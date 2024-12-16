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Türkiye’nin Yılbaşı Pazarı Açıldı! İşte Kupondan Taksit İmkanına Alabileceğiniz İndirimli Marka ve Ürünler

etiket Türkiye’nin Yılbaşı Pazarı Açıldı! İşte Kupondan Taksit İmkanına Alabileceğiniz İndirimli Marka ve Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 13:18

Yılbaşı yaklaşırken, Türkiye'nin en gözde alışveriş pazarı kapılarını tüketicilere açtı. Philips'in Dikey Şarjlı Süpürgesi'nden Stanley Quencher'in Pipetli Termos Bardağı'na kadar geniş bir yelpazede ürünler mevcut. Üstelik, bu ürünleri kupondan taksit imkanıyla satın alma şansınız da bulunuyor. Bu fırsat dolu pazarda, ihtiyaç duyduğunuz ürünleri uygun fiyatlarla edinme imkanını kaçırmayın.

İndirimli marka ve ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Bu içerik 16.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Yves Saint Laurent Libre Edp 30 ml Kadın Parfümü

Yves Saint Laurent Libre Edp 30 ml Kadın Parfümü

Yves Saint Laurent Libre EDP 30 ml Kadın Parfümü, sınırsız bir özgürlüğün simgesi olarak tasarlanmış. Güçlü, cesur ve özgürlüğü sınır tanımadan yaşayan kadınlar için mükemmel bir seçim. İlk spray’de, zarif çiçeksi lavanta ve Fas’ın sıcak rüzgârlarından esinlenen portakal çiçeğinin etkileyici birleşimi öne çıkıyor. Fransız lavantasının sofistike dokunuşuyla, bu parfüm, feminenliği vurgulayan yakıcı ve kalıcı bir iz bırakıyor.

5.212,62TL yerine sepette 2.606,31 TL.

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Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem

Flormar Kremsi Dokulu Brow Up Highlighter Pencil Aydınlatıcı Kalem

Flormar Aydınlatıcı Kalem, cildinizde doğal bir ışıltı yaratırken, yumuşacık formülüyle uygulama kolaylığı sunar. Uzun süre kalıcı etkisiyle gün boyu taze ve parlak bir görünüm sağlar. Bu aydınlatıcı kalem, hem göz altı hem de kaş altı gibi hassas bölgelerde pürüzsüz bir şekilde kayarak cildinize eşsiz bir aydınlık kazandırır.

Kullanıcı yorumu;

Doğal tonlarda günlük kullanabileceğiniz güzel bir ürün. Kullanımı vs sürümü çok rahat.

Flormar Ürünlerinde Kaçırılmaz İndirimler

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Mango Uzun Kollu Pullu Tişört

Mango Uzun Kollu Pullu Tişört

Mango Uzun Kollu Pullu Tişört, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Yuvarlak yaka ve uzun kollu tasarımıyla rahat bir kullanım sunarken, pullu kumaşıyla her anınıza parıltı katıyor. Hem özel davetlerde hem de bir akşam yemeğinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu tişört, zarif detaylarıyla tarzınızı öne çıkarır.

899,99TL yerine Premium ile 449,99 TL.

Mango Uzun Kollu Pullu Tişört

İndirimli marka ve ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge, Philips 8000 Serisi'nin üstün teknolojisiyle donatılmış kablosuz dik süpürgesidir.

Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge, Philips 8000 Serisi'nin üstün teknolojisiyle donatılmış kablosuz dik süpürgesidir.

Yenilikçi çift yönlü başlığı ve özel Aqua başlığı sayesinde, tozdan yapışkan lekelere kadar her türlü kiri tek hamlede temizleyebilirsiniz. Aqua başlık, ıslak temizlik ve kuru temizlik özelliklerini bir arada sunarak zeminleri derinlemesine temizler, evinizdeki hijyen seviyesini en üst düzeye çıkarır. Güçlü 25.2 V bataryası, uzun süreli kullanım sağlar ve her köşeyi zahmetsizce temizlemenize olanak tanır.

Premium ile 16.999,00 TL.

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Harley Davidson Laconia 644 Kadın Siyah Deri Çizme, soğuk kış günlerinde hem şıklığı hem de rahatlığı arayanlar için mükemmel bir tercih.

Harley Davidson Laconia 644 Kadın Siyah Deri Çizme, soğuk kış günlerinde hem şıklığı hem de rahatlığı arayanlar için mükemmel bir tercih.

Dayanıklı siyah deri yapısı ve zarif tasarımıyla, her adımda özgürlüğü ve konforu hissedebilirsiniz. Bu çizme, hem sıcak tutan iç yapısı hem de modern çizgileriyle, kış aylarında stilinizi tamamlayacak ve sizi soğuktan koruyacak ideal bir seçenek.

5.999,00TL yerine sepette 2.399,60 TL.

Kullanıcı yorumu;

Ürün tek kelime ile harika. Tam beden tam kalıp. Tam harley kalitesi.

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The Purest Solutions C Vitamini Aydınlatıcı ve Ton Eşitleyici Cilt Bakım Serumu, cilt bakım rutininizin vazgeçilmezi olacak.

The Purest Solutions C Vitamini Aydınlatıcı ve Ton Eşitleyici Cilt Bakım Serumu, cilt bakım rutininizin vazgeçilmezi olacak.

Güçlü C vitamini içeriği sayesinde cildinizi aydınlatır, tonunu eşitler ve gözle görülür bir parlaklık kazandırır. Hem sağlıklı hem de ışıltılı bir cilt için ideal olan bu serum, ciltteki kirleri ve lekeleri azaltarak pürüzsüz bir görünüm sağlar. 

Sepette 314,93 TL.

The Purest Marka Ürünlerde Fırsatlar

İndirimli marka ve ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, günlük yaşamınızda, antrenmanlarınızda veya uzun iş günlerinde içeceklerinizi saatlerce soğuk tutabilmeniz için mükemmel bir şekilde tasarlandı. Yüksek kaliteli izolasyon teknolojisi sayesinde, içeceklerinizi uzun süre ideal sıcaklıkta tutarken, pratik pipetli tasarımıyla kolayca içim sağlar. 

2.149,00TL sepette 1.934,10 TL.

Stanley Termoslarda Süper Fırsatlar

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Moliendo House Blend Filtre Kahve (Çekirdek Kahve) 1000 g

Moliendo House Blend Filtre Kahve (Çekirdek Kahve) 1000 g

Moliendo House Blend Filtre Kahve, Brezilya ve Uzak Doğu kahvelerinin birleşiminden doğan mistik tatlarla zenginleşen eşsiz bir harman. Çikolata, vanilya ve marmelat notalarının yaratıcı uyumuyla damağınızda unutulmaz bir iz bırakır. 

912,00 TL yerine 625,10 TL.

Süpermarkette Aralık Ayına Özel 750 TL Üzerine 150 TL Kupon İndirimi.

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Kiwi KEP-6833 Pro IPL/Lazer Epilasyon, tüylerin yeniden çıkmasını engelleyen yenilikçi IPL teknolojisi ile etkili ve ağrısız bir epilasyon deneyimi sunar.

Kiwi KEP-6833 Pro IPL/Lazer Epilasyon, tüylerin yeniden çıkmasını engelleyen yenilikçi IPL teknolojisi ile etkili ve ağrısız bir epilasyon deneyimi sunar.

Yüz ve diğer hassas bölgeler dışında tüm vücutta güvenle kullanılabilen bu cihaz, modern tasarımıyla cilt dostu bir çözüm sunar. Cilde dokunmadan çalışmamasını sağlayan mesafe sensörü, güvenliği en üst seviyeye çıkarırken, aydınlatmalı LCD ekran ise kullanım kolaylığı sağlar. Kiwi KEP-6833 Pro, tüylerden kalıcı olarak kurtulmak isteyenler için ideal bir tercihtir.

Seçili Küçük Ev Aletlerinde 4000 TL'ye 400 TL Kupon Fırsatları Burada

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Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Intense Black Maskara

Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Intense Black Maskara

Maybelline New York Lash Sensational Yelpaze Etkili Intense Black Maskara, kirpiklerinizi tek tek ayırarak dolgun ve hacimli bir görünüm sağlar. Ekstra siyah formülüyle kirpiklerinize yoğun ve derin bir renk katarken, özel fırçası her kirpiği belirginleştirir ve etkileyici bir yelpaze etkisi yaratır. 

Kozmetik ve Kişisel Bakım Premiuma Özel 900 TL'ye 300 TL İndirimi

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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