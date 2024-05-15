Ünlülerin Stil Yarışında Kim Daha İddialı Kombinlerle Öne Çıkıyor?
Ünlülerin Stil Yarışında Kim Daha İddialı Kombinlerle Öne Çıkıyor?
Ünlü isimlerin stil yarışında hangisinin daha iddialı kombinlere imza attığı her zaman merak konusu olmuştur. Bu rekabette kimin daha fazla öne çıktığı, kimin daha dikkat çekici ve iddialı kombinlerle sahnelerin tozunu attırdığı, modaseverlerin ve takipçilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, sizce bu şıklık yarışında en iyi giyinen ünlü isim kim?
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Ünlü ve yetenekli oyuncu Nesrin Cavadzade'nin son zamanlarda katıldığı bir düğün etkinliğinde giydiği muhteşem elbise ile göz kamaştırdığını belirtmek gerek. Dekolteli tasarımı, onun cesur ve özgüvenli kişiliğini ortaya koyarken, pencere detayları ise elbiseye modern ve şık bir hava katmış.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın son filmi için düzenlenen büyülü gala gecesinde giydiği kombinle bizlerin beğenisini topladı. Peki siz, bu kombini nasıl buldunuz?
Beyazın masumiyetini ve asaletini bir arada taşıyan bu muhteşem takım, Defne Samyeli'nin zarafetini ve sofistike tarzını adeta bir sanat eseri gibi sergiliyor. Ancak, bu kombinasyonun asıl yıldızı kesinlikle çanta detayı olmuş.
Güzel oyuncu Hazal Kaya'nın son dönemde benimsediği yeni tarz hakkında ne düşünüyorsunuz?
Sahnelerin yıldızı, Demet Akalın'ın bu seferki tercihi ise, adeta bir yıldız kadar parlak taşlarla süslü, transparan mini bir elbise oldu. Akalın, elbisesinin yanı sıra, taş detaylı ayakkabılarıyla da kombinini tamamlamış.
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Ünlülerin stil sahibi ve etkileyici görünümlerini takip etmek her zaman büyüleyici olmuştur. Bu defa göz kamaştıran isim, Afra Saraçoğlu oldu. Afra'nın son zamanlarda giydiği şık siyah elbise, küt burunlu ayakkabısı ve tasarım çantası moda dünyasında yeni bir trendin başlangıcını işaret ediyor gibi görünüyor.
Her zaman sahne kostümleriyle gündeme gelen ünlü pop yıldızı Hadise'nin son sahne kombinini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kızılcık Şerbeti'nin yetenekli ve güzel yıldızı Sıla Türkoğlu, bu kez şık bir siyah takım kombinlemiş. Bu sezonun trendlerine uygun olarak, zarif babet ayakkabılarıyla kombinini tamamlayan Türkoğlu bizim beğenimizi topladı!
Hem güzel sesi hem de zarif duruşuyla dikkat çeken İrem Derici'nin Sahne kostümü olarak seçtiği bu kombini nasıl buldunuz?
Kırmızı, cesaretin ve tutkunun rengi olarak bilinir. Burcu Esmersoy da bu renkle feminenliğini ve cesaretini bir kez daha sergilemiş. Elbisenin vatkalı yapısı ise ona ayrı bir hava katıyor. Bu detay, elbisenin genel görünümünü daha da çarpıcı kılıyor ve Esmersoy'un zarafetini ön plana çıkarıyor.
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Ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın son zamanlarda giydiği gece kombini hakkında ne düşünüyorsunuz?
Merve Boluğur, yazın enerjisini ve renklerini üzerinde taşıyan çiçek desenli elbisesi ile adeta yazı müjdeliyor. Boluğur, bu çarpıcı elbisesini ikonik kırmızı rujuyla tamamlamayı da ihmal etmemiş.
Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın son zamanlarda giydiği denim takımı, sahnelerin tozunu attırmayı başarmış ve bizleri adeta büyüledi. Peki, siz Simge'nin bu denim takımını nasıl buldunuz?
Gülşen, her zaman olduğu gibi, sahne kostümleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Bu seferki tercihi olan pullu mayo ve deri çizmeleriyle yine göz doldurdu. Gülşen'in bu tarzı, her zaman olduğu gibi, yine çok konuşulacak gibi görünüyor.
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