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Cat & Harley Davidson Seçili Ürünlerde Büyük Yıl Sonu İndirimi Başladı!

etiket Cat & Harley Davidson Seçili Ürünlerde Büyük Yıl Sonu İndirimi Başladı!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 13:33

Siz de yağışların başlamasıyla birlikte dolabınızdaki ayakkabıları gözden geçirenlerden misiniz? Sezona başlarken şöyle uzun ömürlü, kullanışlı ve her dönem tarz olacak botlar arıyorsanız en doğru yerdesiniz. Çünkü bot ve çizme dünyasının en kaliteli markalarından Cat & Harley Davidson, yıl sonuna özel indirim kampanyası başlattı. İşte yılın en tarz çizme ve botları arasından sizin için seçtiğimiz modeller! 

Ama siz stoklarla sınırlı bu sezon sonu indiriminin diğer parçalarına da göz atmayı unutmayın! 

Bu içerik 09.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Cat Colorado Nubuk Sarı Erkek Bot

Cat Colorado Nubuk Sarı Erkek Bot

Cat denilince akla gelen en klasik modellerden olan bu nubuk bot, hem sportif kombinleri hem de formal kıyafetleri tamamlayan yapıda. İkonik tasarımı ve sarı rengiyle her şekilde dikkat çeken ürünün farklı renkleri de mevcut. Uzun yıllar kullanacağınız, modası geçmeyecek bir ürün arıyorsanız modeli incelemeyi unutmayın!

Fiyat: 5.499 TL yerine 2.199,60 TL.

Kullanıcı yorumu;

Numarası tam oldu. İndirimli aldığım için tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Özellikle burun kısmı hem ayak parmaklarını diğer daralan botlar gibi sıkıştırmıyor hem de gelebilecek darbelere karşı korumak için dirençli bir yapıya sahip. Kısacası sağlam ve rahat bir bot. Tavsiye ederim.

Cat Colorado Nubuk Sarı Erkek Bot

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Harley Davidson Laconia 644 Kadın Siyah Deri Çizme

Harley Davidson Laconia 644 Kadın Siyah Deri Çizme

Su geçirmez tasarımıyla yılların eskitemediği Harley Davidson kadın deri çizme, özellikle yağışlı havalarda kurtarıcınız olmaya en iyi adaylardan. Ayağınızı soğuktan ve sudan korurken tarzınıza özen gösteriyorsanız, hazır sezon sonu indirimi gelmişken bu harika modeli mutlaka incelemelisiniz.

Fiyat: 5.999 TL yerine 2.399,60 TL.

Kullanıcı yorumu;

Her şey için çok teşekkür ederim. Harley Davidson bot ne zamandır istiyordum. Kargo gelene kadar çok tedirgindim ayağımı olup olmaması konusunda ama inanılmaz güzel oldu hemen fotoğraflarını çekip atıyorum. İçi de çok rahat fiyatının uygunluğundan dolayı da çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sevindim bol müşterileriniz olsun.

Harley Davidson Laconia 644 Kadın Siyah Deri Çizme

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Harley Davidson Gibson Erkek Siyah Deri Bot

Harley Davidson Gibson Erkek Siyah Deri Bot

Harley Davidson'ın bu %100 deri bot tasarımı, üzerinden uzun yıllar geçse de eskimeyen modellerden. Üstelik normalden bir tık uzun boyu ile bileğe daha sağlam bir koruma sağlıyor ve şık tasarımıyla her tür kombine çok yakışıyor. Yüksek tabanlı olması ve üzerindeki logo detayları da bu botu sezonun en tarz seçimlerinden biri haline getiriyor. Stoklar tükenmeden bakmayı unutmayın!

Fiyat: 5.999 TL yerine 2.399,60 TL.

Kullanıcı yorumu;

7 yıl önce aldım hala eskimedi, ama yenilemek için tekrar aldım. Mükemmel bot, daha kalitelisi yok.

Harley Davidson Gibson Erkek Siyah Deri Bot

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Cat Colorado Siyah %100 Deri Erkek Bot Yeni Sezon

Cat Colorado Siyah %100 Deri Erkek Bot Yeni Sezon

Cat'in eskimeyen tasarımlarından biri de %100 deriden üretilen bu model. Özellikle yağışlı havalarda rahatlıkla giyeceğiniz, kaydırmaz tabanlı ve dayanıklı yapıda bir bot arıyorsanız bu modeli mutlaka incelemelisiniz. Ayak konforunu destekleyen tasarımı ile uzun süre kullanımda bile ayak yormuyor, üstelik her koşulda tarz bir görünüm sunuyor.

Fiyat: 5.499 TL yerine 2.199,60 TL.

Kullanıcı yorumu;

Ürün gerçekten muhteşem, bu fiyata ben orijinal gelmez veya defolu gelir diye düşünüyordum ama kesinlikle böyle şeyler olmadı.Qr kod ile kontrol edince orijinal olduğunu gördüm. Gönül rahatlığıyla sipariş verilebilir.

Cat Colorado Siyah %100 Deri Erkek Bot Yeni Sezon

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Cat Caterpillar Colorado Erkek Siyah Bot

Cat Caterpillar Colorado Erkek Siyah Bot

Siyah nubuk materyaliyle klasik görünümleri tamamlamak için birebir olan bu harika botta da sezon sonu indirimi geçerli. Erkeklerin favori modellerinden olan bot, tıpkı diğer modeller gibi kaydırmaz taban ve su geçirmez deri özelliklerine sahip. Üstelik siyah rengi sebebiyle yağmur suyu izini göstermiyor.

Fiyat: 5.499 TL yerine 2.199,60 TL.

Kullanıcı yorumu;

Ürün sorunsuz geldi kaliteli.  Sağlam ve uzun ömürlü, tavsiye ederim.ancak kutusu yıpranmış ve yırtılmıştı. Yırtılan kısımları bantlarla tutturmuşlar.

Cat Caterpillar Colorado Erkek Siyah Bot

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Cat 015G100095 Colorado Kadın Bot - Siyah Deri

Cat 015G100095 Colorado Kadın Bot - Siyah Deri

Cat'in Colorado serisi aşırı dayanıklılığı ve rahatlığıyla biliniyor. Deri materyaliyle su geçirmeyen, ayakları sıcak ve kuru tutan bu kadın botu, kışı sapasağlam geçirmek için en iyi modellerden biri. Eğer uzun yıllar kullanacak ve modası geçmeyecek klasik bir ürün arıyorsanız, stoklar tükenmeden mutlaka bakmalısınız. Çünkü numaralar çok hızlı eriyor!

Fiyat: 5.499 TL yerine 2.199,60 TL.

Kullanıcı yorumu;

Ürün beklediğimden güzel çıktı orijinal hiçbir hatası yoktu. Tereddüt ederek almıştım ama beklentimi en yüksek şekilde karşıladı. Ayağıma tam oldu, çok beğendim. Bundan sonra tek adresimiz. 💚

Cat 015G100095 Colorado Kadın Bot - Siyah Deri

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Harley Davidson Logolu Deri Mourir Bot Bayan Bot

Harley Davidson Logolu Deri Mourir Bot Bayan Bot

Harley Davidson'ın en yeni nesil modellerinden olan Mourir bot, şehir kullanımı için harika bir ürün. Çünkü bağcıksız tasarımı sayesinde hızla giyip çıkarılıyor ve her tür kıyafetle uyum sağlıyor. Deri materyali, kalın ve kaydırmaz tabanı, yumuşak iç materyali uzun süreli kullanımda bile ayakları yormuyor. Üstelik her koşulda oldukça tarz ve modern bir görünüm sunuyor. Mutlaka incelenmesi gereken modeller arasında!

Fiyat: 7.499 TL yerine 3.149 TL.

Kullanıcı yorumu;

Çok rahat ve hafif. Rengi de çok güzel tam istediğim gibi. Ben kendi numaramı aldım tam oldu.

Harley Davidson Logolu Deri Mourir Bot Bayan Bot

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Harley Davidson Colmar Kadın Siyah Deri Bot

Harley Davidson Colmar Kadın Siyah Deri Bot

Eğer bot ve çizme arasında bir model arıyor, bağcıklı tasarımı seviyorsanız eskimeyen bu modeli incelemek isteyebilirsiniz. Çizme kadar uzun olmayan, bot kadar kısa olmayan boyu sayesinde bacakları sudan ve soğuktan koruyor. Kaydırmaz ve yüksek tabanı, üzerindeki metal logo detayıyla birlikte son derece tarz görünüyor. Üstelik yağmurda, çamurda, karda bile rahat rahat kullanılıyor.

Fiyat: 5.999 TL yerine 2.399,60 TL.

Kullanıcı yorumu;

Çok beğendim. Fazla ağır değil. Ayaklar sıcacık.

Harley Davidson Colmar Kadın Siyah Deri Bot

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Caterpillar Nubuk + Deri Sarı Kadın Topuklu Bot Nıkkı

Caterpillar Nubuk + Deri Sarı Kadın Topuklu Bot Nıkkı

Cat'in klasik tasarımını şıklıkla birleştiren bu topuklu botu gerçekten harika. Hem ayaklarınızı sıcacık tutmak hem de her durumda özgün tarzınızı yansıtmak istiyorsanız, aradığınız o harika modeli bulmuş olabilirsiniz. Hazır indirim varken ve bu kadar kaliteli, tarz başka bir ürün daha yokken elinizi çabuk tutsanız iyi olur!

Fiyat: 2.189,40 TL.

Kullanıcı yorumu;

Kalitesi tartışılmaz ama çok tatlı bir bot ben bayıldım.

Caterpillar Nubuk + Deri Sarı Kadın Topuklu Bot Nıkkı

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Harley Davidson Gibson Kahverengi Erkek Bot

Harley Davidson Gibson Kahverengi Erkek Bot

Harley Davidson'ın erkek şıklığını tamamlayan bu modelini gördünüz mü? Mükemmel kahve tonu ve özgün tasarımıyla henüz ilk bakışta dikkatleri üzerinize çekmek için harika bir ürün. Her zevke ve tarza hitap eden ürün aynı zamanda son derece kaliteli. Yani kış ve sonbahar aylarında hem günlük hem iş hayatı için rahatlıkla kullanılabilir.

Fiyat: 5.999 TL yerine 2.399,60 TL.

Kullanıcı yorumu;

Beklediğim gibi çok güzel bir ürün. Gayet güzel duruyor tavsiye ederim.

Harley Davidson Gibson Kahverengi Erkek Bot

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Caterpillar Colorado Sneaker Erkek Siyah Deri Bilekli Bot

Caterpillar Colorado Sneaker Erkek Siyah Deri Bilekli Bot

Eğer kışın sportif görünümüzü korumak istiyorsanız, Cat'in sneaker tipi deri botunu incelemek isteyebilirsiniz. Rahat ve konforlu yapısıyla öne çıkan ürün deri materyali sayesinde su geçirmiyor ve ayakları sıcacık tutuyor. Üstelik kaydırmaz tabanı sayesinde yağışlı havalarda da kullanılabiliyor. Bu kadar özgün ve rahat bir ürünü bu fiyata bulmuşken kaçırmayın!

Fiyat: 7.499 TL

Kullanıcı yorumu;

Çok sık ve rahat kalitesi tartışmaya kapalı. Beklediğimden hafif. Yağmur ve kar deneyimi yaşamadım ama markaya güveniyorum. Ayakkabı tam kalıp büyük almayın.

Caterpillar Colorado Sneaker Erkek Siyah Deri Bilekli Bot

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Harley-Davidson Sahara Kadın Siyah Deri Bot

Harley-Davidson Sahara Kadın Siyah Deri Bot

Motorcu tarzınızı desteklemek için harika bir öneri daha. Uzun tasarımı ile bacakları maksimum seviyede koruyan bu %100 deri bot, etekler, jeanler, şortlar ve akla gelecek her tür kıyafetle kombinlemeye uygun. Siyah rengi ve zamansız tasarımı da cabası. Dokulu derisi, yanlardaki tokaları ve platform tabanı tarzınıza harika bir görünüm katacak. Stoklar bitmeden incelenmeli!

Fiyat: 6.999 TL yerine 2.799,60 TL.

Müşteri yorumu;

Aşırı güzel duruyor, diğer botlar kadar ağır değil, daha hafif. İlk başta vurabilir, kalın çorapla giymek gerek esnetmek için. Bir iki kere sonra ayağa oturuyor zaten.

Harley-Davidson Sahara Kadın Siyah Deri Bot

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Harley Davidson Riddick Erkek Yeşil Nubuk Bot

Harley Davidson Riddick Erkek Yeşil Nubuk Bot

Yeşil rengi ve nubuk materyaliyle öne çıkan bu erkek botu Harley Davidson'ın en farklı tasarımlarından biri. Klasik modellere kıyasla çok daha sportif yapıda olması sebebiyle günlük kombinlerle rahatlıkla kullanılabilir. Motorcu tarzınızı korurken modern görünmek ve soğuk hava şartlarından en tarz şekilde korunmak istiyorsanız, kesinlikle incelemelisiniz.

Fiyat: 6.999 TL yerine 2.799,60 TL.

Kullanıcı yorumu;

Bot orijinal ve gayet kaliteli. Uzun zamandır almayı düşündüğüm bir bottu ve indirimi görünce hemen aldım. Fakat normalde 42 numara bot kullanıyorum yanlışlıkla 41 numara söyledim. İyiki de 41 numara söylemişim kalıbı gerçekten büyük. Ortalama 1.5 numara fark oluyor. 40.5 gibi olsa parmaklarım ucuna tam değecekmiş. Eski tip Harley botlar kadar ağır değil ayrıca motorsiklet vitesi için eklenen keçe kısmı gerçekten sağlam ve kışın ayağınızı asla üşütmez. Kargo hızlı geldi teşekkür ederim.

Harley Davidson Riddick Erkek Yeşil Nubuk Bot

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Harley Davidson Laconia Su Geçirmez Çocuk Kahverengi Çizme

Harley Davidson Laconia Su Geçirmez Çocuk Kahverengi Çizme

Harley Davidson'ın kaydırmama, su geçirmeme ve dayanıklık kalitesi tartışılmaz. Bu nedenle markanın çocuk modellerini incelemekte de fayda var. Örneğin; çocuk ayak gelişimini desteklerken kayma ve düşme risklerini minimuma indiren, bu su geçirmez ürün markanın en beğenilen modelleri arasında. Üstelik farklı renk alternatifleri de mevcut.

Fiyat: 3.999 TL yerine 1.599,60 TL.

Kullanıcı yorumu;

Kesinlikle markanın adına yakışır kalitede ve rahatlıkta bir ürün. Daha önce 2 bot eskittik ve bu kez de 35 numarasını aldık. Su geçirmeyen ve çok rahat bir ürün, alın ve aldırın…

Harley Davidson Laconia Su Geçirmez Çocuk Kahverengi Çizme

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
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