiburada
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L'Oréal Paris L'Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah

L'Oréal Paris L'Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah

Daha belirgin ve daha siyah kirpiklerin hayalini kuruyorsanız, L'Oréal Paris Telescopic Maskara tam size göre. Bu ürün, kirpiklerinizi daha dolgun ve belirgin hale getirerek gözlerinizi ön plana çıkaracaktır.

Sepette indirimli fiyatıyla287,10 TL.

Linki burada

Hepsiburada

Nivea Sun Koruma ve Nem Spf 50+ Güneş Koruyucu

Nivea Sun Koruma ve Nem Spf 50+ Güneş Koruyucu

Nivea Sun Koruma ve Nem Spf 50+ Güneş Koruyucu, bu yazın vazgeçilmez ürünlerinden biri olmaya aday. Bu ürün, yüksek koruma faktörü ve nemlendirme özelliği sayesinde cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken aynı zamanda nemlendiriyor.

İndirimli fiyatı 299,00TL.

Linki burada

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