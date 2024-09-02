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Kişisel Bakım ve Kozmetiğin “Seçilmiş” Ürünlerinde Akıl Almaz İndirimler

etiket Kişisel Bakım ve Kozmetiğin “Seçilmiş” Ürünlerinde Akıl Almaz İndirimler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 15:27

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde inanılmaz indirim fırsatlarını sizler için bir araya getirdik. Bu özel fırsatlarla, güzellik ve bakım rutininizi yeniden şekillendirebilir, kendinizi tazeleyebilir ve cildinizi canlandırabilirsiniz. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı bu ürünlerle, bakımınıza değer katabilirsiniz.

Bu içerik 02.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Oral-B Pro3-3900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası 2'li Set Siyah&Beyaz

Oral-B Pro3-3900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası 2'li Set Siyah&Beyaz

OralB Pro33900 modeli, şarj edilebilir bir diş fırçasıdır. Bu ürünün en dikkat çekici özelliği, 360° diş eti basınç kontrolüdür. Bu özellik sayesinde diş etlerinizin zarar görmesini önlemek için, fırçalama esnasında fazla baskı uyguladığınızda sizi uyarır. 

İndirimli fiyatıyla 2.699,90TL yerine 2.258,00TL.

Linki burada

İndirimdeki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea Lazer Epilasyon, vücuttaki tüylerin yeniden belirmesini engellemek konusunda muhteşem sonuçlar sunar. Düzenli olarak gerçekleştirilen hafif ışık atışları, cildi her seferinde ipeksi bir pürüzsüzlüğe kavuşturur. Kullanım sonucunda, sadece üç uygulama sonrasında tüylerde en az %85'lik bir azalma gözlemlenebilir.

İndirimli fiyatı 9.999,00TL.

Linki burada

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Philips MG7950/15, 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti

Philips MG7950/15, 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti

Philips marka traş makinesi, ayarlanabilir hassas düzeltici tarak özelliği ile dikkat çekiyor. Bu özellik, keskin hatlar oluşturarak kişisel stilinizi mükemmelleştirebilmenize olanak sağlıyor. Ayrıca, BeardSense teknolojisi sayesinde kıl köklerini algılayarak, kıl yoğunluğuna göre en uygun kesme performansını sunuyor.

İndirimli fiyatıyla şuanda 1.709,00TL.

Linki burada

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CeraVe Moisturising Cream - Nemlendirici Bakım Kremi

CeraVe Moisturising Cream - Nemlendirici Bakım Kremi

CeraVe Nemlendirici Krem, cildin koruyucu bariyerini onarmak için tasarlanmış bir üründür. Bu krem, içeriğinde 3 temel seramid ve hyalüronik asit bulundurur. Seramidler, cildin doğal bariyerini güçlendirirken, hyalüronik asit cildin nem seviyesini artırır ve cildi nemlendirir. 

İndirimli fiyatı 448,24TL.

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İndirimdeki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Düz ve pürüzsüz saçlara kavuşmayı mı arzuluyorsunuz?

Düz ve pürüzsüz saçlara kavuşmayı mı arzuluyorsunuz?

Remington s1005 saç düzleştirici, saçlarınıza ışıl ışıl bir görünüm kazandırır. Ayarlanabilir ısı seviyeleri sayesinde, saçlarınıza en mükemmel şekli vermek için 150-203 °c arasında bir ısı ayarı sunar. Bu üstün özelliklere sahip saç düzleştirici, saçınıza zarar vermeden istediğiniz düzlükte ve parlaklıkta saçlara sahip olmanızı sağlar. 

İndirimli fiyatıyla 1.054,00TL yerine 718,99TL.

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La Roche Posay Effaclar Jel Yağlı Ve Akneye Eğilimli Cilt İçin Yüz Temizleyici

La Roche Posay Effaclar Jel Yağlı Ve Akneye Eğilimli Cilt İçin Yüz Temizleyici

La Roche Posay Effaclar Jel, yağlı ve akneye yatkın ciltler için özel olarak tasarlanmış bir yüz temizleyicidir. Bu ürün, cildinizi kir ve sebumdan (cildin doğal yağı) etkin bir şekilde temizler. Hassas ciltleri tahriş etmeden, ciltte biriken kir ve kalıntıları nazikçe temizleyerek cildinizi taze ve canlı hissettirir. 

Linki burada

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Braun FS1000 Mini Tüy Alma Makinesi

Braun FS1000 Mini Tüy Alma Makinesi

Braun FS1000 Mini Tüy Alma Makinesi, kılları cilt yüzeyine mümkün olduğunca yakın bir biçimde keserek, pürüzsüz, eşit ve minik tüylerden arınmış bir cilt yüzeyi sunar. Hızlı ve hassas bir epilasyon deneyimi sağlar.

İndirimli fiyatı 860,31TL.

Linki burada

İndirimdeki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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The Purest Solutions, C Vitamini Aydınlatıcı ve Cilt tonu Eşitleyici Cilt Bakım Serumu

The Purest Solutions, C Vitamini Aydınlatıcı ve Cilt tonu Eşitleyici Cilt Bakım Serumu

C Vitamini, cildin sağlığı için hayati önem taşıyan bir vitamindir. Bu serum, cildinizi aydınlatırken aynı zamanda tonunu da eşitleme özelliğine sahip. Cildinize sağlıklı bir parlaklık ve eşit bir ton kazandırır. 

Purest Solutions'ın bu serumu, cildinize ihtiyaç duyduğu tüm vitamini sağlayacak.

Linki burada

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Philips Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti

Philips Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti

Philips Air Styler Essential saç şekillendirici, saçlarınıza zarar vermeden doğal stiller yaratmanıza yardımcı olur. Üç farklı başlığı sayesinde hem uzun hem de kısa saçlar için uygundur ve bu da saç şekillendirmeyi kolay ve keyifli bir hale getirir.

İndirimli fiyatıyla 1.029,00TL.

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NIVEA Sun SPF 50 Koruma & Ferahlık Transparan Güneş Spreyi

NIVEA Sun SPF 50 Koruma & Ferahlık Transparan Güneş Spreyi

NIVEA'nın bu güneş spreyi, güneş ışınlarının cildinize zarar vermesini engeller ve cildinizi nemlendirir. SPF 50 koruma faktörü, cildinizi güneş yanığı, erken yaşlanma belirtileri ve hatta cilt kanserine karşı korur. Bu ürün, suya dayanıklıdır ve bu sayede yüzme veya terleme esnasında bile korumasını sürdürür.

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İndirimdeki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Philips NT3650/16 Burun, Kulak ve Kaş Düzeltici

Philips NT3650/16 Burun, Kulak ve Kaş Düzeltici

Philips'in 3000 serisi burun kılı kesme cihazı, burun, kulak ve kaş tüylerinizi hassas bir şekilde kırpmanızı sağlar. Bu ürün, yeni PrecisionTrim teknolojisi ve koruma sistemine sahip olup, ağrılı çekme ya da koparma durumları olmadan rahat ve etkili bir tüy kesimi deneyimi sunar. 

İndirimli fiyatı 449,00TL.

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La Roche Posay Niacinamide 10 Serum 30 ml

La Roche Posay Niacinamide 10 Serum 30 ml

La Roche Posay Niacinamide 10 Serum, cilt yaşlanma belirtilerine karşı son derece etkili bir üründür. Bu özel serumun formülünde, %10 oranında Niasinamid (Vitamin B3) bulunmaktadır. Niasinamid, ciltte oluşan lekeler, ince çizgiler ve kırışıklıkların görünümünü azaltmada büyük bir yardımcıdır. 

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