Bu Yıl Hangi Renkler Moda? 2024 Sonbahar Makyaj Trendleri ve Makyaj Malzemeleri
Bu Yıl Hangi Renkler Moda? 2024 Sonbahar Makyaj Trendleri ve Makyaj Malzemeleri
Eylül'ün gelmesiyle birlikte, sonbaharın hafif esintileri yavaşça hissedilmeye başlandı. Bu değişimle birlikte, 2024 yılının sonbahar makyaj trendleri de gündeme gelmeye başladı. Sizin için bu trendleri derleyip bir araya getirdik. Bu sayede, yeni sezonun en popüler makyaj stillerini öğrenme ve uygulama fırsatı bulacaksınız.
Bu içerik 09.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Eylül ayına adım attığımızda, sonbaharın hafif serin esintilerini yavaşça hissetmeye başlıyoruz.
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Bunun yanı sıra, 80'lerin ikonik metalik vurguları da popülerliğini koruyor ve makyaj dünyasında hala etkisini sürdürüyor.
Eyeliner uygulamaları
Koyu renk rujlar
Soğuk tonlu allıklar
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80’lerin metalik ışıltıları
Bu sonbahar sezonunda hangi makyaj trendlerinin öne çıktığını beraber inceledik. Bu trendleri kaçırmadan, makyajınıza yeni bir soluk getirebilir ve güzelliğinizi farklı bir stille sergileyebilirsiniz..
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