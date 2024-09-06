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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Vileda Ultramax Turbo Pedallı Temizlik Seti Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Vileda Ultramax Turbo Pedallı Temizlik Seti Alınır mı?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 11:56

Bu ürünün detaylı incelemesini sizler için gerçekleştirdik. Haydi, gelin birlikte bu ürünün özelliklerine ve sunduğu avantajlara daha yakından bakalım.

Bu içerik 06.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Vileda Ultramax Turbo Pedallı Temizlik Seti, 360 derece dönebilen başlığı sayesinde her zaman mükemmel bir temizlik performansı sunuyor.

Vileda Ultramax Turbo Pedallı Temizlik Seti, 360 derece dönebilen başlığı sayesinde her zaman mükemmel bir temizlik performansı sunuyor.

Pedallı tasarımı, temizlik sırasında efor sarf etmenizi azaltırken, 360 derece dönebilen başlığı, zor ulaşılan köşeler dahil olmak üzere her yeri temizlemenizi sağlar.

Dikdörtgen şeklindeki paspas başlığını ikiye katlamak için kilidi rahatlıkla açabilir ve ardından sıkma mekanizmasına hızlıca yerleştirebilirsiniz.

Dikdörtgen şeklindeki paspas başlığını ikiye katlamak için kilidi rahatlıkla açabilir ve ardından sıkma mekanizmasına hızlıca yerleştirebilirsiniz.

Turbo özellikli bu sıkma mekanizması, paspasın etkin bir biçimde sıkılmasını mümkün kılar ve dakikada 1000 defaya kadar dönme kapasitesine sahiptir. Bu sayede, laminant ve ahşap yüzeylerde güvenle kullanabileceğiniz, dilediğiniz kuruluk seviyesini elde edebilirsiniz.

55 cm'den 130 cm'ye kadar uzayabilen sağlam teleskopik sap, farklı boyutlarda rahat bir kullanım deneyimi sunar. Kullanıldıktan sonra sap, yerden tasarruf etmek için kısaltılabilir.

55 cm'den 130 cm'ye kadar uzayabilen sağlam teleskopik sap, farklı boyutlarda rahat bir kullanım deneyimi sunar. Kullanıldıktan sonra sap, yerden tasarruf etmek için kısaltılabilir.

Ayakla basılabilen düğme, paspas başlığının katlanmasına ve sıkıştırma mekanizmasına kolayca yerleştirilmesine olanak sağlar.

Kırmızı sert mikrofiber parçacıklarla güçlendirilmiş, süper emici özelliklere sahip bir mikrofiber paspas, performans konusunda sizi hayal kırıklığına uğratmayacak.

Kırmızı sert mikrofiber parçacıklarla güçlendirilmiş, süper emici özelliklere sahip bir mikrofiber paspas, performans konusunda sizi hayal kırıklığına uğratmayacak.

Paspasın bir diğer avantajı ise pratikliği. Kolayca çıkarılabilir ve 60°C'ye kadar olan sıcaklıklarda makinede yıkanabilir.

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Vileda Ultramax Turbo Pedallı Temizlik Seti, zemin sileceği ve sapanlı kova özellikleriyle ev temizliğinizi bir üst seviyeye taşıyor. Bu temizlik setine gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

Vileda Ultramax Turbo Pedallı Temizlik Seti, zemin sileceği ve sapanlı kova özellikleriyle ev temizliğinizi bir üst seviyeye taşıyor. Bu temizlik setine gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

  • Çok pratik. Yerdeki lekeleri bile kolayca çıkarıyor. Daha önce üçgen başlıklı, pedallı vileda kullanıyordum ve ondan da çok memnundum. Kıyaslayacak olursam yeni ürün daha başarılı.

  • Çok beğendim diğerlerinden çok daha kullanışlı.

  • Pedallı olması ve mopun güzelce sıkılması çok başarılı. Ürünü kesinlikle tavsiye ediyorum.

  • Gerçekten beğendim, çabuk temizliyor, kolayca duruluyor ve bezi istediğiniz kadar sıkıyorsunuz. Pratik, eğilmenize veya ellerinizi ıslatmanıza gerek yok.

  • Böyle rahat kullanışlı vileda istiyorsanız tamda doğru yerdesiniz kesinlikle alın aldırın.

  • Ürünü kullanmadan yorum yapmak istemedim onun için biraz bekledim kesinlikle Vileda kalitesini hissediyorsunuz ve çok sağlam silmesi çok kolay yorumlardan okumuştum sıkarken biraz su akıtıyor diye evet o problem var ama önemsenecek düzeyde değil tavsiyemdir.

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