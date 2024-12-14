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2024'ün En Beğenilen Makyaj Ürünleri

etiket 2024'ün En Beğenilen Makyaj Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
14.12.2024 - 10:16

Makyaj dünyasına yeni adım atıyorsanız, aklınızda 'Hangi ürünlerle başlamalıyım?' ya da 'Makyaj çantasında neler olmalı?' gibi sorular dolaşıyor olabilir. Öte yandan, günlük hayatında makyaj yapmayı seven biriyseniz, bu yılın en çok konuşulan ve beğenilen ürünlerini merak ediyor olabilirsiniz. İşte tam da bu noktada, 2024 yılında makyaj dünyasında trendleri belirleyen favori ürünleri sizin için bir araya getirdik. Makyaj çantanızda mutlaka bulunması gereken temel ürünlerden yılın en çok tercih edilen makyaj malzemelerine kadar her detaya birlikte göz atalım. BİM'de satışa sunulan L'Oréal Paris Telescopic Maskara'dan, adından sıkça söz ettiren Black Honey rujuna kadar birçok makyaj malzemesi bu listemizde yer alıyor.

Bu içerik 10.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Lash Sensational Maskara, mürdüm kahve formülü ve özel yelpaze etkili fırçası sayesinde en kısa kirpikleri bile mükemmel şekilde yakalar.

Lash Sensational Maskara, mürdüm kahve formülü ve özel yelpaze etkili fırçası sayesinde en kısa kirpikleri bile mükemmel şekilde yakalar.

Kirpiklerinizi tek tek ayırarak hacim kazandırır ve doğal bir yoğunluk yaratır. Farklı kirpik tiplerinde de etkili sonuçlar sunarak, gözlerinizi etkileyici bir şekilde vurgular. Hem günlük kullanım hem de özel günlerde kusursuz bir kirpik görünümü sağlar.

Maybelline New York New York Lash Sensational Maskara

Hepsiburada güvencesiyle almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu;

Benim maskarada aradığım tek şey göz altlarıma bulaşmamasıydı. Çok fazla suya dayanıklı maskara denedim ama hepsi akıyordu. Hayatımın maskarasını buldum 1 gün boyunca gözümde durdu kesinlikle akma dökülme olmadı. Ayrıca akşama kadar kirpiklerim kıvrık kaldı hiç inmedi. Fiyatını sonuna kadar hak eden bi ürün.

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Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj

Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj

Çalkala. Sür. Hazırsın!

Super Stay Vinyl Ink serisi, 16 saate kadar kalıcılık ve süper parlaklık sunarak makyaj rutininizi kolaylaştırıyor. Yoğun pigmentli formülü sayesinde dudaklarınızı bir çırpıda renklendirir ve gün boyu etkisini kaybetmez. Çalkala ve uygula, ardından parlak ve kusursuz bir görünümle hazır ol!

Maybelline New York Likit Parlak Ruj

Hepsiburada güvencesiyle almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu;

Kullandığım en kalıcı ruj oldu, sabah sürdüğünüzde etkisi akşama göre sürüyor. Rengi gül kurusu ile vişne çürüğüne benziyor.

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Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer SPF 50, cildiniz için çok yönlü bir bakım sunuyor.

Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer SPF 50, cildiniz için çok yönlü bir bakım sunuyor.

Hafif yapısıyla cilt tonunu dengeler, cildi derinlemesine nemlendirir ve gün boyu doğal bir ışıltı sağlar. Yüksek Güneş Koruması SPF 50 ile UVA ve UVB ışınlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturarak cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyor. Ayrıca güçlü bir antioksidan olan papatya özü içeren özel formülü, cildin daha parlak, sağlıklı ve canlı görünmesine destek olur.

Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer 50 SPF Renk Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Krem

Amazon güvencesiyle almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu;

Ürün çok güzel emiliyor, güneş koruması da var. Diğer kapatıcılardan daha güzel uyum sağladı cildime, asla tortu kalmıyor.

Hepsiburada external

L'Oréal Paris Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara

L'Oréal Paris Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara

Kirpik uzatma etkisiyle anında daha uzun ve belirgin bir görünüm! 

Plastik fırçası sayesinde kirpikleri tek tek ayırır ve dolgunlaştırır. Gün boyu topaklanmaya ve bulaşmaya dayanıklı formülüyle etkileyici bakışlar artık çok kolay. Göz alıcı kirpikler için ideal!

L'Oréal Paris Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara

Amazon güvencesiyle almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu; 

ben çok beğendim tam istediğim gibi, kirpiklerde ağırlık yapmıyor ve doğal duruyor çok hoşuma gitti teşekkür ederim.🫶🏻

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Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey en popüler rujlardan biri!

Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey en popüler rujlardan biri!

Stick formuyla kolay ve hassas uygulama imkanı sunan bu ruj, sürme işlemini zahmetsiz hale getiriyor. Dudaklara sofistike bir parlaklık kazandıran formülü, doğal bir görünümle birlikte göz alıcı bir etki yaratır. İster günlük makyajınızda ister özel günlerde, Black Honey ile tarzınızı tamamlayın!

Black Honey

Kullanıcı yorumu;

Rengi dokusu yapısı çok güzel , asla muadili renk olarak yok, benim beyaz dudaklarımda bile çok doğal güzel bir ton olarak durdu bayıldım.

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Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush Likit Allık

Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush Likit Allık

Yumuşak, sağlıklı bir görünüm için hafif yapısıyla kolayca dağılan ve kat kat uygulanabilen bir allık. Mat ve ışıltılı bitiş seçenekleriyle her tarza uyum sağlar. Gün boyu kalıcılığını koruyan pigmentleri sayesinde doğal ve kusursuz bir renk etkisi sunuyor. 

Ultra hafif formülüyle makyajda rahatlığı hissedeceksiniz!

Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush Likit Allık

Hepsiburada external

Cilt bakımını ve makyajı bir araya getiren Note BB Cream, nemlendirme, pürüzsüzleştirme ve renk düzenleme etkilerini tek bir üründe sunuyor.

Cilt bakımını ve makyajı bir araya getiren Note BB Cream, nemlendirme, pürüzsüzleştirme ve renk düzenleme etkilerini tek bir üründe sunuyor.

Hafif ve kremsi dokusu sayesinde cildin nefes almasını engellemeden yüksek kapatıcılık sağlar. Cilt tonunu eşitleyerek doğal ve uzun süre kalıcı bir bitiş sunarken, cildinize pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Gün boyu ferah ve kusursuz bir cilt için favoriniz olacak!

Note BB Cream Nemlendirici Etkili Doğal Kapatıcı SPF 15 BB Krem 01

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Kullanıcı yorumu;

Severek kullanıyorum kapatıcılığı da gayet iyi yüzde ağırlık yapmıyor buğday tenliyim 01 kullanıyorum.

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Note Drop Highlighter 01 Pearl Rose Likit Aydınlatıcı

Note Drop Highlighter 01 Pearl Rose Likit Aydınlatıcı

Anında ışıltı ve aydınlık görünüm! Note Drop Highlighter, sıvı yapısıyla kolay uygulanır ve cilde doğal bir parlaklık kazandırır. Yüz hatlarını belirginleştirmek, ışıltı katmak ve cildi daha canlı göstermek için ideal bir seçim. Hafif formülü sayesinde kat kat uygulanabilir, özel günlerden günlük makyaja her an yanınızda!

Note Drop Highlighter 01 Pearl Rose Likit Aydınlatıcı

Amazon güvencesiyle almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu;

Aydınlatıcı ve allığı karıştırmışsınız gibi bir ürün. Pratik, kullanışlı. Ben yanaklarıma birer damla sürüp elimle dağıtıyorum en eşit o şekilde dağılıyor. Özel günlerde de yakın bir renkte allıkla üstünden geçerseniz daha iyi sabitlenir. Çok makyaj yapmayan biriyseniz bu yanak ürünü olarak tek başına yeterli. Sadece gaza gelip çok kullanmayın 1-2 minik damla yeterli.

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Note Collagen Concealer 01 Kolajen İçerikli SPF 20 Göz Altı Kapatıcısı

Note Collagen Concealer 01 Kolajen İçerikli SPF 20 Göz Altı Kapatıcısı

Cilt elastikiyetini artırmaya yardımcı olan bu kremsi kapatıcı, göz altı koyu halkalarını ve renk eşitsizliklerini gizlerken göz çevresine doğal bir aydınlık kazandırır. Kolajen içeriğiyle cildi destekler, SPF 20 korumasıyla ekstra bakım sunar. Ayarlanabilir kapatıcılığı ve uzun süreli kalıcılığı sayesinde gün boyu kusursuz bir görünüm elde edebilirsiniz.

Note Collagen Concealer 01 Kolajen İçerikli SPF 20 Göz Altı Kapatıcısı

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Nyx Professional Makeup Ultimate Shadow Palette - Warm Neutrals Göz Farı Paleti

Nyx Professional Makeup Ultimate Shadow Palette - Warm Neutrals Göz Farı Paleti

16 farklı renk seçeneğiyle yaratıcı makyajlara olanak tanıyan bu göz farı paleti, yüksek pigmentasyonu sayesinde tek sürüşte etkileyici bir renk sonucu sunar. Mat, metalik ve ışıltılı bitişleri bir araya getirerek gündüzden geceye her anınıza uyum sağlar. Sıcak nötr tonlar, göz makyajınıza hem doğal hem de çarpıcı bir dokunuş katmak için ideal!

Nyx Professional Makeup Ultimate Shadow Palette - Warm Neutrals Göz Farı Paleti

Kullanıcı yorumu;

Nyx ürünlerine bayılıyorum hepsi mükemmel bu tam aradığım palet pigmentleri çok iyi renkler müthiş.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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