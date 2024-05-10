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New Balance’ın Ayakları Rahat Ettiren En Beğenilen Spor Ayakkabı Modelleri

etiket New Balance’ın Ayakları Rahat Ettiren En Beğenilen Spor Ayakkabı Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 15:53

New Balance, rahatlık ve şıklığı bir arada sunan, ayaklarına özen gösterenlerin tercih ettiği en popüler spor ayakkabı markalarından biridir. Bu markanın sunduğu modeller, hem spor salonunda hem de günlük yaşamda kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Her biri, kullanıcının rahatını ve konforunu ön planda tutarak üretilmiştir.  Bu nedenle, ayak sağlığınızı düşünüyorsanız ve rahat bir ayakkabı arıyorsanız, New Balance'ın geniş ürün yelpazesine göz atmanızı öneririz.

Bu içerik 10.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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New Balance ML408WN Spor Ayakkabı, unisex yetişkin modeli olarak karşımıza çıkıyor.

New Balance ML408WN Spor Ayakkabı, unisex yetişkin modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Bu model, markanın en popüler seçeneklerinden biri olup, kullanıcılarına rahatlık ve konfor sunuyor. Üst yüzeyinin nefes alabilir yapısı sayesinde, ayaklarınızın gün boyu ferah kalmasını sağlar. Ayrıca, kauçuk dış tabanı ile zeminde mükemmel bir kavrama sunar. Bu özellikler, bu ayakkabının spor yaparken ya da günlük yaşamda rahat bir kullanım deneyimi sunmasını sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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New Balance'ın ikonik modeli 500, klasik retro tarzı ile moda dünyasının kalbinde yerini alıyor.

New Balance'ın ikonik modeli 500, klasik retro tarzı ile moda dünyasının kalbinde yerini alıyor.

Bu eşsiz model, zamansız tasarımı ve rahatlığı ile sizlere istediğiniz görünüşü sunacak ve günlük kombinlerinize çok yakışacak .

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bu kalitede bi ayakkabı için çok uygun fiyat. Rahat ve kullanışlı.

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New Balance ML408WS Spor Ayakkabı, hem kadınlar hem de erkekler için ideal olan bir modeldir.

New Balance ML408WS Spor Ayakkabı, hem kadınlar hem de erkekler için ideal olan bir modeldir.

Bu ayakkabı, günlük kullanımda ve spor aktivitelerinde de rahatlıkla kullanılabilir. Ayak bileğinizi desteklemek ve konfor sağlamak için dolgulu dil ve yakaya sahiptir. Ayrıca, dış tabanı kauçuktan yapılmıştır ve bu sayede mükemmel bir zemin kavraması sunar. Bu özellik, özellikle koşu veya yürüyüş gibi aktivitelerde ayakkabının kaymasını önler.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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New Balance'ın 411 Lifestyle modeli, jean pantolon kombinlerinize mükemmel bir uyum sağlayacak.

New Balance'ın 411 Lifestyle modeli, jean pantolon kombinlerinize mükemmel bir uyum sağlayacak.

New Balance'ın 411 modeli koşu ayakkabısı, enerji dolu bir performans hissi verirken aynı zamanda ayaklarınızın altında üst düzey bir konfor sağlar. 411v2 modeli, Ground Contact EVA dış tabanı sayesinde kauçuk bölümleri ile tüm gün boyunca ihtiyaç duyduğunuz dayanıklılığı sunar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bu tip bez spor ayakkabıların en temel sorunu burun kısımlarının yeterince yüksek olmaması sebebiyle ayağınızın bir türlü rahat edememesidir. Bu ayakkabının çok rahat ve güzel bir kalıbı var. Burun kısmı yüksek, ayakta varlığını pek hissetmiyorsunuz. Deri kısımları ve tabanı parlak siyahken, bez kısmı biraz fümeye kaçan bir renkte. Bazı arkadaşlar bunu beğenmemişler. Ancak bence bu çok hoş bir detay olmuş. Ayakabının desenleri bu şekilde daha belirgin olmuş.

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New Balance'ın kadın spor ayakkabısı, klasik ve retro tarzıyla gardıroplarınızın vazgeçilmezi olmaya aday!

New Balance'ın kadın spor ayakkabısı, klasik ve retro tarzıyla gardıroplarınızın vazgeçilmezi olmaya aday!

Ayak bileğinizi saran ve destekleyen dolgulu dil ve yaka, bu ayakkabının konforunu bir adım öteye taşıyor. Uzun yürüyüşlerde bile ayağınızın rahat etmesini sağlayan bu özellik, ayakkabının kullanım alanını genişletiyor. .

Nefes alabilir üst yüzeyi sayesinde, ayaklarınızın gün boyu ferah kalmasını sağlar. Bu özellik, yoğun egzersiz seanslarında ayaklarınızın terlemesini önler ve konforunuzu artıracaktır.

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New Balance ML408BS Spor AyakkabıUnisex Yetişkin

New Balance ML408BS Spor AyakkabıUnisex Yetişkin

Eğer bir yürüyüş ayakkabısı arıyorsanız, bu model tam da size göre. Hem konforlu hem de şık bir tasarımı olan New Balance ML408BS, yürüyüşlerinizi daha keyifli hale getirecek. Kendinizi adeta bulutların üzerinde yürüyormuş gibi hissedeceksiniz.

Günlük hayatta da rahatlıkla kullanabileceğiniz bu model, kombinlerinizi tamamlayacak. 

Burada

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Barkodu olsun diğer özellikleri olsun ürün birebir orijinal üründür. Hafif ve ayakta ağırlık yapmayan rahat spor ayakkabıdır. 408 modeli 530 modeline çok benzeyen ama üretim yerleri farklı olan bir seridir.

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New Balance 500 Lifestyle Erkek Günlük Spor Ayakkabı GM500TGS

New Balance 500 Lifestyle Erkek Günlük Spor Ayakkabı GM500TGS

Kauçuk tabanı sayesinde adımlarınızı daha sağlam atmanıza yardımcı olurken, EVA orta tabanı ise konforu zirveye çıkarıyor. Bu yaz, sıcak günlerde bile ayağınızı hafif ve serin tutacak olan bu ayakkabı, şehirde geçireceğiniz uzun günler için ideal bir seçim olacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

New Balance'ın 009 modeli, klasik tasarımı ve çeşitli renk seçenekleri ile hem tarzı hem de rahatlığı bir arada sunuyor.

New Balance'ın 009 modeli, klasik tasarımı ve çeşitli renk seçenekleri ile hem tarzı hem de rahatlığı bir arada sunuyor.

Ürünün yapısında kullanılan sentetik ve kumaş malzemeler, REVlite orta tabanı ile birleşerek kullanıcılara maksimum destek sağlar. Ayrıca, kauçuk tabanı ve bağcıklı tasarımı ile ayaklara tam bir uyum ve konfor sunar.

Bu model, genellikle dar kalıplıdır, bu yüzden kullanıcıların yarım veya tam bir beden büyük alması tavsiye ediliyor.

Burda

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün güzel daha öncede almıştım, hazır indirim varken aldım.

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New Balance 565 Lifestyle Kadın Günlük Ayakkabı, hem şık hem de spor kombinlerinizi tamamlayacak bir seçenek olarak karşınıza çıkıyor.

New Balance 565 Lifestyle Kadın Günlük Ayakkabı, hem şık hem de spor kombinlerinizi tamamlayacak bir seçenek olarak karşınıza çıkıyor.

Bu ayakkabı, günlük kullanımda aşınma ve yıpranmaya karşı direnç gösterecek şekilde özel olarak tasarlanmış dayanıklı bir kauçuk dış tabana sahip. Bu özellik, ayakkabının uzun ömürlü olmasını sağlar ve kullanıcılarına konforlu bir deneyim sunar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

New Balance 500 Lifestyle Erkek Günlük Ayakkabı

New Balance 500 Lifestyle Erkek Günlük Ayakkabı

Retro tarzı, geçmişin izlerini taşıyan bu ayakkabı, her türlü kıyafetle kolayca kombinlenerek sizlere geniş bir kullanım alanı sunar. Ayrıca, New Balance'ın kalitesini ve güvencesini de taşıyan bu ürün, ayak sağlığınızı korurken, konforlu bir kullanım deneyimi de sunuyor.

Burada

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

İndirimde yakaladığımız için çok mutluyum. Bir kendime aldım bunu da eşime aldım. Hafifliği ile New balance en sevdiğim 🖤 kargo da çok hızlıydı.

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New Balance 530 Spor Ayakkabı MR530SG

New Balance 530 Spor Ayakkabı MR530SG

New Balance 530 modeli spor ayakkabı, kullanıcılar arasında sıklıkla tercih edilen bir modeldir.  Dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanımı ile de bilinir. Bu nedenle, spor yapmayı sevenler veya konforlu bir ayakkabı arayanlar için New Balance 530, mükemmel bir seçenek olabilir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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New Balance'ın 009 modeli, çeşitli renk seçenekleriyle klasik bir görünüm arayanlar için ideal bir seçimdir.

New Balance'ın 009 modeli, çeşitli renk seçenekleriyle klasik bir görünüm arayanlar için ideal bir seçimdir.

Bu model, şık bir tasarımın yanı sıra kullanıcılarına konfor da sunmaktadır. Ayakkabının sentetik ve kumaş karışımından oluşan üst kısmı, REVlite orta tabanı ile destek sağlar. Kauçuk tabanı ise dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü garanti eder. 

Burada

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün orjinal ve kutusu vs tertemiz bir şekilde geldi. Bence görünüşü resimlerden daha güzel. Kaliteli malzeme ve rahat bir ürün. 42 giyen birisi olarak 42,5 aldım tam oturdu.

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