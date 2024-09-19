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Versace Mağazasında %30'a Varan İndirim ve Kupon Fırsatları!

etiket Versace Mağazasında %30'a Varan İndirim ve Kupon Fırsatları!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 14:52

Versace mağazasında kaçırılmayacak bir fırsat sizleri bekliyor. %30'a varan indirimler ve cazip kupon fırsatları ile alışveriş keyfinizi ikiye katlayın. Bu özel indirimler sayesinde, Versace'nin eşsiz parfümlerini deneyimleme fırsatını yakalayın.

Bu içerik 19.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Versace Dylan Blue, günümüzün erkeğini tanımlayan bir parfümdür.

Versace Dylan Blue, günümüzün erkeğini tanımlayan bir parfümdür.

Bu parfüm, güçlü ve karizmatik bir imaj çiziyor. Ağaçsı ve fujer notaları, bu parfümün temelini oluşturur ve ona derin bir karakter katar. Tepe notalarında ise Kalabriyen Bergamot, Greyfurt ve İncir Yaprağı bulunur. Bu notalar, parfümün taze ve enerjik bir başlangıç yapmasını sağlar.

İndirimli fiyatı 998 TL.

Versace Dylan Blue Deo Stick

Versace Crystal Noir Parfum

Versace Crystal Noir Parfum

Bu parfümün içeriğindeki canlı narenciye meyvelerinin bitkisel karışımı, Orta Doğu'nun büyüleyici gün batımlarını hatırlatırken, teninize dokunan cesur baharatların dokunuşu sizi egzotik pazarların kalbine götürüyor. Bu parfüm, hem modern hem de geleneksel olanı birleştirerek, size eşsiz bir deneyim sunacak.

Versace Crystal Noir Parfum

Kullanıcı yorumu;

Çok güzel paketlenmişti, Oturaklı ve kadınsı koku çok güzel beğendim boynerde denemiştim burdan aldım orijinal ve daha uygun fiyatlı üstelik direk parfüm olanı koku yoğunluğu en fazla olan yani alacak olanlar buna dikkat etsin Edp değil direk parfüm dolayısıyla daha yoğun ve kalıcı...

Versace Eros 100 ml Erkek Deodorant

Versace Eros 100 ml Erkek Deodorant

Versace Eros 100 ml Erkek Deodorantı, koku karakteri bakımından güçlü ve tutkulu bir yapıya sahip. Bu deodorantın koku profili, taze, oryantal ve ağaçsı özellikler taşır. Ürünün tepe notasında ise nane yağı, İtalyan limon kabuğu ve yeşil elma bulunmaktadır.

İndirimli fiyatı 1.680 TL.

Versace Eros Erkek Deodorant

Versace Eros Edp 30 ml Kadın Parfüm

Versace Eros Edp 30 ml Kadın Parfüm

Versace Eros Kadın Parfüm, adını aşkın ve tutkunun tanrısı Eros'tan alıyor. Bu parfüm, İtalyan limon kabuğu ve bergamot notaları ile doludur, bu da enerjinizi yükseltmek için mükemmel bir seçenektir. 

İndirimli fiyatı 1.570 TL.

Versace Eros Edp 30 ml Kadın Parfüm

Kullanıcı yorumu;

Tam bir imza kokusu yazın bence biraz ağır diğer tüm mevsimler de çok güzel olur.

Versense Edt 30 ml Kadın Parfüm

Versense Edt 30 ml Kadın Parfüm

Versense Edt 30 ml Kadın Parfüm, taze ve canlandırıcı bir koku deneyimi sunar. Bu parfüm, sitrus, bergamot ve mandalinanın eşsiz karışımıyla tam bir bahar havası yaratıyor.

İndirimli fiyatı 1.410 TL.

Versense Edt 30 ml Kadın Parfüm

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Versace Eros Flame Edp 30 Ml

Versace Eros Flame Edp 30 Ml

Versace'nin Eros Flame, cesaret simgesi olan kırmızı renkte tasarlanmış ve yoğun bir erkeksi havası vardır. Bu koku, adeta aşkın tutkusunu ve yoğunluğunu anımsatıyor. Koku profili yoğun, maskülen ve tutkulu olarak tanımlanabilir. Ayrıca tatlı ve baharatlı notaları ile dikkat çekiyor.

İndirimli fiyatı 1.410 TL.

Versace Eros Flame Edp 30 Ml

Kullanıcı yorumu;

İnanılmaz bir koku gerçekten olmayınca yokluğu hissediliyor 30ml olan gerçekten diğer boylarına göre daha uygun oluyor hesaplayınca şişesi de çok güzel.

Versace Bright Crystal Edt 200 ml Kadın Parfüm

Versace Bright Crystal Edt 200 ml Kadın Parfüm

Versace'nin Bright Crystal Edt 200 ml Kadın Parfümü, çiçeksi notalarıyla zarif ve nadide bir güzellik sunar. Her an çekici ve göz alıcı olmayı hedefleyen kadınlar için özel olarak tasarlanmış, büyüleyici ve seksi bir parfüm deneyimi sunar.

Versace Bright Crystal Kadın Parfüm

Versace Dylan Blue, sadece bir parfüm değil, aynı zamanda bir erkeğin gücünü, karizmasını ve modernliğini simgeler.

Versace Dylan Blue, sadece bir parfüm değil, aynı zamanda bir erkeğin gücünü, karizmasını ve modernliğini simgeler.

Versace'nin bu özgün parfümü, etkileyici ve unutulmaz bir iz bırakmak isteyen çağdaş erkekler için idealdir. Ağaçsı notaların derinliği ve fujer notalarının ferahlığı, bu parfümün sofistike ve çarpıcı bir aroma oluşturmasını sağlar. 

Versace Dylan Blue Edt 200 ml Erkek Parfüm

Versace Red Jeans Edt 75 ml Kadın Parfüm

Versace Red Jeans Edt 75 ml Kadın Parfüm

Versace'nin 75 ml'lik Red Jeans Edt Kadın Parfümü, aromatik ve çiçeksi bir kokuya sahip. Bu parfüm, Versace'nin efsanevi ürünlerinden biridir. İçerisinde barındırdığı canlı, çiçeksi ve tatlı notalar sayesinde gençlik enerjinizi yansıtmanıza yardımcı olur. 

Versace Red Jeans Edt 75 ml Kadın Parfüm

Versace Dylan Turquoise Kadın Parfüm

Versace Dylan Turquoise Kadın Parfüm

Bu parfüm, yaz aylarının sıcak günlerinde serin bir esinti gibi hissettirecek ve tazeleyici bir etki yaratacak. İçeriğindeki meyveli notalar, parfüme tatlı ve canlandırıcı bir hava katarken, aynı zamanda feminen bir dokunuş da sağlıyor.  

Versace Dylan Turquoise Kadın Parfüm

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Yellow Diamond Edt 90 ml Kadın Parfüm

Yellow Diamond Edt 90 ml Kadın Parfüm

Yellow Diamond Edt 90 ml Kadın Parfümü, ferah bahar kokusu ve yaz güneşi ile teninizi sarar. Bu parfüm, üst notalarında Diamante limonu, armut sorbesi, bergamot ve neroli bulundurur. Bu özel karışım, size hem baharın tazeliğini hem de yazın sıcaklığını hissettirir.

İndirimli fiyatı 2.032 TL.

Yellow Diamond Edt 90 ml Kadın Parfüm

Versace Dreamer Edt 50 ml Erkek Parfümü

Versace Dreamer Edt 50 ml Erkek Parfümü

Versace'nin 50 ml'lik Dreamer Edt , erkeksi bir duruş sergileyen ve bu sayede kendisine hayranlık uyandıran bir kompozisyon sunuyor. Parfümün başlangıç notalarında adaçayı, mandalina ve lavanta bulunur. Bu aromatik ve ferahlatıcı kokular, parfümün ilk sıkıldığında hissedilen kokusunu oluşturur. 

Versace Dreamer Edt 50 ml Erkek Parfümü

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