Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şahan Gökbakar Önce Tutuklu Gençlerin Davasının Ertelenmesine İsyan Etti Sonra Paylaşımını Sildi!

Şahan Gökbakar Önce Tutuklu Gençlerin Davasının Ertelenmesine İsyan Etti Sonra Paylaşımını Sildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.04.2025 - 22:31

Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 49 gencin duruşması 24 Ekim'e ertelendi. Komedyen Şahan Gökbakar, öğrencilerin serbest bırakılmamasına sert sözlerle tepki gösterdi, fakat paylaşımını kısa sürede silmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Saraçhane'deki gösterilere katılmalarının ardından tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılmasına yönelik çağrılar sosyal medyadan devam ediyor.

Saraçhane'deki gösterilere katılmalarının ardından tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılmasına yönelik çağrılar sosyal medyadan devam ediyor.

Duruşma 21 Nisan günü gerçekleştirilirken, davanın sanıkları arasında, başka bir dosya kapsamında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklu bulunan 14 kişinin de yer aldığı öğrenildi. Toplamda 49 gencin, 24 Ekim'e kadar tutuklu yargılanacağı ortaya çıktı.

Gündemdeki olaylara ses çıkartan isimlerden biri olan Şahan Gökbakar bu karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gündemdeki olaylara ses çıkartan isimlerden biri olan Şahan Gökbakar bu karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:​

'Ceza alsalar bile 1 gün bile hapis yatmayacak gençlerin, duruşmasını 24 Ekim'e atarak 6 ay hapiste tutacaksınız öyle mi??? Tüm vicdanlı insanlara soruyorum! Adalet mi bu?'

Şahan Gökbakar yaptığı tepki paylaşımını hesabından sildi.

Şahan Gökbakar yaptığı tepki paylaşımını hesabından sildi.

Son olarak TRT'nin boykot paylaşımı yapan oyuncuları dizi kadrosundan çıkarmasına ateş kusan Şahan Gökbakar'ın Instagram hesabından yaptığı bu paylaşımı sildiği fark edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın