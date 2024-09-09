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Bu Yıl Hangi Renkler Moda? 2024 Sonbahar Makyaj Trendleri ve Makyaj Malzemeleri

etiket Bu Yıl Hangi Renkler Moda? 2024 Sonbahar Makyaj Trendleri ve Makyaj Malzemeleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 10:38

Eylül'ün gelmesiyle birlikte, sonbaharın hafif esintileri yavaşça hissedilmeye başlandı. Bu değişimle birlikte, 2024 yılının sonbahar makyaj trendleri de gündeme gelmeye başladı. Sizin için bu trendleri derleyip bir araya getirdik. Bu sayede, yeni sezonun en popüler makyaj stillerini öğrenme ve uygulama fırsatı bulacaksınız. 

Bu içerik 09.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Eylül ayına adım attığımızda, sonbaharın hafif serin esintilerini yavaşça hissetmeye başlıyoruz.

Eylül ayına adım attığımızda, sonbaharın hafif serin esintilerini yavaşça hissetmeye başlıyoruz.

Bu dönemde, makyaj trendleri genellikle daha koyu renklere kayıyor ve ışıltılı son dokunuşlar ön plana çıkıyor. Bordo, mor ve kırmızı tonlarındaki rujlar ve allıklar, bu sezonun makyaj paletinde sıkça göreceğimiz renkler arasında.

Bunun yanı sıra, 80'lerin ikonik metalik vurguları da popülerliğini koruyor ve makyaj dünyasında hala etkisini sürdürüyor.

Bunun yanı sıra, 80'lerin ikonik metalik vurguları da popülerliğini koruyor ve makyaj dünyasında hala etkisini sürdürüyor.

Gelin bu sezonun makyaj trendlerini daha yakından inceleyelim.🤗👇

Eyeliner uygulamaları

Eyeliner uygulamaları

2024 sonbaharında makyaj trendleri içerisinde, detaylı ve farklı eyeliner uygulamaları öne çıkıyor. Bu trendlerin içerisinde, daha dramatik ve dikkat çekici bir görünüm için renkli eyeliner kullanımını da deneyebilirsiniz.

Koyu renk rujlar

Koyu renk rujlar

Makyaj uzmanlarına göre, bu sezonun trendi,  kadınların zarifliğini ve sofistike tarzını yansıtan koyu tonlarda dudaklar olacak. Bu görünüm, özellikle minimal göz ve yüz makyajı ile birleştirildiğinde daha da çarpıcı hale geliyor. Bordo, kırmızı ve mürdüm tonlarındaki rujlar, bu sezonun vazgeçilmezleri arasında yer alacak.

Soğuk tonlu allıklar

Soğuk tonlu allıklar

Sonbahar mevsiminin moda trendlerine baktığımızda, mürdüm ve lila gibi soğuk renk tonlarının ön planda olduğunu görüyoruz. Bu renklerin çeşitli cilt tonlarıyla uyum sağlama özelliği, onları sonbahar sezonunun vazgeçilmezleri arasına taşıyor. Soğuk tonlu allıkların yarattığı dramatik görünüm, sonbaharın hüzünlü atmosferini tamamlar nitelikte.

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80’lerin metalik ışıltıları

80’lerin metalik ışıltıları

Bu sezon, 80'lerin enerjisi her zamankinden daha fazla hissedilecek. Göz alıcı parlak vurgular, ışıltılı göz makyajları ve dudaklarda buzlu metalik tonlar moda olacak. Özellikle soğuk hava koşullarında cildinizin kuruması durumunda, highlighter kullanarak cildinizin görünümünü canlandırabilirsiniz. Bu şekilde, cildinizin eski nem seviyesine ulaşana kadar sağlıklı ve ışıltılı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Bu sonbahar sezonunda hangi makyaj trendlerinin öne çıktığını beraber inceledik. Bu trendleri kaçırmadan, makyajınıza yeni bir soluk getirebilir ve güzelliğinizi farklı bir stille sergileyebilirsiniz..

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