2024'ün En Beğenilen Makyaj Ürünleri
Makyaj dünyasına yeni adım atıyorsanız, aklınızda 'Hangi ürünlerle başlamalıyım?' ya da 'Makyaj çantasında neler olmalı?' gibi sorular dolaşıyor olabilir. Öte yandan, günlük hayatında makyaj yapmayı seven biriyseniz, bu yılın en çok konuşulan ve beğenilen ürünlerini merak ediyor olabilirsiniz. İşte tam da bu noktada, 2024 yılında makyaj dünyasında trendleri belirleyen favori ürünleri sizin için bir araya getirdik. Makyaj çantanızda mutlaka bulunması gereken temel ürünlerden yılın en çok tercih edilen makyaj malzemelerine kadar her detaya birlikte göz atalım. BİM'de satışa sunulan L'Oréal Paris Telescopic Maskara'dan, adından sıkça söz ettiren Black Honey rujuna kadar birçok makyaj malzemesi bu listemizde yer alıyor.
Bu içerik 10.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Lash Sensational Maskara, mürdüm kahve formülü ve özel yelpaze etkili fırçası sayesinde en kısa kirpikleri bile mükemmel şekilde yakalar.
Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj
Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer SPF 50, cildiniz için çok yönlü bir bakım sunuyor.
L'Oréal Paris Telescopic Siyah Uzun Görünüm Veren Maskara
Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey en popüler rujlardan biri!
Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush Likit Allık
Cilt bakımını ve makyajı bir araya getiren Note BB Cream, nemlendirme, pürüzsüzleştirme ve renk düzenleme etkilerini tek bir üründe sunuyor.
Note Drop Highlighter 01 Pearl Rose Likit Aydınlatıcı
Note Collagen Concealer 01 Kolajen İçerikli SPF 20 Göz Altı Kapatıcısı
Nyx Professional Makeup Ultimate Shadow Palette - Warm Neutrals Göz Farı Paleti
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