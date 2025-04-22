Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Hudutsuz Sevda Dizisinin Zeynep'i Miray Daner Kimdir? Miray Daner'in Sevgilisi Kim? Miray Daner Kaç Yaşında?

Hudutsuz Sevda Dizisinin Zeynep'i Miray Daner Kimdir? Miray Daner'in Sevgilisi Kim? Miray Daner Kaç Yaşında?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.04.2025 - 00:20

Miray Daner'in özel hayatı sık sık gündeme geliyor. Gözlerden uzak yaşadığı ilişkisi, kariyeri ve Hudutsuz Sevda dizisindeki rolüyle sevilen oyuncunun çocuk yaşta başladığı kariyerinden ödüllerine, özel hayatından yer aldığı dizilere kadar Miray Daner hakkında merak edilen her detayı sizin için derledik!

Miray Daner Kimdir? Kaç Yaşında? Hangi Dizilerde Oynadı? Özel hayatı ve daha fazlası için sizi şöyle alabiliriz...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Miray Daner Kimdir?

Miray Daner Kimdir?

Miray Daner, 15 Ocak 1999 tarihinde İstanbul’da doğmuş başarılı bir oyuncudur. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk dünyasında yer alan Daner, özellikle genç yaşta elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çekmiştir. Oyunculuk kariyerindeki doğal yeteneği ve güçlü performanslarıyla, Türkiye’nin en yetenekli genç oyuncuları arasında gösterilmektedir.

Miray Caner Kaç Yaşında?

Miray Caner Kaç Yaşında?

1999 doğumlu olan Miray Daner, 2025 yılı itibariyle 26 yaşındadır.

Miray Daner Nereli?

Miray Daner Nereli?

Miray Daner aslen İstanbulludur.

Miray Daner Kariyer Başlangıcı

Miray Daner Kariyer Başlangıcı

Oyunculuk kariyerine henüz 7 yaşındayken adım atan Miray Daner, ilk olarak 'Bez Bebek' dizisinde rol alarak ekran macerasına başladı. Ardından 'Papatyam' dizisindeki performansıyla büyük beğeni topladı. Küçük yaşta başlayan bu kariyer yolculuğu, onu kısa sürede Türkiye'nin en bilinen genç yüzlerinden biri haline getirdi. Medcezir'deki rolüyle kariyerinde yükselişe geçen isim büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediliyor.

Miray Daner Özel Hayatı

Miray Daner Özel Hayatı

Miray Daner’in özel hayatı zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. Oyunculuğuyla ön planda olsa da, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Geçmişte oyuncu Kubilay Aka ile yaşadığı ilişkiyle sıkça gündeme gelmişti. Kendisi geçmişte Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile ilişki yaşamıştı.

Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Miray Daner Sevgilisi Kim?

Miray Daner Sevgilisi Kim?

Miray Daner'in 2025 yılı itibarıyla sevgilisi, iş insanı Ata Caner Çerçioğlu'dur. Çift, ilişkilerini genellikle özel tutmayı tercih etse de, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmektedir. Özellikle Meksika tatilinde çekilen romantik fotoğrafları, ilişkilerinin somut bir kanıtı olarak sosyal medyada büyük ilgi görmüştür.

Miray Daner'in Öne Çıkan Açıklamaları

Miray Daner'in Öne Çıkan Açıklamaları

  • 'Bu yüzden mental olarak zorlayıcı bir karakterdi. Aslı karakteri özelinde gerçek hayatta yolda yürütken vs. inanılmaz korkunç şeylerle ve tepkilerle karşılaştım. Annem bile bana nefretle bakıyordu'

  • 'İnsanlar görünür olmayı seviyorlar. Ben sosyal medyayı sevemedim. Kullanıyorum ama aktif değilim'

  • “Kendi horlama sesime duyduğum halde uyanamadığım olmuştu. Vatanım Sensin dizisinde çalışıyordum o zaman. Setimi çok yoğundu, çok yoğun bir tempoda çalışıyorduk. Uygulayıcı yapımcımız Banu Hanım ile aynı arabada gidiyoruz. O kadar yorgunum ki ben biner binmez uyuyakaldım. Horlamamı duyuyorum adeta kükrüyorum çünkü duymamak imkansız. Arabadaki konuşmaları da duyuyorum. “Dokunmayalım aman bırak uyanmasın” falan diyorlardı. Ama ben asla gözümü açamadım. Eve geldiğimizde utançtan kendimi arabadan attım”

  • “Güçlü kadınları oynamayı seviyorum çünkü ben de güçsüz kaldığım anlarda bile ayağa kalkmayı öğrendim.”

Miray Daner'in Yer Aldığı Diziler

Miray Daner'in Yer Aldığı Diziler

Televizyon Dizileri

  • 2008 – 1 Kadın 1 Erkek – Küçük Zeynep (Yardımcı Oyuncu) – Kanal: Turkmax

  • 2008 – Bez Bebek – Oyuncak Nergis (Konuk Oyuncu) – Kanal: FOX

  • 2009-2011 – Papatyam – Gonca (Yardımcı Oyuncu) – Kanal: Star TV

  • 2012 – Zil Çalınca – Duygu (Başrol) – Kanal: Disney Channel

  • 2012 – Zil Çalınca Avı – Miray – Kanal: Disney Channel

  • 2012-2013 – Merhaba Hayat – Dünya (Yardımcı Oyuncu) – Kanal: FOX

  • 2013-2015 – Medcezir – Beren Beylice – Kanal: Star TV

  • 2016-2018 – Vatanım Sensin – Hilal (Başrol) – Kanal: Kanal D

  • 2018-2019 – Bir Litre Gözyaşı – Cihan Yürekli – Kanal: Kanal D

  • 2022 – Kara Tahta – Irmak Güngör – Kanal: TRT 1

  • 2023-günümüz – Hudutsuz Sevda – Zeynep Leto – Kanal: FOX / NOW

İnternet Dizileri

  • 2019-2020 – Hakan: Muhafız – Kahin (Yardımcı Oyuncu) – Platform: Netflix

  • 2020-2021 – Saygı – Helen Altuğ Çözer (Başrol) – Platform: BluTV

  • 2022-2024 – Kuş Uçuşu – Aslı Tuna – Platform: Netflix

Miray Daner'in Yer Aldığı Filmler

Miray Daner'in Yer Aldığı Filmler

  • 2010 – Dersimiz: Atatürk – Küçük Sabiha Gökçen (Yardımcı Oyuncu) – Yönetmen: Hamdi Alkan

  • 2011 – Çınar Ağacı – Pelin – Yönetmen: Handan İpekçi

  • 2013 – Arkadaşım Max – Melda – Yönetmen: Murat Şeker

  • 2018 – Hürkuş: Göklerdeki Kahraman – Selin (Başrol) – Yönetmen: Kudret Sabancı

  • 2023 – Hayat – Hicran – Yönetmen: Zeki Demirkubuz

Miray Daner Güncel Projeleri

Miray Daner Güncel Projeleri

Miray Daner, 2023 yılında başlayan ve büyük ilgi gören 'Hudutsuz Sevda' dizisinde başrol oynamaktadır. Dizi, 2025-2026 sezonunda da devam etmektedir. Bu projede, Daner'in performansı izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Miray Caner Ödülleri ve Adaylıkları

Miray Caner Ödülleri ve Adaylıkları

2017

  • 44. Altın Kelebek Ödülleri

  • Yükselen Yıldız Ödülü – Vatanım Sensin → Kazandı

  • En İyi Dizi Çifti (Boran Kuzum ile birlikte) – Vatanım Sensin → Aday

2024

  • 56. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri

  • En İyi Kadın Oyuncu – Hayat → Aday

  • 25. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

  • Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu - Sinema – Hayat → Aday

  • 50. Altın Kelebek Ödülleri

  • - En İyi Kadın Oyuncu – Hudutsuz Sevda → Aday

  • - En İyi Dizi Çifti (Deniz Can Aktaş ile birlikte) – Hudutsuz Sevda → Aday

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın