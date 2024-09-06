A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Vileda Ultramax Turbo Pedallı Temizlik Seti Alınır mı?

Çok pratik. Yerdeki lekeleri bile kolayca çıkarıyor. Daha önce üçgen başlıklı, pedallı vileda kullanıyordum ve ondan da çok memnundum. Kıyaslayacak olursam yeni ürün daha başarılı.

Çok beğendim diğerlerinden çok daha kullanışlı.

Pedallı olması ve mopun güzelce sıkılması çok başarılı. Ürünü kesinlikle tavsiye ediyorum.

Gerçekten beğendim, çabuk temizliyor, kolayca duruluyor ve bezi istediğiniz kadar sıkıyorsunuz. Pratik, eğilmenize veya ellerinizi ıslatmanıza gerek yok.

Böyle rahat kullanışlı vileda istiyorsanız tamda doğru yerdesiniz kesinlikle alın aldırın.