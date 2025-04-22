Hudutsuz Sevda Dizisinin Zeynep'i Miray Daner Kimdir? Miray Daner'in Sevgilisi Kim? Miray Daner Kaç Yaşında?

Miray Daner’in özel hayatı zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. Oyunculuğuyla ön planda olsa da, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Geçmişte oyuncu Kubilay Aka ile yaşadığı ilişkiyle sıkça gündeme gelmişti. Kendisi geçmişte Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile ilişki yaşamıştı.

Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir.