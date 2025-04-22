Şahan Gökbakar Önce Tutuklu Gençlerin Davasının Ertelenmesine İsyan Etti Sonra Paylaşımını Sildi!
Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 49 gencin duruşması 24 Ekim'e ertelendi. Komedyen Şahan Gökbakar, öğrencilerin serbest bırakılmamasına sert sözlerle tepki gösterdi, fakat paylaşımını kısa sürede silmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Saraçhane'deki gösterilere katılmalarının ardından tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılmasına yönelik çağrılar sosyal medyadan devam ediyor.
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Gündemdeki olaylara ses çıkartan isimlerden biri olan Şahan Gökbakar bu karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Şahan Gökbakar yaptığı tepki paylaşımını hesabından sildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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