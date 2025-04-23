23 Nisan'a Özel Çocuklar İçin Birbirinden Eğlenceli ve Güzel 15 Film
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sonunda geldi! Çocuklara atfedilmiş bu güzel gün için biz de çocuklara özel birbirinden güzel 15 çocuk filmi ve animasyon film listeledik.
Bu özel günde vaktini ailesiyle film izleyerek geçirmek isteyen tüm çocuklar için harika filmler seçtik. Şimdiden iyi seyirler dileriz ❤️
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1. Sevimli Canavarlar (Monsters, Inc.) – 2001
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2. Zaman Makinesiyle Okula Dönüş (A Wrinkle in Time) – 2018
3. Charlie’nin Çikolata Fabrikası (Charlie and the Chocolate Factory) – 2005
4. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon) – 2010
5. Matilda – 1996
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6. Zootropolis: Hayvanlar Şehri (Zootopia) – 2016
7. Müzede Bir Gece (Night at the Museum) – 2006
8. Yukarı Bak (Up) – 2009
9. Jumanji – 1995
10. Harry Potter ve Felsefe Taşı – 2001
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11. Küçük Ayak (Smallfoot) – 2018 (Animasyon)
12. Karate Kid – 2010
13. Kayıp Balık Nemo (Finding Nemo) – 2003
14. BFG: The Big Friendly Giant – 2016
15. Minyonlar (Minions) – 2015
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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