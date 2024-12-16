Türkiye’nin Yılbaşı Pazarı Açıldı! İşte Kupondan Taksit İmkanına Alabileceğiniz İndirimli Marka ve Ürünler

Yılbaşı yaklaşırken, Türkiye'nin en gözde alışveriş pazarı kapılarını tüketicilere açtı. Philips'in Dikey Şarjlı Süpürgesi'nden Stanley Quencher'in Pipetli Termos Bardağı'na kadar geniş bir yelpazede ürünler mevcut. Üstelik, bu ürünleri kupondan taksit imkanıyla satın alma şansınız da bulunuyor. Bu fırsat dolu pazarda, ihtiyaç duyduğunuz ürünleri uygun fiyatlarla edinme imkanını kaçırmayın.

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