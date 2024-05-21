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Desenleriyle Kalbimizi Çalan Contigo Ürünlerinden En Çok Tercih Edilen Suluk ve Termos Modelleri

etiket Desenleriyle Kalbimizi Çalan Contigo Ürünlerinden En Çok Tercih Edilen Suluk ve Termos Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 07:28

Kalbimizi büyüleyen desenleriyle Contigo markasının en popüler ürünlerini, siz değerli okuyucularımız için bir araya getirdik. En çok tercih edilen suluk ve termos modellerini sizler için inceledik ve seçtik. Bu ürünlerin benzersiz tasarımlarını ve kalitelerini keşfetmek için hemen okumaya devam edin.👇✨

Bu içerik 20.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Contigo Westloop Autoseal Termos Bardak 470 ml, Gri

Contigo Westloop Autoseal Termos Bardak 470 ml, Gri

Contigo'nun Westloop Autoseal Termos Bardağı, AutoSeal kapak sistemi sayesinde dökülme ve sızıntı problemlerine karşı patentli bir çözüm sunar. Çift katmanlı paslanmaz çelik yapısı ve Thermalock teknolojisi, içeceğinizi 12 saate kadar soğuk, 5 saate kadar ise sıcak tutma yeteneği sağlar. 

Bu termos bardağın geniş renk seçenekleri arasından dilediğinizi seçebilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Daha önce de aynı marka ürünü kullandım. Çok eskidi yenilemek istedim. Memnun olduğum için aynı markayı tercih ettim. Rengi harika açma kapama düğmesi çok pratik. Tutarken parmağı tuşa bastırıyorsun açılıyor. Termos bırakınca kapalı sıcak ve soğuk tutma süresi gayet iyi

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Contigo termos, sadece işlevsel özellikleri ile değil, aynı zamanda estetik desenleriyle de beğeni topluyor.

Contigo termos, sadece işlevsel özellikleri ile değil, aynı zamanda estetik desenleriyle de beğeni topluyor.

Bu termos, yumuşak yapıda bir taşıma halkası ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca, leke tutmayan bir yüzeye sahip olması sayesinde temizliği oldukça pratik. Bu özelliklerinin yanı sıra, kolay açılabilen ve gövdeye bağlı bir kapak mekanizması ile donatılmış. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Contigo Jackson Autopop Tritan Suluk

Contigo Jackson Autopop Tritan Suluk

Contigo'nun su şişeleri, %100 Tritan BPA'sız malzemeden yapılmıştır, bu da onları hem sağlıklı hem de dayanıklı kılar. Tek bir dokunuşla ağızlığını açabileceğiniz patentli Autospout düğmesi sayesinde, bu şişeler son derece kullanışlıdır. 

İster yürüyüşte ister sporda olsun, hareket halindeyken  güvenle içeceğinizi yanınızda taşıyabilir ve istediğiniz zaman rahatça içebilirsiniz. Bu şişeler, aktif bir yaşam tarzına sahip olanlar için mükemmel bir seçimdir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Contigo Swish Autoseal Tritan Suluk, dayanıklılığı ve sürdürülebilirliğiyle öne çıkar.

Contigo Swish Autoseal Tritan Suluk, dayanıklılığı ve sürdürülebilirliğiyle öne çıkar.

BPA içermeyen bu su şişesi, yüksek darbe dayanıklılığına sahip kaliteli bir malzemeden üretilmiştir. Hafifliği ve sızdırmazlığıyla ideal bir spor su şişesi olarak kullanılabilecek olan bu ürün, koku veya yabancı tat bırakmaz. Ayrıca, tüm parçalarının bulaşık makinesinde yıkanabilir olması, kullanım kolaylığı sağlar.

Burada

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Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bu aldığım aynı ürünün ikincisi ve yedek olarak aldım. Ayda bir suluk alma derdinden kurtardı. Hem kullanımı kolay hem de dayanıklı.

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Contigo termoslar, her türlü durumda sızmaya ve dökülmeye karşı özel bir kapak mekanizması ile donatılmıştır.

Contigo termoslar, her türlü durumda sızmaya ve dökülmeye karşı özel bir kapak mekanizması ile donatılmıştır.

Bu özelliği sayesinde, içeceklerinizi güvenle taşıyabilir ve dökülme ya da sızma endişesi yaşamadan rahatça tüketebilirsiniz. Özellikle Matterhorn modelinde, klasik bir kapak tasarımı kullanılmıştır. 

Bu modelde kapak, gövdeye bağlayan bir aparat aracılığıyla sabitlenmiştir. Bu sayede kapağınız, ürünle tamamen bütünleşik bir yapıya sahip olur. Ayrıca, farklı renk ve desen seçenekleri ile Contigo termoslar, kullanıcılara kendi tarzlarını yansıtma imkanı da sunuyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Contigo Chill 720 ml çek kilitle koruma sistemi ile dikkat çekmektedir.

Contigo Chill 720 ml çek kilitle koruma sistemi ile dikkat çekmektedir.

Contigo Chill, ekstra bir kilitleme butonu ile dökülme riskini ortadan kaldırarak, çantanızda güvenli bir şekilde taşıma imkânı sağlar. Üstelik 'Contigo' marka termos, yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiştir. Bu da onun sağlamlığını ve paslanmaya karşı dayanıklılığını garanti eder. Dolayısıyla, içeceklerinizi bu termos ile güvenle tüketebilirsiniz.

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Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Sadece soğuk su içmek için kullanıyoruz, uzun süre soğuk tutuyor. Kullanımı pratik, sağlam ve devrilse bile dökülmüyor.

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Contigo Byron 2.0 Thermobecher, Edelstahl Isolierbecher mit Snapseal Verschluss

Contigo Byron 2.0 Thermobecher, Edelstahl Isolierbecher mit Snapseal Verschluss

Bu ürün, çift duvarlı vakum izolasyonu özelliği sayesinde içeceklerin sıcaklığını saatler boyunca koruyabilir. Öyle ki, içecekler 6 saate kadar sıcak, 12 saate kadar ise soğuk kalabilir. Kullanımı da oldukça basittir: İçmek için, yaylı kilidi yukarı doğru bastırmanız yeterli. Bu hareket, ergonomik içme ağzını açığa çıkarır. İçme işlemi bittikten sonra kapağı aşağı bastırın ve bardağınız tekrar tamamen sızdırmaz hale gelir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Contigo'nun Üniseks Gizmo Flip Autospout modeli, çocuklar için tasarlanmış bir su şişesidir.

Contigo'nun Üniseks Gizmo Flip Autospout modeli, çocuklar için tasarlanmış bir su şişesidir.

Gizmo Flip Autospout modelinin, en belirgin özelliği, tamamen sızdırmaz olmasıdır. Şişenin tasarımındaki özel valf sayesinde, şişe elden düşse bile içindeki sıvı dışarı sızmaz. Bu özellik, çocukların okul çantalarının ıslanmasını engeller ve böylece ebeveynlerin bu konuda endişelenmeyeceği bir çözüm sunar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Sonunda 2.5 yaşındaki oğlumun nasıl açılacağını bildiği bir şişe! Bunu bulmadan önce 3 tane almalıydım! Sürdürülebilirlik için henüz söyleyemem ama asıl hedefe ulaşıldı. Küçük eller için açılması kolay!

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Contigo'nun Pinnacle Snapseal modeli, üniseks bir termos olarak öne çıkıyor.

Contigo'nun Pinnacle Snapseal modeli, üniseks bir termos olarak öne çıkıyor.

Bu termos, paslanmaz çelikten üretilmiş ve yalıtım özelliği ile dikkat çekiyor. Ürünün en önemli özelliklerinden biri sızıntıyı önleyici tasarımıdır. Bu sayede artık tişörtünüz, iş gömleğiniz, bilgisayarınız veya defteriniz üzerine dökülen damlalar tarihe karışıyor. Termosun kapağındaki özel mekanizma, kapağın her yerini tek bir hamlede temizlemenizi sağlıyor. Bu özellik, kullanım kolaylığı sağlarken aynı zamanda hijyenik bir kullanım imkanı da sunuyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Contigo Üniseks Yetişkin Luxe Autoseal Emea Termos

Contigo Üniseks Yetişkin Luxe Autoseal Emea Termos

Estetik tasarımı ve tek elle kullanımı kolaylaştıran gövde yapısı, bu termosu hem kullanışlı hem de göz alıcı kılıyor. Şık metal tasarımı, spora giderken yanınızda taşıyabileceğiniz en iyi aksesuarlardan biri haline getiriyor.

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Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Malzeme kalitesi oldukça yüksek. Sızdırmazlık konusunda kusursuz. Kullanımı da oldukça kolay.

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Contigo Üniseks Yetişkin Streeterville Masa Kupası Termos bardak

Contigo Üniseks Yetişkin Streeterville Masa Kupası Termos bardak

Contigo Üniseks Yetişkin Streeterville Masa Termos Bardak, yalıtımlı bir masa bardağıdır ve modern bir temel öğe olarak sizi sabahın ötesine taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. Kafeinli bir içecek ya da taze bir içecek ile gün boyu enerjinizi korumanızı sağlar. Bu ürünün en dikkat çeken özellikleri arasında yenilikçi bir su sıçramasına dayanıklı sürgülü kapak ve konforlu bir kulpu bulunmaktadır. 

Şık ve zarif tasarımı ile bu termos bardak, yeni favori kupanız olmaya aday!

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Contigo Üniseks – Yetişkin Ashland Chill içecek şişesi

Contigo Üniseks – Yetişkin Ashland Chill içecek şişesi

Açılı pipet tasarımı, içeceğinizi yudumlamak için şişeyi kaldırmanıza gerek kalmadan, rahat ve verimli bir kullanım sağlar. Bu özellik, özellikle hareket halindeyken veya spor yaparken büyük bir kolaylık sağlar.

Contigo'nun Hydration serisi, kullanıcı sağlığını ön planda tutuyor. Bu seride yer alan şişeler, BPA, fitalat ve diğer potansiyel olarak zararlı maddeleri içermez. Bunun yerine, TRITAN adı verilen, toksit madde içermeyen bir malzeme kullanılır. Bu malzeme, hem dayanıklıdır hem de içeceklerinizi taze ve doğal tatlarında saklar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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