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DeFacto Kaliteli ve Şık Tasarımlarıyla Unutulmaz Bir Fırsat Sunuyor: "2. Ürün 1 TL" Kampanyası!

etiket DeFacto Kaliteli ve Şık Tasarımlarıyla Unutulmaz Bir Fırsat Sunuyor: "2. Ürün 1 TL" Kampanyası!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 16:22

DeFacto, benzersiz tasarımları ve yüksek kalitesiyle, unutulmaz bir fırsatı sizlerle buluşturuyor. '2. Ürün 1 TL' kampanyası ile tarzınıza ve bütçenize uygun seçeneklerle gardırobunuzu yenileme fırsatını kaçırmayın. Bu eşsiz fırsat, DeFacto'nun zarif ve kaliteli tasarımlarını uygun fiyatlarla edinme şansı sunuyor. Kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmak için daha iyi bir zaman olamaz!

Bu içerik 15.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Defacto'nun "2. ürün 1 TL" kampanyası, inanılmaz ürünler sunuyor.

Defacto'nun "2. ürün 1 TL" kampanyası, inanılmaz ürünler sunuyor.

Bu kampanyadan faydalanmanızı öneririz, özellikle NBA Wordmark Oversize Fit Baskılı Kısa Kollu Tişört gibi kaçırılmaması gereken ürünler mevcut. Bu tişört, hem tasarımı hem de kalitesi ile dolabınızın favorilerinden olacak!

Ürünü hemen sepetinize eklemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Günlük kullanım için gayet güzel. Göründüğü gibi kumaşı da çok güzel.

Hepsiburada

DeFacto'nun Erkek Fit Bisiklet Yaka Sporcu Tişörtü, konforlu bir kullanım deneyimi sunan sporcu kumaşından üretilmiş.

DeFacto'nun Erkek Fit Bisiklet Yaka Sporcu Tişörtü, konforlu bir kullanım deneyimi sunan sporcu kumaşından üretilmiş.

Spor ve şıklığın bir arada buluştuğu bu tasarım, şortlar ve spor ayakkabılar ile kombine edildiğinde hem spor aktivitelerinizde hem de günlük giyiminizde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir parçadır.

Ürünü hemen sepete eklemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Harika kumaşı var sorunsuz alışveriş oldu. Aynı fotoğraftaki ürün gibi çok güzel. Görseldeki gibi fiyatına göre çok güzel. Pamuklu ve kaliteli tavsiye ederim.

Hepsiburada

DeFacto Jegging Yüksek Bel Dar Paça Uzun Boy Jean Pantolon

DeFacto Jegging Yüksek Bel Dar Paça Uzun Boy Jean Pantolon

Bu jean pantolonun esnek yapısı, hareketlerinizde size tam bir özgürlük sağlar. İster işe giderken, ister bir arkadaş toplantısında, isterse de günlük kullanımda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Yıkamalı jean kumaşı, hem dayanıklıdır hem de uzun süreli kullanımlarda bile formunu korur. Dar kesimli oluşu, vücut hatlarınızı zarif bir şekilde vurgulayacaktır.

2. ürün 1 TL fırsatından yararlanmak isterseniz ürüne buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada

Küçük prensesler için tasarlanmış Desenli Kısa Kollu Elbise, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunuyor.

Küçük prensesler için tasarlanmış Desenli Kısa Kollu Elbise, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunuyor.

Bu elbise, dikkat çekici ve konforlu kumaşıyla, kız çocuklarının gardıroplarında olmazsa olmaz bir parça haline gelecek. Kendine has desenleri ve kısa kollarıyla, bu elbise hem sıcak yaz günlerinde hem de özel günlerde küçük prenseslerin en büyük yardımcısı olacak. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Mom Fit Yüksek Bel Jean Şort, mini boyutuyla kendine güvenen bir tarz sunuyor.

Mom Fit Yüksek Bel Jean Şort, mini boyutuyla kendine güvenen bir tarz sunuyor.

Kullanışlı cepleri sayesinde tüm gün boyunca rahatlık hissini sizlere sunar. Basit tişörtler, crop sweatshirt modelleri gibi birçok parça ile kolayca kombin yapabilirsiniz. Tatil valizinizin en gözde parçası olmaya aday olan bu şort, rahatlığı ve tarzı bir arada sunuyor. 

Burada

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bu fiyata gayet güzel şort ama bir beden büyük almak gerekir 163 boy 59 kg 36 beden dar oldu.

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DeFacto Modern Fit Dokulu Uzun Kollu Pamuklu Gömlek, gün boyunca rahat bir kullanım deneyimi sunuyor.

DeFacto Modern Fit Dokulu Uzun Kollu Pamuklu Gömlek, gün boyunca rahat bir kullanım deneyimi sunuyor.

DeFacto Modern Fit Dokulu Uzun Kollu Gömlek, şıklığı ve stili ile dikkat çekiyor. 

Günlük hayatınızda, iş yerinizde veya özel davetlerde tercih edebileceğiniz bu gömlek, her türlü kıyafetle kolayca kombinlenebilir. 

2. ürün 1 TL fırsatından yararlanmak isterseniz ürüne buradan göz atabilirsiniz.

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DeFacto Hakim Yaka Twill Midi Kısa Kollu Elbise

DeFacto Hakim Yaka Twill Midi Kısa Kollu Elbise

Kısa Kollu Elbise modeli, gömlek elbise tarzında tasarlanmış. Özgün bir tasarım olan bu elbise, kuşaklı ve düğme kapamalı bir modeldir. 

Bu şık ve modern elbise, enerjinizi yükseltmek için mükemmel bir seçim!

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Her yerde giyilebilecek kurtarıcı bir elbise. Ancak bir beden küçük alınmalı 40 giyiyorum 38 tam oldu.

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DeFacto Erkek Pamuklu Beyzbol Basketbol Şapkası

DeFacto Erkek Pamuklu Beyzbol Basketbol Şapkası

Sıcak yaz günlerinde, hem kendinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak hem de şık bir görünüm elde etmek istiyorsanız, DeFacto Erkek Pamuklu Beyzbol Basketbol Şapkası tam da aradığınız ürün olabilir. Bu şapka, %100 pamuk malzemesi sayesinde hem rahatlığı hem de dayanıklılığı bir arada sunmaktadır.

2. ürün 1 TL fırsatından yararlanmak isterseniz ürüne buradan göz atabilirsiniz.

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Şıklığına düşkün olanların stilini yansıtan, halter yaka atlet, gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak.

Şıklığına düşkün olanların stilini yansıtan, halter yaka atlet, gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak.

Fitted Çizgili Halter Yaka Atlet, vücuda tam oturan bir kesime sahip olmasıyla bilinir. Bu özelliği, hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunar. Çizgili deseni ise, klasik ve zamansız bir görünüm sağlar. Bu sayede, her türlü alt giysiyle kolayca kombinlenerek, farklı stiller yaratılabilir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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DeFacto Erkek Oval Toka Suni Deri Jean Kemeri

DeFacto Erkek Oval Toka Suni Deri Jean Kemeri

Bu kemer, mat deri benzeri bir malzemeden yapılmış ve dikdörtgen metal bir tokaya sahiptir. Özellikle klasik tarzda takımlar, gömlekler ve kumaş pantolonlar gibi giysilerle mükemmel bir uyum sağlar. Şık tasarımı, her türlü kıyafetlerin tamamlayıcısı olacaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Paketleme güzel, kemer fiyatına göre çok iyi, kargo süreci normal, almak isteyenlere tavsiye ederim.

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DeFacto Modern Fit Apaş Yaka Kısa Kollu Gömlek

DeFacto Modern Fit Apaş Yaka Kısa Kollu Gömlek

DeFacto Kısa Kollu Gömlek, viskon kumaşından üretilmiştir ve bu sayede tüm gün boyunca konforlu bir kullanım deneyimi sunar.

Günlük kombinlerinizi daha da zenginleştirecek olan bu gömlek, sizi her zaman şık ve stil sahibi gösterecektir.

2. ürün 1 TL fırsatından yararlanmak isterseniz ürüne buradan göz atabilirsiniz.

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DeFactoFit Bisiklet Yaka Sporcu Ağır Kumaş Bra

DeFactoFit Bisiklet Yaka Sporcu Ağır Kumaş Bra

Bisiklet Yaka Sporcu Ağır Kumaş Bra, spor yaparken son derece konforlu bir kullanım sunar. Ancak sadece sporla sınırlı değil, günlük kombinlerinize de ekleyebilirsiniz. Özellikle basic tarzınıza uygun bir blazer ceketin içinde bu sporcu bra, tarz ve rahat bir görünüm elde etmenizi sağlayacaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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