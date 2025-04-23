23 Nisan'a Özel Çocuklar İçin Birbirinden Eğlenceli ve Güzel 15 Film

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sonunda geldi! Çocuklara atfedilmiş bu güzel gün için biz de çocuklara özel birbirinden güzel 15 çocuk filmi ve animasyon film listeledik.

Bu özel günde vaktini ailesiyle film izleyerek geçirmek isteyen tüm çocuklar için harika filmler seçtik. Şimdiden iyi seyirler dileriz ❤️