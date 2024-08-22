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Afrodizyak Etkisini Kilometrelerce Öteden Hissettiren Victoria’s Secret Vücut Spreyleri

etiket Afrodizyak Etkisini Kilometrelerce Öteden Hissettiren Victoria’s Secret Vücut Spreyleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 16:46

Victoria's Secret'ın büyüleyici vücut spreyleri, kilometrelerce öteden bile hissedilebilen afrodizyak etkisiyle adeta bir çekim merkezi oluşturuyor. Bu eşsiz spreyler, sadece bir parfüm olmanın ötesinde, kullanıcısına özgüven ve çekicilik katıyor. Kendinizi özel hissetmek ve etrafınızdakilere de bu hissi yaşatmak istiyorsanız, Victoria's Secret vücut spreylerinin büyülü dünyasını keşfetmeye davetlisiniz.

Bu içerik 22.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Victoria's Secret Rush Vücut Spreyi 250ML

Victoria's Secret Rush Vücut Spreyi 250ML

Victoria's Secret'ın Rush vücut spreyi, sınırsız bir tazelik deneyimi sunuyor. Bu sprey, tutkulu orman ve kara mandalina notalarının arasında bir yolculuğa çıkarıyor ve bu eşsiz geçişin büyüsüne kapılmamak neredeyse imkansız. Üstelik bu harika koku, teninizde iki saat boyunca varlığını sürdürüyor. 

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Victoria's Secret Bare Vanilla Fragrance Mist 250ML

Victoria's Secret Bare Vanilla Fragrance Mist 250ML

Victoria's Secret'ın Bare Vanilla Parfüm Sisi, çırpılmış vanilya ve yumuşak kaşmirin mükemmel birlikteliği ile oluşturulmuş bir formül. Bu eşsiz karışım, bir parfümde aradığınız tüm özellikleri size sunuyor. Koku türü olarak tatlı ve yumuşak bir kategoride yer alıyor. 

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Kullanıcı yorumu şöyle;

Hediye olarak almıştım. Çok beğenildi. Güzel bir kokudan başka da bir beklentimiz yoktu zaten. Yeniden alınacak ürünlerden.

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Coconut Passion Vücut Spreyi, egzotik ve tropikal bir meyve olan Hindistan cevizinin eşsiz aromasını taşıyor.

Coconut Passion Vücut Spreyi, egzotik ve tropikal bir meyve olan Hindistan cevizinin eşsiz aromasını taşıyor.

Bu özel sprey, sıcak kum notalarıyla zenginleştirilmiş, bu sayede deniz kenarında bir tatilin rahatlatıcı ve sıcak atmosferini size yaşatmayı amaçlıyor. Koku türü olarak Gurme kategorisinde yer alıyor, bu da onun sofistike ve özgün bir seçenek olduğunu gösteriyor. 

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Victoria's Secret Midnight Bloom Vücut Spreyi 250ML

Victoria's Secret Midnight Bloom Vücut Spreyi 250ML

Victoria's Secret Midnight Bloom Vücut Spreyi, oldukça popüler ve çekici bir koku olarak bilinir. Bu kokunun karakteristik özelliği, kremalı odunsu notalarının sıcak bir aroma oluşturmasıdır. Bu kokunun eşsizliği, içeriğinde bulunan ay çiçeği ve yıldızlarla daha da artar.

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Victoria's Secret Aqua Kiss Body Mist 250 ml

Victoria's Secret Aqua Kiss Body Mist 250 ml

Victoria's Secret Aqua Kiss Body Mist, serin suların tazeliği ve parlak papatyanın naifliğini bir araya getiriyor. Bu ürünü kullandığınızda tüm dikkatlerin üzerinizde olacağına şüphe yok.

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Victoria's Secret New Love Spell Fragrance Mist 250ml

Victoria's Secret New Love Spell Fragrance Mist 250ml

Victoria's Secret'ın Love Spell adlı vücut kokusu, kiraz çiçeklerinin eşsiz aroması ve beyaz yaseminin büyüleyici kokusunun birleşimi ile oluşturulmuştur. Bu özel karışıma, tatlı ve yumuşak bir dokunuş eklemek için bir miktar şeftali de eklenmiştir. Bu rahatlatıcı ve hoş kokulu vücut spreyi, cildinizi şımartmak için mükemmel bir seçimdir.

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Kullanıcı yorumu;

Küçük kızıma yılbaşı için hediye edildi, kokudan gerçekten keyif aldı ve sevdi.

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Victoria's Secret Body Mist Amber Romance 250Ml

Victoria's Secret Body Mist Amber Romance 250Ml

Victoria's Secret Body Mist Amber Romance, kehribarın egzotik büyüsünü ve kremsi anglaise'nin yumuşak dokunuşunu bir araya getirerek oluşturduğu eşsiz bir parfüm. Bu rahatlatıcı ve hoş kokulu vücut spreyi, cildinizi şımartmayı vaat ediyor. İçeriğinde bulunan papatya özleri, cildinizi yatıştırırken, aloe vera özleri de cildinizi nemlendirerek, uzun süreli bir tazelik ve yenilenme hissi sağlıyor.

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Victoria's Secret Velvet Petals Body Mist 250 ml

Victoria's Secret Velvet Petals Body Mist 250 ml

Victoria's Secret'ın Velvet Petals Body Mist ürünü, büyüleyici kokusuyla sizin favoriniz olmaya aday. Bu muhteşem vücut spreyi, badem, hindistancevizi ve sandal ağacının eşsiz karışımıyla oluşturulan bir koku profiline sahip. 

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Kullanıcı yorumu;

Boddy Splash, hindistancevizi ve tatlı notaları ile çok hoş, çiçekli, badem benzeri kokuyor. Çok iyi bir koku, hiç sıkıcı değil. Kalıcılık diğerlerine kıyasla iyidir.

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Victoria's Secret Romantic Fragrance Mist 250ML

Victoria's Secret Romantic Fragrance Mist 250ML

Victoria's Secret Romantic Fragrance  çiçeksi aromasıyla sizi büyüleyecek bir deneyim sunuyor. Bu parfüm, içerisinde barındırdığı misk ve yaprak notalarıyla, kullanıcısına hem taze hem de gizemli bir koku profili sağlıyor.

Linki burada

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Victoria's Secret Jasmine & Elderberry Vücut Spreyi 250ML

Victoria's Secret Jasmine & Elderberry Vücut Spreyi 250ML

Victoria's Secret'ın Jasmine & Elderberry Vücut Spreyi ile günlük vücut bakımınıza yeni bir boyut kazandırın. Bu ferahlatıcı vücut spreyi, duyularınızı harekete geçirerek size taze ve canlandırıcı bir deneyim sunar. 

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Victoria's Secret Victoria's Secret Coconut Milk & Rose Vücut Spreyi

Victoria's Secret Victoria's Secret Coconut Milk & Rose Vücut Spreyi

Victoria's Secret Coconut Milk & Rose Vücut Sprey en popüler ürünlerinden biri. Bu vücut spreyi, kokusuyla sizi büyüleyecek ve kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak. Ürünün içeriğindeki hindistan cevizi sütü ve gül esansı, cildinizi nemlendirirken aynı zamanda ferah bir his bırakır. 

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Victoria's Secret Victoria's Secret Pure Seduction New Collection 250 ml Kadın Vücut Spreyi

Victoria's Secret Victoria's Secret Pure Seduction New Collection 250 ml Kadın Vücut Spreyi

İçeriğindeki özel bileşenler sayesinde, kullanıcılarına taze ve ferah bir his verirken aynı zamanda cildi nemlendiriyor. Kullanımı oldukça pratik olan bu vücut spreyi, gün boyu kalıcı ve etkileyici bir koku deneyimi sunuyor. Victoria's Secret Pure Seduction, kadınların kendilerini özel hissetmelerini sağlayan bir lüks. 

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