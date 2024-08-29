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Bu Hafta Hangi Markalar İndirimde? Haftanın İndirimli Moda Ürünleri

etiket Bu Hafta Hangi Markalar İndirimde? Haftanın İndirimli Moda Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 16:47

Hangi markaların indirimde olduğunu merak ediyor musunuz? Bu hafta sizin için hangi moda ürünlerinin indirimde olduğunu araştırdık ve derledik. En trend parçaları, en uygun fiyatlarla satın almanız için indirimli moda ürünleri rehberimizi kaçırmayın. İşte bu haftanın indirimli markaları ve ürünleri...

Bu içerik 29.08.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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MCM MCM 660SA 613 KADIN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

MCM MCM 660SA 613 KADIN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

MCM markasının kadınlar için özel olarak tasarladığı bu güneş gözlüğü, kedi gözü tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu tasarım, yüz hatlarınızı vurgulayarak size çok yakışacak. 

İndirimli fiyatıyla 2.382,91TL.

Linki burada

Amazon

HUGO BOSS Kadın 1386/S Güneş Gözlüğü

HUGO BOSS Kadın 1386/S Güneş Gözlüğü

HUGO BOSS markasının kadınlar için özel olarak tasarladığı güneş gözlüğü, şık siyah çerçevesiyle dikkat çekiyor. Bu gözlük, günlük kıyafetlerinizi tamamlamak için ideal bir seçenek olacaktır. 

Linki burada

Amazon

Kipling Kadın FIREFLY UP Sırt Çantası

Kipling Kadın FIREFLY UP Sırt Çantası

Kipling markasının sırt çantası, kullanıcılarına pratik bir kullanım sunuyor. Özellikle fermuarlı arka cep ve iki ön cep, gün boyunca ihtiyaç duyduğunuz önemli eşyalarınıza kolaylıkla erişim sağlıyor. Bu çanta, okula gidenler için hem rahatlık hem de şıklık sunan bir seçenek olabilir. 

Kullanıcı yorumu;

Bu çantayı seviyorum! küçük, pratik, eşyalarınızı güvenli bir şekilde saklamak için çok sayıda cepli. Başka renklerde sipariş edeceğim tasarıma bayılıyorum.

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Amazon

Kipling ART Omuz Çantası Kadın

Kipling ART Omuz Çantası Kadın

Kipling ART Omuz Çantası, zarif mavi tonlarıyla göz alıcı bir görünüme sahip. Geniş iç hacmi sayesinde, eşyalarınızı rahatlıkla taşıyabileceğiniz bu çanta, hem kullanışlılığı hem de şıklığı bir arada sunuyor.

Kullanıcı yorumu;

İyi büyük bir boyutu ve çok sayıda fermuarı var hafif, çok pratik.

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Amazon

Kipling CAMAMA Omuz Çantası Kadın

Kipling CAMAMA Omuz Çantası Kadın

Bu çanta, hayatınızın hızına ve tarzına mükemmel bir şekilde uyum sağlar. İster işe giderken, ister spor salonunda ter atarken, Kipling CAMAMA çantanız her zaman yanınızda olacaktır.

Linki burada

Amazon
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Kipling Darcey Classıcs

Kipling Darcey Classıcs

Eğer okul için hem şık hem de rahat bir sırt çantası arayışındaysanız, Kipling markasının sunduğu bu model tam da sizin aradığınız gibi olabilir. Kipling, kalitesi ve dayanıklılığı ile tanınan bir marka olup, sırt çantası konusunda da oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunmakta.

Kullanıcı yorumu;

Çok cepli olması dışarda hayatınızı kolaylaştırıyor.

Linki burada

Amazon

Chakra Camily Bornoz, Ekru, S

Chakra Camily Bornoz, Ekru, S

Chakra Camily Bornoz, zarif ve minimalist bir tasarıma sahip olan bu ürün, ekru rengiyle oldukça dikkat çekicidir. Yapısında %60 oranında pamuk ve %40 oranında bambu kumaş kullanılan bu bornoz, yumuşak dokusu ve kaliteli malzemesiyle beğeninizi kazanaktır.

Linki burada

Amazon

Gezenbebe TSHİRT&ŞORT TAKIM Short- Tshiert Set Üniseks Bebek

Gezenbebe TSHİRT&ŞORT TAKIM Short- Tshiert Set Üniseks Bebek

Gezenbebe Hero'nun kısa kollu, desenli bebek tişörtü ve nakış detaylarıyla süslenmiş şort seti, bebeğinizi hem şık hem de rahat bir şekilde giydirecek. Bu set, Gezenbebe'nin sevimli kahramanları olan Fil, Koala, Ayıcık ve Tavşan'ın özenle işlenmiş nakış detaylarına sahip. 

Linki burada

Amazon

Gezenbebe TSHİRT&ŞORT TAKIM Short- Tshiert Set Üniseks Bebek

Gezenbebe TSHİRT&ŞORT TAKIM Short- Tshiert Set Üniseks Bebek

Gezenbebe TSHİRT&ŞORT TAKIM bebeğinizin enerjik ve hareketli ruhunu yansıtacak şekilde modern ve neşeli bir tasarıma sahip. Bebeğinizin cildine zarar vermeyecek nikelsiz çıtçıtlı düğmeler, kullanım kolaylığı da sağlıyor.. 

İndirimli fiyatıyla şuanda 567,90TL.

Linki burada

Amazon

Doona Tam Gün Çantası

Doona Tam Gün Çantası

Doona'nın özel tasarımı Tam Gün Çantası, bebeğinizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Bu çanta, Doona oto koltuğunuz ve bebek arabası ile mükemmel bir uyum sağlar. Üstelik çantanın eşsiz hızlı çıkarılabilir konektörleri sayesinde, seyahatlerinizde bile çantanızı elinize almadan güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Linki burada

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Chloe CE 114SD 702 58 Kadın Güneş Gözlüğü

Chloe CE 114SD 702 58 Kadın Güneş Gözlüğü

Chloe CE Kadın Güneş Gözlüğü, zarif yuvarlak tasarımıyla bu yazın vazgeçilmez aksesuarı olmaya aday. Bu gözlük, sadece güneşin zararlı ışınlarından gözlerinizi korumakla kalmayacak, aynı zamanda stilinizi de yansıtacak bir moda parçası olacak. 

İndirimli fiyatıyla şuanda 3.166,66TL.

Linki burada

Amazon

Kipling Bavul

Kipling Bavul

Kipling Bavul, seyahatlerinizde size eşlik edecek en iyi dostunuz olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu bavul, çok yönlü tekerleklerine, entegre kilidine ve sizi hedefinize güvenli ve rahat bir şekilde ulaştırmak için özel olarak tasarlanmış genişletilebilir çekme koluna sahiptir. Bu özellikler, Kipling Bavul'un seyahatlerinizi daha konforlu ve sorunsuz hale getirecektir.

Linki burada

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