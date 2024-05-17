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2024 Yazında Üzerinizden Çıkarmayacağınız Toparlayıcı Tayt Önerileri

etiket 2024 Yazında Üzerinizden Çıkarmayacağınız Toparlayıcı Tayt Önerileri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 15:11

2024 yaz sezonunun vazgeçilmez trendi olan toparlayıcı taytlar, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunuyor. Hem spor aktivitelerinde hem de günlük kullanımda tercih edebileceğiniz bu taytlar, vücut hatlarınızı mükemmel bir şekilde sararak sizi daha fit ve zarif gösteriyor. Farklı renk ve desen seçenekleriyle her zevke hitap eden toparlayıcı taytlar, yaz aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz bir parça olacak. 

Bu içerik 17.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Los Ojos Kadın Siyah Yüksek Bel Toparlayıcı Çift Cepli Ispanyol Paça Tayt Bootcut

Los Ojos Kadın Siyah Yüksek Bel Toparlayıcı Çift Cepli Ispanyol Paça Tayt Bootcut

İçeriğindeki lycra fiber sayesinde toparlayıcı bir etkiye sahiptir. Bu özelliği, karın, kalça ve basen bölgelerini sıkılaştırarak daha zarif ve estetik bir görünüm elde etmenizi sağlar. Ürünün çift cep detayı ve Ispanyol paça stili, hem kullanışlılık hem de şıklık sunar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Biavsi'nin Yüksek Bel Toparlayıcı Etkili Biker Taytı, size 1 beden daha ince görünme etkisi sunar.

Biavsi'nin Yüksek Bel Toparlayıcı Etkili Biker Taytı, size 1 beden daha ince görünme etkisi sunar.

Belinde lastik bulunmadığı için rahatsızlık hissi vermez. Günlük kombinlerinizde, tişörtlerinizin ve sweatshirtlerinizin altına giyebileceğiniz bu tayt, tarzınıza zarif bir dokunuş katacaktır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

1 tane almıştım sonrasında bir tane daha yedek aldım. Fiyat performans ürünü diyebilirim. Uzunluğu da dokusu da gayet güzel.

Hepsiburada

Los Ojos markasının kadın taytı, içeriğinde bulunan Lycra Fiber sayesinde vücudu toparlama yeteneğine sahiptir.

Los Ojos markasının kadın taytı, içeriğinde bulunan Lycra Fiber sayesinde vücudu toparlama yeteneğine sahiptir.

Bu tayt, Lycra Fiber'in sağladığı toparlayıcı özellikle vücut hatlarınızı belirginleştirirken, 4 yönlü esneyen kumaşı sayesinde spor aktiviteleriniz sırasında size maksimum rahatlık ve hareket kabiliyeti sunar. Egzersizleriniz sırasında telefonunuz, anahtarlarınız veya diğer kişisel eşyalarınızı taşımanız gerektiğinde, taytın yan cebi ve gizli cebi oldukça kullanışlıdır. Bu sayede egzersizlerinizi rahatlıkla yapabilir ve kişisel eşyalarınızı güvende tutabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Miracle Slimmer Tayt, yumuşak dokusuyla bileklerine kadar uzanıp sizi sıkıca sararak daha fit bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Miracle Slimmer Tayt, yumuşak dokusuyla bileklerine kadar uzanıp sizi sıkıca sararak daha fit bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Teninize nazikçe dokunarak, tüm gün boyunca rahatlık ve konfor sağlar. Özellikle yüksek bel modeli, bacaklarınızın daha uzun ve zarif görünmesine yardımcı olur.  Bu eşsiz tayt, günlük yaşamınızın her anında size eşlik ederken, aynı zamanda spor yaparken de mükemmel bir seçim olacaktır. 

Burada

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Güzel kaliteli toparlıyor gerçekten ve en güzeli düşmüyor göbekli birisi olarak taytlar da hep düşme sorunu yaşıyordum sürekli inip duruyordu bu tayt da öyle bir problem yaşamadım çok iyi 👍🏼

Hepsiburada

Los Ojos Kadın Lacivert Yüksek Bel Çift Cepli Toparlayıcı Spor Tayt

Los Ojos Kadın Lacivert Yüksek Bel Çift Cepli Toparlayıcı Spor Tayt

Fiber bileşenlerinin katkısıyla toparlayıcı bir özellik sunar. Ürünün dokuma teknolojisi, iç gösterme sorununu ortadan kaldırır. Bu, kullanıcılarına hem konforlu hem de rahat bir deneyim sunar. Ayrıca, taytın lock dikişler ile sürtünmeyi azaltma özelliği, spor yaparken veya günlük aktiviteler sırasında oluşabilecek rahatsızlıkları minimize eder.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Mistirik Fitilli Tayt Dikişsiz Toparlayıcı Yüksek Bel Haki Renk

Mistirik Fitilli Tayt Dikişsiz Toparlayıcı Yüksek Bel Haki Renk

Mistirik Fitilli Tayt, yüksek bel ve dikişsiz özelliği ile rahatlığı ön planda tutan bir tasarıma sahiptir. Haki rengi, her türlü kombinle uyum sağlayabilecek bir renk seçeneği sunar. Dikey fitiller, bacaklarınıza daha ince ve uzun bir görünüm kazandırır. Sıkı dokuma teknolojisi ise iç gösterme sorununu ortadan kaldırır. 

Bu tayt, hem günlük kullanımda hem de spor aktivitelerinde rahatlıkla tercih edilebilir.

Hepsiburada

Swan Moda'nın Swan Önü Çapraz Toparlayıcı Fitilli Tayt modeli, özgün fitilli tasarımı sayesinde formunuzu toparlar ve vücut hatlarınızı vurgular.

Swan Moda'nın Swan Önü Çapraz Toparlayıcı Fitilli Tayt modeli, özgün fitilli tasarımı sayesinde formunuzu toparlar ve vücut hatlarınızı vurgular.

Ayrıca, geniş renk yelpazesi sayesinde kişisel stilinizi yansıtabilir ve rahatlıkla kombinler oluşturabilirsiniz. Bu tayt, konforu ve şıklığı bir arada sunarak, her zaman kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Burada

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Hiç düşünmeden alın. Her şeyiyle mükemmel. 1.60 boy 55 kiloyum s beden aldım. Bel kısmı baya sıkı. Satıcıyı tebrik ederim.

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Capri Form Tayt, çok yönlü bir spor giysisi olup, dikkat çekici antrasit rengiyle ön plana çıkıyor.

Capri Form Tayt, çok yönlü bir spor giysisi olup, dikkat çekici antrasit rengiyle ön plana çıkıyor.

Bu tayt, slim fit tasarımı sayesinde, hareket halindeyken vücudu sıkıca sararak hareket kabiliyetini kısıtlamaz ve kullanıcıya en üst düzeyde rahatlık sunar. Dar paça kesimi ve bileğe kadar uzanan boyuyla modern bir stil sergilerken, yüksek beli sayesinde de mükemmel bir uyum sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Merry Secret's markasının taytları, çeşitli renk seçenekleriyle şıklığınıza şıklık katıyor.

Merry Secret's markasının taytları, çeşitli renk seçenekleriyle şıklığınıza şıklık katıyor.

Bu taytlar, tamamen polyesterden yapılmış olup, esnek ve konforlu kumaşıyla gün boyu rahatlığı garanti eder.  Kendinizi rahat ve şık hissetmek istiyorsanız, Merry Secret's taytlarını denemelisiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Aşırı rahat aşırı kaliteli bir ürün kargoyu arkadaşlarımla açtık fiyatına bile şaşırdılar füme rengi çok şık duruyor gri gibi değil ister sporda ister günlük hayatta severek kullanılabilir.

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Tommy Life Siyah Kadın Yüksek Bel Toparlayıcı Kısa Biker Tayt

Tommy Life Siyah Kadın Yüksek Bel Toparlayıcı Kısa Biker Tayt

Tommy Life markasının siyah renkteki kadın yüksek bel toparlayıcı kısa biker taytı, yaz aylarına özel olarak tasarlanmış bir üründür. Bu tayt, dolabınızın vazgeçilmez parçaları arasına girecek. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Son derece rahat elastik ve içi göstermiyor üstüne kısa bir tişörtle bile kullanabilirsiniz çok iyi.

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Lela Büyük Beden Seçeneğiyle Yüksek Bel Toparlayıcı Kadın Tayt

Lela Büyük Beden Seçeneğiyle Yüksek Bel Toparlayıcı Kadın Tayt

Lela'nın büyük beden seçeneği ile sunduğu yüksek bel toparlayıcı spor tayt, kadınların hem günlük kombinlerinde hem de spor kombinlerinde şıklığı ve rahatlığı bir arada sunuyor. Bu tayt, bir tişörtle günlük kullanımda sade ve şık bir görünüm sağlarken, sporcu atleti ile kombinlendiğinde ise spor aktivitelerinizde konforu ve modayı bir arada sunacaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Los Ojos Kadın Antrasit Yüksek Bel Toparlayıcı Çift Cepli Biker Şort Kısa Spor Tayt

Los Ojos Kadın Antrasit Yüksek Bel Toparlayıcı Çift Cepli Biker Şort Kısa Spor Tayt

İki adet cebi bulunan bu şort, Lycra Fiber içeriği sayesinde vücudu toparlayıcı bir etkiye sahip. Bu özelliği, hem spor yaparken hem de günlük yaşamda rahatlık ve estetik bir görünüm sağlar. İster spor salonunda yoğun bir antrenman yaparken, isterse şehirde bir kafe turunda kullanabilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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