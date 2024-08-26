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Şimdi Alıp 3 Ay Sonra Öde! İhtiyacın Olan Elektronik Ürün Turbo İndirimle Burada

etiket Şimdi Alıp 3 Ay Sonra Öde! İhtiyacın Olan Elektronik Ürün Turbo İndirimle Burada

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 13:44

Elektronik ürünlerde aradığınız her şeyi bulabileceğiniz Turbo İndirimlerini sizler için özenle bir araya getirdik. İhtiyaçlarınızı karşılayacak, kaliteli ve uygun fiyatlı elektronik ürünlerin yer aldığı bu özel indirimler, hayatınızı kolaylaştıracak teknolojik çözümler sunuyor. İster eviniz için, ister iş yeriniz için olsun, ihtiyacınız olan her türlü elektronik ürünü bu indirimlerle ekonomik bir şekilde edinebilirsiniz. 

Bu içerik 26.08.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kiwi KEP-6833 Pro Ipl / Lazer Epilasyon

Kiwi KEP-6833 Pro Ipl / Lazer Epilasyon

Kiwi KEP6833 Pro Ipl / Lazer Epilasyon cihazı, tüylerin tekrar çıkmasını önlemek amacıyla geliştirilen yeni nesil Yoğun Atımlı Işık (IPL) teknolojisi ile donatılmıştır. Üstelik kullanıcılarına etkili ve ağrısız bir epilasyon deneyimi sunmayı hedefliyor.

Kiwi ürünlerindeki fırsat indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

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Kumtel Hac-02 Sulu Portatif Soğutucu

Kumtel Hac-02 Sulu Portatif Soğutucu

Kumtel Hac02, 55 Watt yüksek gücüne sahip bir sulu portatif soğutucudur. Bu cihaz, kullanıcılara 7 saat programlanabilir zamanlayıcı özelliği sunmaktadır. Bu sayede, kullanıcılar belirli bir zaman diliminde cihazın otomatik olarak çalışmasını sağlayabilirler. Ayrıca, Kumtel Hac02'nin uzaktan kumanda modu, kullanıcılara büyük bir rahatlık sağlıyor.

Kumtel indirimli ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

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TEFAL MASTERCHOP POWELIX MAXI 4 BICAKLI BEYAZ DOGRAYICI

TEFAL MASTERCHOP POWELIX MAXI 4 BICAKLI BEYAZ DOGRAYICI

Bu ürün, Tefal'in Powelix teknolojisi ile donatılmıştır. Bu teknoloji, daha hızlı ve daha etkili bir doğrama işlemi sağlar. Ayrıca, bu doğrayıcı kolay temizlenebilir özellikte olup, kullanımı da oldukça basittir. Bu sayede, mutfakta geçirdiğiniz süreyi en aza indirebilirsiniz.

Tefal küçük ev aletlerindeki fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

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Kumtel LX-9645 Fırın 70 LT

Kumtel LX-9645 Fırın 70 LT

Kumtel LX9645 Fırın modeli, 70 litrelik geniş iç hacmi ile mükemmel bir kullanım deneyimi sunuyor. Bu fırın modeli, düşük elektrik tüketimi özelliğiyle enerji verimliliği konusunda da kullanıcılarına büyük avantajlar sağlıyor. Ancak bu fırının en dikkat çeken özelliği, pişirme konusunda gösterdiği üstün performans. 

Mini midi fırınlardaki diğer fırsat indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

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Philips HD9650/90 XXL Avance Collection Airfryer

Philips HD9650/90 XXL Avance Collection Airfryer

Philips Airfryer XXL, minimum yağ kullanımıyla aynı tat yoğunluğunu sunan tariflerin hazırlanmasını sağlar. Fat Removal teknolojisi, kullanılan yağın büyük bir kısmını ayırarak daha sağlıklı bir pişirme süreci sunar, hatta bu teknoloji fazla yağ kullanıldığında bile etkilidir. 

Air Fryer ve Fritözlerde kaçırılmayacak fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

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Bosch V-Line 103 Parça Vidalama&Matkap Ucu Set

Bosch V-Line 103 Parça Vidalama&Matkap Ucu Set

Bosch VLine 103 Parça Vidalama ve Matkap Ucu Set, evinizdeki tüm eksiklikleri tamamlamanız için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi size sunuyor.

Kullanıcı yorumu;

Ürün paketlemesi satıcının işine gösterdiği özen güzel ürün orjinal ambalajinda ve güzel bir kutu içinde geldi eksiksiz bir evin ihtiyaç duyabileceğin den fazlası var kutuda vereceğiniz paranın hakkını veren bir ürün.

Bosch elektrikli ürünlerindeki fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

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Babyliss AS6550CE Airwand 1600W Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti (2 Aksesuar)

Babyliss AS6550CE Airwand 1600W Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti (2 Aksesuar)

Air Wand, güçlü hava akışı özelliği sayesinde ıslak saçtan şekillendirilmiş saça sorunsuz bir geçiş sağlıyor. Bu üstün teknoloji ürünü cihaz, saçlarınıza zarar vermeden hızlı ve etkili bir kurutma işlemi gerçekleştirirken, aynı zamanda yüksek performanslı düzleştirme ve hacim kazandırma işlemlerini de bir arada sunar. Saçlarınızın sağlığını koruyarak, onları istediğiniz şekle sokmanızı sağlıyor.

Seçili Babyliss ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlara buradan göz atın.

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Braun Ipl Silk·expert Pro 5, sadece 3 hafta gibi kısa bir sürede tüylerde belirgin bir azalma sağlıyor.

Braun Ipl Silk·expert Pro 5, sadece 3 hafta gibi kısa bir sürede tüylerde belirgin bir azalma sağlıyor.

Bu cihaz, kullanıcının cilt tonunu algılayarak gücünü ona göre ayarlıyor. Bu özellik, cihazın kullanımını daha etkili ve kişiye özel hale getiriyor. 

Çanta, Venus Tıraş Makinesi, 2 Başlık Ile, PL5146 ile beraber geliyor.

Epilasyon ürünlerindeki diğer fırsatlara buradan göz atabilirsiniz.

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Dreame L10 Ultra Robot Süpürge

Dreame L10 Ultra Robot Süpürge

Dreame L10 Ultra Robot Süpürge, otomatik boşaltma, paspas yıkama, sıcak hava ile kurutma ve su ekleyebilme gibi özelliklerle donatılmış. Bu özellikler, en zorlu kirlerle bile başa çıkabilmesini sağlar ve evinizin her köşesini sizin yerinize temizler. Bu sayede, sizin herhangi bir müdahalede bulunmanıza gerek kalmadan tam otomatik bir temizlik süreci gerçekleştirir.

Dreame küçük ev aletlerinde avantajlı fırsatlara buradan göz atın.

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Bissell Crosswave C6 Cordless Pro Yüksek Vakumlu Kablosuz Dikey Süpürme ve Silme Makinesi

Bissell Crosswave C6 Cordless Pro Yüksek Vakumlu Kablosuz Dikey Süpürme ve Silme Makinesi

Bissell CrossWave C6 Cordless Pro, sert zeminlerden halılara kadar geniş bir yelpazede temizlik sağlar. Parke, fayans, laminant gibi sert zeminlerin yanı sıra kilim ve halıları da aynı anda süpürme, silme ve kurutma yeteneğine sahiptir. Bu, geleneksel elektrikli süpürge, paspas ve kova kullanılarak yapılan temizlik işlemlerine göre çok daha az çaba ve zaman gerektirirken, aynı zamanda çok daha etkili sonuçlar verir. 

Bissell ürünlerindeki fırsatlara buradan göz atabilirsiniz.

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Tefal GV9230 Pro Express Protect Buhar Kazanlı Ütü

Tefal GV9230 Pro Express Protect Buhar Kazanlı Ütü

Bu kullanıcı dostu yüksek basınçlı buhar jeneratörü ütü, 7,5 barlık yüksek basınçlı kazan teknolojisi ile 140 g/dakika sürekli buhar çıkışını birleştirerek daha kısa süreli ütüleme seansları ve en yüksek verimliliği garanti ediyor.

Diğer buhar kazanlı ve buharlı ütülere buradan göz atabilirsiniz.

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Anker 322 USB-C to USB-C 1.8m Şarj/Data Kablosu

Anker 322 USB-C to USB-C 1.8m Şarj/Data Kablosu

Anker 322 modeli, USB-C'den USB-C'ye 1.8 metrelik bir şarj ve veri kablosudur. Bu kablo, beyaz renkte olup, 60W güç kapasitesine sahiptir. Ürünün dayanıklılığı konusunda hiçbir endişeniz olmasın; çünkü bu kablo, sıkı laboratuvar testlerinden geçirilmiştir. Bu testler, kablo bükülme durumlarını simüle eder ve Anker 322'nin tam 12.000 kez bükülmeye dayanabileceğini kanıtlamıştır.

Anker hızlı şarj grubuna özel sepette %20 net indirim!

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