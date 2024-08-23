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Tarzını Göster! Üniversiteye Yeni Başlayacaklar İçin 2024 Trendi Çanta Önerileri

etiket Tarzını Göster! Üniversiteye Yeni Başlayacaklar İçin 2024 Trendi Çanta Önerileri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 17:40

2024 yılına damga vuracak çanta trendlerini merak eden ve stilini ön plana çıkarmak isteyen üniversiteye yeni başlayacaklar için özel bir liste hazırladık. Tarzınızı konuşturacak bu çanta önerileri, hem kullanışlılığı hem de şıklığı bir arada sunuyor.

Bu içerik 23.08.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Ohargo Lc Le Pliage Kadın Çantası

Ohargo Lc Le Pliage Kadın Çantası

Lc Le Pliage kadın çantası, zarif tasarımı ve çarpıcı rengiyle, üniversite stilinizi tamamlayacak bir model. Geniş iç hacmi sayesinde tüm eşyalarınızı rahatlıkla taşıyabileceğiniz bu çanta, aynı zamanda dayanıklı malzemesi ile uzun süreli kullanıma uygun. 

Linki burada

Hepsiburada

Mango Çanta

Mango Çanta

Gardırobunuzda kesinlikle bir siyah askılı çanta bulunması gerektiğini düşünüyorum. Zorlu kombinlerinizi tamamlayabileceğiniz bu tür bir aksesuar, stilinizi bir üst seviyeye taşıyabilir. 

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Derisi ve askısı kaliteli, göründüğünden biraz büyük.

Hepsiburada

U.S. Polo Assn. Kadın Siyah Çanta

U.S. Polo Assn. Kadın Siyah Çanta

U.S. Polo Assn. markasının kadınlar için tasarladığı siyah çanta, hem şıklığı hem de kalitesiyle dikkat çekiyor. Okulda en çok tercih edeceğiniz bu sırt çantası, kitaplarınızı da rahatça taşıyabileceğiniz bir yapıya sahip. Kullanışlı oluşu kadar estetik tasarımıyla da göz dolduran bu çanta, günlük hayatta da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir aksesuar.

Linki burada

Hepsiburada

Manuka Mini Cüzdan Detaylı Kanvas Çanta Antrasit

Manuka Mini Cüzdan Detaylı Kanvas Çanta Antrasit

Bu ürün, Mini Cüzdan Detaylı Kanvas Çanta, üniversite yaşamının dinamizmi ve spor kombinlerin enerjisiyle mükemmel bir uyum sağlar. Antrasit tonu, her türlü kıyafetle kolayca eşleşebilir ve tarzınıza zarif bir dokunuş katabilir. 

Linki burada

Hepsiburada

Jiuyue Kadın Rugan Parlak Omuz Koltuk Altı Çanta

Jiuyue Kadın Rugan Parlak Omuz Koltuk Altı Çanta

Jiuyue markasının kadınlar için ürettiği, rugan malzeme kullanılarak tasarlanmış ve göz alıcı cherry rengiyle dikkat çeken çanta, bu yılın modasını yakından takip edenlerin gardıroplarında mutlaka yer alması gereken bir ürün. Bu çanta, hem şıklığı hem de kullanışlılığı ile ön plana çıkıyor.

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

KIZLAR DÜŞÜNMEDEN ALIN HARİKA BİR CHERRY RED ÇANTA BAYILDIIMMMMM 10 GÜNDE ELİME ULAŞTI VE PAKETLEME HARİKAYDI❤❤❤💅🏼

Hepsiburada
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Pierre Cardin Kadın Lux Soft Asos Eflatun Omuz Çantası

Pierre Cardin Kadın Lux Soft Asos Eflatun Omuz Çantası

Üniversite dolabınızda mutlaka bir renkli çanta bulundurmanız gerektiğini söyleyebilirim. Bu noktada, Pierre Cardin'in Lux Soft Asos serisinden eflatun bir omuz çantası sizin için ideal bir seçenek olabilir. Üstelik eflatun rengi, kıyafetlerinizle kolayca kombin yapmanızı sağlar. 

Linki burada

Hepsiburada

Getcho Rudolf El Çantası ve Çapraz Çanta

Getcho Rudolf El Çantası ve Çapraz Çanta

Rudolf El Çantası ve Çapraz Çanta, üç bölmeli tasarımı sayesinde hem kullanım kolaylığı sağlar, hem de şıklığınızı tamamlar. Yumuşak yapısı, onu her mevsimin vazgeçilmez favorisi haline getirir. Bu çanta, hem işlevselliği hem de estetiği bir arada sunarak, her türlü ortamda sizinle birlikte olmayı bekliyor. 

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Hepsiburada

Yongtai Souuhkt Kadın Omuz Çantası

Yongtai Souuhkt Kadın Omuz Çantası

Yaz aylarında giyim kombinlerinizi tamamlayacak en önemli parçalardan biri, şüphesiz ki hasır çantalar. Dolabınızda mutlaka bir tane bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda size önerim, 'Souuhkt Kadın Omuz Çantası' olacak. 

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Hepsiburada

Calvin Klein Fermuarlı Ayarlanabilir Omuz Askılı Çanta

Calvin Klein Fermuarlı Ayarlanabilir Omuz Askılı Çanta

Calvin Klein'ın bu çantası, günlük kombinlerinizi bir üst seviyeye taşıyacak bir detay. Her türlü kıyafetinize uyum sağlayabilecek bu çanta, tarzınızı yansıtmanın en şık yollarından biri olacak.

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Kullanıcı yorumu;

Siparişten sonra 24 saat geçmeden teslimden dolayı teşekkür ederim. Ürün güzel paketlenmiş, çantanın fermuarına kadar tutma koruyucusu üzerindeydi. Çantanın iç hacmi çok güzel kullanışlı, küçük ve geniş hacimli isteyenler için uygundur.

Hepsiburada

Eastpak Padded Pak'r Pembe Sırt Çantası

Eastpak Padded Pak'r Pembe Sırt Çantası

Padded Pak'r Pembe Çanta, sırt çantası tutkunları için mükemmel bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu çanta, kullanışlılığı ve şık tasarımıyla sırt çantası severlerin favorisi olacak gibi görünüyor. Pembe renk seçeneği ile hem şıklığınızı hem de tarzınızı yansıtmanıza olanak sağlar.

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Nbi Bags Mini Urban Çapraz Askılı Çanta

Nbi Bags Mini Urban Çapraz Askılı Çanta

Mini Urban Çapraz Askılı Çanta modeli, beyaz rengi ve şık tasarımıyla gardırobunuzda mutlaka yer alması gereken bir parça. Bu çanta, her türlü kombininize mükemmel bir şekilde uyum sağlayarak, tarzınıza modern ve sofistike bir dokunuş katacaktır. 

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Hepsiburada

Lucky Bees Tote Büyük Boy Kadın El ve Omuz Çantası

Lucky Bees Tote Büyük Boy Kadın El ve Omuz Çantası

Deri bir çanta, klasik kombinlerinizi tamamlayacak ideal bir seçenek olabilir. Bu şık ve zamansız aksesuar, her türlü kıyafetinizi bir üst seviyeye taşıyabilir. 

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