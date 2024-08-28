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Günün Fırsatı: Yves Saint Laurent’te 660 TL’ye Varan İndirim Kuponları

etiket Günün Fırsatı: Yves Saint Laurent’te 660 TL’ye Varan İndirim Kuponları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 15:57

Yves Saint Laurent markasının eşsiz ürünlerinde, tam 660 TL'ye varan indirim kuponu fırsatını kaçırmayın. Sizin için, en popüler ve en çok tercih edilen ürünleri bir araya getirdik. Bu özel fırsatla, kalitenin ve şıklığın tadını çıkarabilirsiniz.

Bu içerik 28.08.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Yves Saint Laurent Libre Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Yves Saint Laurent Libre Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Yves Saint Laurent'ın Libre Edp 30 Ml Kadın Parfümü, maskülen lavanta ve feminen şeftali notalarıyla başlayan, ardından yakıcı portakal çiçeği ile zenginleşen bir koku profili sunuyor. Her gün kullanıma uygun olan bu parfüm, kullanıcısına tazelik ve enerji veriyor.

580 TL indirim kuponu fırsatı da mevcut!

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Yves Saint Laurent'ın Libre Intense Edp Parfümü, içgüdülerine güvenen, vahşi ruhlu ve özgürlüğüne düşkün kadınların tercihi.

Yves Saint Laurent'ın Libre Intense Edp Parfümü, içgüdülerine güvenen, vahşi ruhlu ve özgürlüğüne düşkün kadınların tercihi.

Libre'nin ikonikleşmiş içeriği olan Fransız lavantası ile Fas'ın egzotik portakal çiçeklerinin arasındaki tutkulu çekişme, baştan çıkarıcı ve şehvet dolu bir şekilde yeniden ele alınmış. Yoğun çiçeksi notaların eriyen dokusu içerisinde, portakal çiçeği ve tutkulu orkide akorları bir araya geldi.

Kullanıcı yorumu;

Çok küçük olduğu için çantada kolayca taşınabiliyor kokuya zaten hastayım stokluyorum.

Linki burada

Yves Saint Laurent Lash Clash Kahverengi Maskara

Yves Saint Laurent Lash Clash Kahverengi Maskara

Lash Clash Kahverengi Maskara, büyük boy fırçası sayesinde kullanıcılara kolay ve etkili bir uygulama deneyimi sunuyor. Bu maskaranın en dikkat çekici özelliği, özel formülünün Ourika bahçelerinden toplanan iris özleriyle zenginleştirilmiş olmasıdır. Bu özler, maskaranın kalıcılığını artırırken aynı zamanda yoğun bir kahverengi görünüm elde etmenizi sağlar. 

277 TL indirim kuponu fırsatı!

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Yves Saint Laurent'ın Black Opium Eau De Parfum, özgün notalarıyla dikkat çekiyor.

Yves Saint Laurent'ın Black Opium Eau De Parfum, özgün notalarıyla dikkat çekiyor.

Bu parfüm, siyah kahvenin canlandırıcı enerjisi ve beyaz çiçeklerin sofistike kadınsılığı ile bir araya gelerek benzersiz bir deneyim sunuyor. Siyah kahve akoru ve portakal çiçeği ile birleşerek dinamik, enerjik ve cesur bir koku oluşturuyor. 

Kullanıcı yorumu;

Ürün kesinlikle orijinal. Kalıcılığı çok yüksek. Herkes parfümümü soruyor. Kokusu harika, bittikçe tekrar sipariş ediyorum.

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Touche Éclat Le Teint Fondöten, cildinize 24 saat boyunca nefes alabilme ve nemlendirme imkanı sağlayan bir ışıltı veren likit fondötendir.

Touche Éclat Le Teint Fondöten, cildinize 24 saat boyunca nefes alabilme ve nemlendirme imkanı sağlayan bir ışıltı veren likit fondötendir.

Orta seviye kapatıcılığı sayesinde cildinizde doğal bir görünüm yaratırken, aynı zamanda 24 saat boyunca nemlendirme özelliği ile cildinizi taze tutar. Bu özel formül, doğal kökenli Kadife ve Ebegümeci çiçeklerinin gücünü kullanarak, cildinizde kusursuz bir görünüm için sağlıklı ve doğal bir ışıltı oluşturur.

460TL indirim kuponu fırsatı.

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Yves Saint Laurent Mon Paris Edp 30 ml Kadın Parfüm

Yves Saint Laurent Mon Paris Edp 30 ml Kadın Parfüm

Yves Saint Laurent'ın yeni kadın parfümü 'Mon Paris Edp', sizi büyülü bir deneyime davet ediyor. Parfümün temel notaları arasında şipre, çiçeksi ve meyvemsi taze ve sulu meyveler bulunuyor. Bu notaların yanı sıra, büyüleyici Datura, beyaz misk ve paçuli notaları da parfümün karmaşık ve zengin kokusuna katkıda bulunuyor. 

Linki burada

Yves Saint Laurent Touche Éclat Stylo

Yves Saint Laurent Touche Éclat Stylo

Yves Saint Laurent'ın Touche Éclat Stylo, adeta bir sihirli değnek gibi işlev görür. Bu aydınlatıcı, doğal ve parlak bir bitiş sağlayarak görünümünüzü canlandırır, düzgünleştirir ve kusursuzlaştırır. Üstelik bu etkiyi sanki 8 saatlik bir güzellik uykusu almışçasına sağlar.

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Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture Ruj

Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture Ruj

Yves Saint Laurent'ın Rouge Pur Couture Ruj, hem şıklığınızı tamamlayacak hem de günlük kullanımınızda dudaklarınıza mükemmel bir dokunuş katacak bir ürün. 

Kullanıcı yorumu;

Ürün gerçekten çok güzel yurt dışından daha önce başka renklerinide almıştım şuan ki indirimli fiyatla şahane oldu bu alışveriş 🫶 beyaz tenliyim çok güzel durdu 🫰💕

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Yves Saint Laurent Dessin Du Regard 16 Saat Süren Su Geçirmez Göz Kalemi 01

Yves Saint Laurent Dessin Du Regard 16 Saat Süren Su Geçirmez Göz Kalemi 01

Yves Saint Laurent'ın Dessin Du Regard, 16 saat boyunca kalıcılığını koruyan su geçirmez bir göz kalemi olmasıyla dikkat çekiyor. 

Bu ürün, göz makyajınızı mükemmelleştirecek ve sizi gün boyu taze görünümünüzü korumak konusunda yalnız bırakmayacaktır.

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Yves Saint Laurent Top Secrets Cilde Parlaklık Veren Nemlendirici

Yves Saint Laurent Top Secrets Cilde Parlaklık Veren Nemlendirici

Yves Saint Laurent'ın Top Secrets serisinden olan bu parlaklık veren nemlendirici, ipeksi ve hafif bir formüle sahip olup, cilde 72 saat boyunca nem sağlar. Cildinize taze ve canlı bir görünüm kazandırırken aynı zamanda yumuşak bir his bırakır. 

Üstelik 480 TL indirim kuponu fırsatı mevcut!

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Yves Saint Laurent Lash Clash Mavi Maskara

Yves Saint Laurent Lash Clash Mavi Maskara

24 saat kalıcılığı ile bu maskara, gün boyu makyajınızın taze ve canlı kalmasını sağlar. Yoğun mavi bitişi, özellikle mavi, gri ve yeşil gözlerle mükemmel bir uyum sağlar. Aynı zamanda, bu maskara, göz makyajınıza farklı bir boyut ve çarpıcı bir etki katmanın harika bir yoludur.

Linki burada

Yves Saint Laurent Couture Mini Clutch Far 500 - Medına Glow

Yves Saint Laurent Couture Mini Clutch Far 500 - Medına Glow

Nude tonları, doğal ve sofistike bir görünüm elde etmek isteyenler için idealdir. Diğer yandan, paletin içerdiği canlı ve çarpıcı renkler, daha cesur ve iddialı bir makyaj görünümü yaratmak isteyenler için mükemmel seçenekler sunuyor.

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Alın aldırın muhteşem bir palet pigmentasyonu çok başarılı farların yapısı yumuşacık krem gibiler. Tozutma yapmadan kolayca karışıyorlar mat farları da ayrı güzel kadife gibi resmen ışıltılı farlar zaten süper göz altına dökülme yapmadan kolayca sürülüyor.

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