Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Tüm Günü Ayakta Geçirmeniz Gerektiğinde Rahat ve Güzel Görünecek 12 Ayakkabı

etiket Tüm Günü Ayakta Geçirmeniz Gerektiğinde Rahat ve Güzel Görünecek 12 Ayakkabı

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 15:30

Ayakta geçirilen uzun günlerde hem rahatlık hem de şıklık arayanlar için ideal 12 ayakkabıyı sizler için derledik. Bu ayakkabılar, konforu ve estetiği bir arada sunarak, gün boyu ayakta kalmanız gerektiğinde bile sizi yarı yolda bırakmayacak. İster işte, ister gezi sırasında, isterse de özel bir etkinlikte olsun, bu ayakkabılarla her zaman rahat ve tarz hissedeceksiniz. 

Bu içerik 12.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

New Balance 408 Lifestyle Unisex Günlük Ayakkabı, hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunan bir spor ayakkabı!

New Balance 408 Lifestyle Unisex Günlük Ayakkabı, hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunan bir spor ayakkabı!

Bu ayakkabı, CCAP orta taban yastıklaması sayesinde dayanıklı bir taban desteği sunar. Bu özellik, ayakkabının kullanıcısına gün boyu konfor sağlar.

New Balance 408, unisex bir tasarıma sahip olduğu için hem kadınlar hem de erkekler tarafından rahatlıkla tercih edilebilir. Günlük giyim için ideal olan bu spor ayakkabı, hem spor aktivitelerinde hem de günlük yaşamın koşturmacasında size eşlik edecektir!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

New Balance 565 Lifestyle Erkek Günlük Ayakkabı

New Balance 565 Lifestyle Erkek Günlük Ayakkabı

Bu ayakkabı, şık tasarımıyla tarzınızı bir üst seviyeye çıkarırken, aynı zamanda ayaklarınızın gün boyu yorulmasını önler. Yumuşak dokusu ve rahat yapısı sayesinde, bu ayakkabıyı giydiğinizde kendinizi tüm gün enerjik hissedeceksiniz.

Burada

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Fotoğrafta görüldüğü gibi. Kaliteli ve rahat. Ayak numaram 42. Bedenimi aldım, tam oldu.

Hepsiburada

U.S. Polo Assn. Kadın Bej Ayakkabı

U.S. Polo Assn. Kadın Bej Ayakkabı

U.S. Polo Assn.'ın bu bej ayakkabısı, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan tasarımıyla, her türlü spor kombininize mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak. İster bir spor pantolonla, ister bir jeanle kombinleyin, bu ayakkabı her daim size mükemmel bir görünüm kazandıracak.

Bu ayakkabıyı giydiğinizde, adımlarınızda hafiflik hissedecek, gün boyu rahatlıkla hareket edebileceksiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Kendinizi her adımda daha havalı ve rahat hissetmek istiyorsanız, Adidas Vs Pace 2.0 Erkek Beyaz Sneaker tam size göre!

Kendinizi her adımda daha havalı ve rahat hissetmek istiyorsanız, Adidas Vs Pace 2.0 Erkek Beyaz Sneaker tam size göre!

Adidas'ın bu tarz ve havalı sneaker modeli, beyazın asaleti ve spor tasarımın dinamikliğiyle birleşerek, günlük kombinlerinizi bir üst seviyeye taşıyacak. Hem spor hem de casual tarzınızı tamamlayacak bu ayakkabıyı sepetinize ekleyerek, stilinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. 

Burada

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

On numara beş yıldız bu fiyat kaçmaz çok memnunum çok kaliteli herkese öneririm tekrardan çok memnun kaldım.

Hepsiburada

Elle Shoes Siyah Deri Erkek Terlik

Elle Shoes Siyah Deri Erkek Terlik

Bu terlik, spor ayakkabıların ağırlığından hoşlanmayan ancak ayaklarını rahat ettirmek isteyen erkekler için mükemmel bir alternatif. Her türlü kıyafetle kolayca kombinlenerek, kullanıcısına modaya uygun bir görünüm kazandıracaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Muggo Lena Kadın Garantili Günlük Ortopedik Çift Bantlı Tokalı Kaymaz Taban Rahat Terlik

Muggo Lena Kadın Garantili Günlük Ortopedik Çift Bantlı Tokalı Kaymaz Taban Rahat Terlik

Muggo Lena Kadın Terlik, ayak sağlığınızı koruyarak konforlu bir kullanım deneyimi sunar. Ortopedik yapısı sayesinde ayaklarınızı destekler ve uzun süreli kullanımlarda bile rahatsızlık vermez. Ayrıca, kaymaz tabanı sayesinde ıslak zeminlerde bile güvenle kullanabilirsiniz.

Burada

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Hızlı kargo ve sağlam paketleme. siparişim, resimde gördüğüm gibi değişime uğramadan geldi. terlik kaymaz tabanıyla rahatlığı, görüntüsüyle şıklığı, dokusu ve kalitesi ile tam anlamıyla kaliteyi yansıtmaktadır.

Hepsiburada

adidas CourtJam Control 3 Kadın Spor Ayakkabı

adidas CourtJam Control 3 Kadın Spor Ayakkabı

Adidas'ın CourtJam Control modeli kadın spor ayakkabısı, zarif tasarımıyla jean kombinlerinizin mükemmel tamamlayıcısı olacak. Bu ayakkabı, tüm gün boyunca ayakta kalmanız gereken durumlar için ideal bir seçenek olup, size daha konforlu bir deneyim sunar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Puma Anzarun Lite Unisex Spor Ayakkabı

Puma Anzarun Lite Unisex Spor Ayakkabı

Puma Anzarun Lite Unisex Spor Ayakkabı, sizi tüm gün boyunca rahat ettirecek yumuşak iç tabanı ve hafif yapısıyla, ayaklarınızı bulutların üzerinde hissettirecek. Aynı zamanda sağlam ve esnek dış tabanı sayesinde de her türlü zemine uyum sağlayarak, maksimum konfor ve dayanıklılık sunuyor.

Burada

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ayakkabı çok güzel hafif ve rahat Ayrıca orjinal, Yorumlara bakarak yarım beden büyük aldım fakat bedeni büyük oldu o yüzden değişim için talep oluşturdum size tavsiyem tam numaranızı alın.

Hepsiburada

Mango Terlik

Mango Terlik

Mango'nun terlik modeli, moda dünyasında fırtınalar estirecek gibi görünüyor! Şık örgü tasarımıyla dikkat çeken bu terlik, spor ayakkabı yerine daha rahat ve şık bir alternatif arayanların gözdesi olmaya aday. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

GRADE Hakiki Deri Kalın Bantlı Cırt Cırtlı Erkek Sandalet Terlik

GRADE Hakiki Deri Kalın Bantlı Cırt Cırtlı Erkek Sandalet Terlik

GRADE markasının bu ürünü, kaliteli ve dayanıklı bir yapısı olan hakiki deri malzeme ile üretilmiştir. Bu sayede uzun süreli kullanımlarda bile formunu korur ve dayanıklılığını yitirmez. Geniş kayış tasarımı, ayaklarınızın sandaletin içinde rahatça hareket etmesini sağlar. Ayrıca, Velcro özelliği sayesinde ayaklarınıza tam oturması ve rahat bir kullanım sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Puma Carina Street Kadın Spor Ayakkabı

Puma Carina Street Kadın Spor Ayakkabı

Puma Carina Street Kadın Spor Ayakkabı'nın tasarımındaki zarafet ve sadelik, her türlü kıyafetle kolayca kombinlenmesini sağlar. Bu sayede, hem günlük hayatta hem de özel günlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca, bu ayakkabıyı tercih ederek, tarzınıza modern ve dinamik bir dokunuş ekleyebilirsiniz.

Burada

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok hızlı geldi bir gün sonra ayağımdaydı:) göründüğü gibi bir ayakkabı daha önce aynı markanın benzer serisini kullandım bu da önle kadar rahat indirim dönemi uyguna geldi spor ayakkabılarda giydiğim bedeni aldım tam oldu bana orijinalliğini sorgulattım sıkıntı yok zaten kargolanması ürünün kendisi belli ediyordu orijinal olduğunu ,tavsiye ederim

Hepsiburada

Camper Gri Erkek Deri Sneaker Runner Four

Camper Gri Erkek Deri Sneaker Runner Four

Bu ayakkabı, günlük kullanım için idealdir. Hem spor hem de casual kombinlere uyum sağlayabilen bu model, her türlü kıyafetle rahatça kombinlenebilir. Ayrıca, yüksek kaliteli deri malzemesi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunar. Runner Four, sadece rahatlık ve tarzıyla değil, aynı zamanda dayanıklılığıyla da kullanıcılarına değer katıyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın