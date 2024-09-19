Versace Mağazasında %30'a Varan İndirim ve Kupon Fırsatları!

Versace'nin Eros Flame, cesaret simgesi olan kırmızı renkte tasarlanmış ve yoğun bir erkeksi havası vardır. Bu koku, adeta aşkın tutkusunu ve yoğunluğunu anımsatıyor. Koku profili yoğun, maskülen ve tutkulu olarak tanımlanabilir. Ayrıca tatlı ve baharatlı notaları ile dikkat çekiyor.

İndirimli fiyatı 1.410 TL.

Versace Eros Flame Edp 30 Ml

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