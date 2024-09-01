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Bugün İndirimde Neler Var? Günün İndirimli Moda ve Kozmetik Ürünleri

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Günün İndirimli Moda ve Kozmetik Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 15:47

Bugün hangi ürünlerde indirim var, merak ediyor musunuz? Moda ve kozmetik dünyasının en trend ürünlerini sizler için inceledik. İşte günün en çarpıcı indirimli ürünleri... 

Bu içerik 01.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Ocean Plus Kadın Yüzme Eteği

Ocean Plus Kadın Yüzme Eteği

Geleneksel yüzme şortlarına mükemmel bir alternatif olarak karşınıza çıkan bu ürün, yaz stilinizden ödün vermek zorunda kalmadan serinlemek ve suyun keyfini çıkarmanızı sağlayacak.

İndirimli fiyatıyla şuanda 740,47TL.

Linki burada

Amazon

Joopin Polarize Güneş Gözlüğü

Joopin Polarize Güneş Gözlüğü

Joopin Polarize Güneş Gözlüğü, vintage tarzı sevenlerin beğenisini kazanacak bir model. Yuvarlak metal çerçevesi ile dikkat çeken bu güneş gözlüğü, yuvarlak çerçeveli güneş gözlüğü arayışında olanların gözdesi olacak. Retro bir dokunuşla modernliği buluşturan bu gözlük, sadece güneşten korunmak için değil, aynı zamanda stil sahibi bir aksesuar olarak da kullanılabilir. 

İndirimli fiyatı 543,15TL.

Linki burada

Amazon

Slazenger VANN Tişört Erkek

Slazenger VANN Tişört Erkek

Slazenger'ın erkekler için tasarladığı VANN Tişört, sade ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. İndirimli fiyatı sayesinde de bütçe dostu bir seçenek haline geliyor. 

İndirimli fiyatı 219,90TL.

Linki burada

Amazon

URBAN Care No: 4 Bond Plex Yıpranma Karşıtı Yoğun Saç Bakım Maskesi

URBAN Care No: 4 Bond Plex Yıpranma Karşıtı Yoğun Saç Bakım Maskesi

Bu eşsiz saç bakım maskesi, saçınıza derinlemesine nüfuz ederek onarım sağlar ve saçınızın doğal güzelliğini ortaya çıkarır. Saçınızın ihtiyaç duyduğu tüm bakımı ve korumayı sağlayan bu ürün, saçınızın yeni favorisi olacak. 

İndirimli fiyatı 171,00TL.

Linki burada

Amazon

L'Oréal Paris Infaillible 24H Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı

L'Oréal Paris Infaillible 24H Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı

L'Oréal Paris'in Infaillible 24H serisinden olan kapatıcısı, kullanım kolaylığı sunuyor. Bu ürün, daha fazla makyaj ürünü tutabilen ve daha geniş bir süngere sahip olan fırçası sayesinde, tek bir uygulamada bile yoğun bir kapatıcılık sağlar. 

Şuanda fiyatı 544,91TL.

Linki burada

Amazon
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DIAROSSA M119, TERRE D 'dan esinlenilmiş koku ikizi, 55ml EDP Erkek Parfüm

DIAROSSA M119, TERRE D 'dan esinlenilmiş koku ikizi, 55ml EDP Erkek Parfüm

Diarossa'nın M119 versiyonu, Terre D' esintileri taşıyan ve koku ikizi olarak yaratılan bir parfüm. Bu eşsiz parfüm deneyimi, size özgün bir koku tecrübesi sunuyor. Üst notalarda; Çakmaktaşı, Greyfurt ve Portakal bulunuyor. 

İndirimli fiyatı 314,95TL.

Linki burada

Amazon

Avva Erkek Beyaz Düğmeli Yaka Kolay Ütülenebilir Oxford Pamuklu Regular Fit Gömlek

Avva Erkek Beyaz Düğmeli Yaka Kolay Ütülenebilir Oxford Pamuklu Regular Fit Gömlek

Beyazın asaleti, düğmeli yaka tasarımının şıklığı ve kolay ütülenebilir özelliği ile hayatınızı kolaylaştıran bir ürün arıyorsanız, Avva Erkek Oxford Pamuklu Regular Fit Gömlek tam size göre. Bu gömlek, Oxford dokuma pamuk kumaşı sayesinde hem rahatınızı sağlar, hem de şıklığınızdan ödün vermez. 

İndirimli fiyatı 460,99 TL.

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Hepsiburada

Camper Erkek Ayakkabı

Camper Erkek Ayakkabı

Camper markasının erkek ayakkabı modeli, zarif bir tasarıma sahip. Bu siyah renkteki bağcıklı ayakkabı, tam damarlı deri malzeme ile üretilmiş, bu da ona hem dayanıklılık hem de şıklık katıyor. Ayrıca, dikey kesimli EVA dış tabanı sayesinde yürüyüşleriniz daha konforlu hale gelir.

Sepette indirimli fiyatı 3.963,65 TL.

Linki burada

Hepsiburada

Marks & Spencer Kapüşonlu Polar Sabahlık

Marks & Spencer Kapüşonlu Polar Sabahlık

Marks & Spencer tarafından üretilen kapüşonlu polar sabahlık, yumuşak dokusuyla dikkat çekiyor. Bu sabahlık, rahatlığınızı ve konforunuzu düşünen bir tasarıma sahip. Polar kumaşın verdiği sıcaklık ve yumuşaklık, kış aylarında vazgeçilmeziniz olacak. 

İndirimli fiyatı 899,99 TL.

Linki burada

Hepsiburada

Görkito Centesol Onarıcı Göz Bakım Kremi - 15 ml

Görkito Centesol Onarıcı Göz Bakım Kremi - 15 ml

Görkito Centesol Onarıcı Göz Bakım Kremi, cilt sağlığı için hayati öneme sahip olan seramidlerin varlığı ile öne çıkıyor. Bu doğal nemlendiriciler, cildin nem dengesini koruyarak sağlıklı ve canlı bir görünüm kazandırıyor.

Sepette indirimli fiyatı 359,94 TL.

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Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer 50 SPF+ Renk Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Krem

Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer 50 SPF+ Renk Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Krem

Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer 50 SPF+ ürünü, bir renk tonu eşitleyici ve aydınlatıcı kremdir. Bu ürün, cildinizi nemlendirirken aynı zamanda koruma sağlar ve cilt tonunuzu eşitler. 

Sepette indirimli fiyatı 283,42 TL.

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Hepsiburada

Görkito Centesol - Recovery Cream

Görkito Centesol - Recovery Cream

Centesol Recovery Cream, bir onarıcı cilt bakım kremidir. Bu krem, cilt sağlığını korumak ve iyileştirmek için özel olarak formüle edilmiştir. İçeriğinde; Centella Asiatica Yaprağı Özü, Skualen, Akgünlük Yağı ve Madecassoside bulunmaktadır.

Sepette indirimli fiyatı 227,94 TL.

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