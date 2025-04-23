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23 Nisan'a Özel Çocuklar İçin Birbirinden Eğlenceli ve Güzel 15 Film

23 Nisan'a Özel Çocuklar İçin Birbirinden Eğlenceli ve Güzel 15 Film

23 Nisan 23nisancocukbayrami
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.04.2025 - 08:01

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sonunda geldi! Çocuklara atfedilmiş bu güzel gün için biz de çocuklara özel birbirinden güzel 15 çocuk filmi ve animasyon film listeledik. 

Bu özel günde vaktini ailesiyle film izleyerek geçirmek isteyen tüm çocuklar için harika filmler seçtik. Şimdiden iyi seyirler dileriz ❤️

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1. Sevimli Canavarlar (Monsters, Inc.) – 2001

1. Sevimli Canavarlar (Monsters, Inc.) – 2001

Canavarlar, çocukların çığlıklarıyla enerji üretir. Bir gün küçük bir kızın dünyalarına girmesi, sistemi alt üst eder. Sully ve Mike’ın macerası, korkudan çok sevginin güçlü olduğunu anlatır.

2. Zaman Makinesiyle Okula Dönüş (A Wrinkle in Time) – 2018

2. Zaman Makinesiyle Okula Dönüş (A Wrinkle in Time) – 2018

Meg, kaybolan babasını bulmak için zaman ve uzayda yolculuğa çıkar. Ona eşlik eden tuhaf rehberlerle evrenin sırlarını keşfeder. Bilim kurgu ve fantastik ögelerle dolu bu film, özgüven ve sevginin gücünü işler.

3. Charlie’nin Çikolata Fabrikası (Charlie and the Chocolate Factory) – 2005

3. Charlie’nin Çikolata Fabrikası (Charlie and the Chocolate Factory) – 2005

Fakir bir çocuk olan Charlie, eksantrik Willy Wonka’nın gizemli çikolata fabrikasına giriş hakkı kazanır. İçeride onu ve diğer çocukları eğlenceli ama bir o kadar da tuhaf sürprizler bekler. Film, açgözlülük ve kibirin sonuçlarına dair eğlenceli bir masal sunar.

4. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon) – 2010

4. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon) – 2010

Viking genci Hıçkırık, ejderhalarla savaşmak yerine onlarla dost olmayı seçer. Dişsiz adındaki ejderhayla kurduğu bağ, tüm kasabanın düşüncelerini değiştirir. Cesaret ve empati teması öne çıkar.

5. Matilda – 1996

5. Matilda – 1996

Matilda, zeki ama ailesi tarafından önemsenmeyen küçük bir kızdır. Okulda kötü kalpli müdireye karşı, gizli güçlerini keşfederek adaleti sağlamaya çalışır. Zekâ ve iyilikle her şeyin üstesinden gelinebileceğini gösterir.

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6. Zootropolis: Hayvanlar Şehri (Zootopia) – 2016

6. Zootropolis: Hayvanlar Şehri (Zootopia) – 2016

Tavşan polis Judy Hopps, ilk görevinde tilki dolandırıcı Nick’le iş birliği yapar. Kaybolan hayvanların gizemini çözmeye çalışırken şehrin karanlık yüzüyle tanışırlar. Film, önyargılar ve çeşitliliğin gücü üzerine bir ders niteliğindedir.

7. Müzede Bir Gece (Night at the Museum) – 2006

7. Müzede Bir Gece (Night at the Museum) – 2006

Bir gece bekçisi, çalıştığı müzede sergilenen tüm tarihi eserlerin gece canlandığını keşfeder. Kaosun ortasında düzeni sağlamak zorundadır. Tarihi karakterlerle komik ve öğretici bir serüven başlar.

8. Yukarı Bak (Up) – 2009

8. Yukarı Bak (Up) – 2009

Yaşlı Carl, ölen eşinin hayalini gerçekleştirmek için evini balonlarla uçurur. Yanlışlıkla yanına aldığı küçük izci Russell ile birlikte unutulmaz bir maceraya atılırlar. Bu yolculuk, dostluk ve cesaretin ne kadar önemli olduğunu gösterir.

9. Jumanji – 1995

9. Jumanji – 1995

Alan adında bir çocuk, sihirli bir kutu oyunu oynarken oyunun içine çekilir. Yıllar sonra başka çocuklar oyunu bulur ve macera kaldığı yerden devam eder. Gerçeklik ile fantastik dünyanın iç içe geçtiği bir macera sunar.

10. Harry Potter ve Felsefe Taşı – 2001

10. Harry Potter ve Felsefe Taşı – 2001

Harry, 11 yaşında bir büyücü olduğunu öğrenir ve Hogwarts’a gider. Orada dostluklar kurar, düşmanlarla yüzleşir ve geçmişine dair sırları keşfeder. Büyü dolu bu serüven, çocukları hayal gücünün sınırlarına taşır.

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11. Küçük Ayak (Smallfoot) – 2018 (Animasyon)

11. Küçük Ayak (Smallfoot) – 2018 (Animasyon)

Bir Yeti, insan diye adlandırılan “küçük ayak”ların gerçek olduğuna inanır ve onları bulmak için yola çıkar. Gerçeklerle yüzleşmek, inançlarını sorgulamasına neden olur. Eğlenceli olduğu kadar düşündürücü bir hikâyedir.

12. Karate Kid – 2010

12. Karate Kid – 2010

Dre adındaki çocuk, Çin’e taşındıktan sonra zorbalıkla baş etmek zorunda kalır. Eski bir kung-fu ustasından dersler alarak hem kendine güvenmeyi hem de disiplinli olmayı öğrenir. Mücadele ruhunu ve sabrı işler.

13. Kayıp Balık Nemo (Finding Nemo) – 2003

13. Kayıp Balık Nemo (Finding Nemo) – 2003

Nemo adlı küçük balık, okyanusun uzak bir köşesinde kaybolur. Babası Marlin, onu bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Yolculuk, hem cesareti hem de aile sevgisini gözler önüne serer.

14. BFG: The Big Friendly Giant – 2016

14. BFG: The Big Friendly Giant – 2016

Sophie adında küçük bir kız, devler ülkesinde dost canlısı bir devle tanışır. Birlikte diğer kötü devlere karşı harekete geçerler. Film, hayal gücünün sınırlarını zorlayan sıcak bir dostluk öyküsüdür.

15. Minyonlar (Minions) – 2015

15. Minyonlar (Minions) – 2015

Sevimli sarı minyonlar, tarih boyunca en kötü efendiyi ararlar. 1960’larda Scarlett Overkill'e hizmet etmeye çalışırken, büyük bir maceraya atılırlar. Mizah dolu bu film, çocukları kahkahaya boğar.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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