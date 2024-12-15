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Yılın Son Fırsatlarında Öne Çıkan İndirimli Ürünler

etiket Yılın Son Fırsatlarında Öne Çıkan İndirimli Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
15.12.2024 - 18:33

Amazon Türkiye'nin geleneksel 'Yılın Son Fırsatları' indirim etkinliği 16 Aralık'ta kapılarını açıyor. 27 Aralık'a kadar sürecek olan bu özel kampanya, tüm kategorilerden sayısız ürünü cazip fiyatlarla sunuyor. Sevdiklerinizi mutlu etmek, yeni yıla taze başlangıçlarla adım atmak için bu büyük fırsatı kaçırmayın.

Yılın son fırsatlarının tamamına  buradan ulaşabilirsiniz.

Bu içerik 15.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bu kampanya, 27 Aralık'a kadar sürecek ve yeni yıl için ihtiyaç duyduğunuz her türlü ürünü Amazon'da bulabileceksiniz. Ayrıca, her bütçeye uygun hediyelerle sevdiklerini mutlu edebilirsiniz.

Bu kampanya, 27 Aralık'a kadar sürecek ve yeni yıl için ihtiyaç duyduğunuz her türlü ürünü Amazon'da bulabileceksiniz. Ayrıca, her bütçeye uygun hediyelerle sevdiklerini mutlu edebilirsiniz.

Kampanya süresince, 'Çok Al Az Öde' seçeneği ile belirli ürünlerde ekstra tasarruf yapma fırsatı da sunuluyor. Amazon Prime üyeleri ise, kampanya boyunca üyelere özel Flaş Fırsatlar'ı kullanabilecekler. Eğer Prime üyeleri, satıcısı  Fırsat ürünlerini satın alır ve fiyatı 27 Aralık gece yarısına kadar düşerse, fiyat farkını 15 Ocak'ta hediye bakiyesi olarak geri alabilecekler.

Prime üyeliği olmayanlar ise , Amazon Prime adresini ziyaret ederek, ilk 30 gün boyunca Prime üyeliğini ücretsiz deneyebilirsiniz. Bu süre zarfında, Prime'ın sunduğu hızlı ve ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming gibi ayrıcalıklardan da faydalanabilirsiniz.

Inglesina Trilogy Tek El Tek Hamle ile Katlanıp Açılan Çift Yön Bebek Arabası

Inglesina Trilogy Tek El Tek Hamle ile Katlanıp Açılan Çift Yön Bebek Arabası

Bebeğinizin konforunu ve sizin pratikliğinizi bir araya getiren bu bebek arabası, her iki yönde de kullanılabilen oturma ünitesiyle tek elle, tek hamlede kolayca açılıp kapanır. Hem bebeğinizin hem de sizin için hayatı kolaylaştıran tasarımıyla öne çıkar!

Inglesina Trilogy Bebek Arabası

Amazon external

Philips EP2220/10 - EP2220/40 Tam Otomatik Espresso Makinası

Philips EP2220/10 - EP2220/40 Tam Otomatik Espresso Makinası

Klasik süt köpürtücüyle kolayca yumuşacık cappuccino ve latte macchiato hazırlayın. Mükemmel sıcaklık ve aroma sunarken, AquaClean teknolojisi sayesinde kireç temizliğine gerek kalmadan 5000 bardağa kadar kahve keyfi yaşayın!

Philips  Tam Otomatik Espresso Makinası

Yılın son fırsatlarının tamamına  buradan ulaşabilirsiniz.

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Oral-B iO - 9 Siyah Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Oral-B iO - 9 Siyah Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Oral-B’nin yenilikçi mıknatıs teknolojisi ve yuvarlak fırça başlığı, yumuşak mikro titreşimlerle bir haftada %100 daha sağlıklı diş etleri ve ferah bir ağız hissi sunar.Akıllı Temizlik: Yapay zeka ile 3D diş yüzeyi analizi yaparak 16 diş yüzeyinin optimum temizliğini sağlar.

Kişiselleştirilmiş Koçluk: Temizlik sonuçlarını iyileştirmek için etkileşimli OLED renkli ekran ve fırça başlığı değişim hatırlatıcısı ile deneyiminizi bir üst seviyeye taşır.

Oral-B iO - 9 Siyah Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Amazon external

Philips XB9125/07 Premium Torbasız Elektrikli Süpürge

Philips XB9125/07 Premium Torbasız Elektrikli Süpürge

Ultra Emiş Gücü: PowerCyclone 10 teknolojisi ile güçlü ve sürekli emiş performansı sağlar.

TriActive Ultra LED Başlık: Gizli tozları bile görünür kılarak en zorlu alanlarda bile derinlemesine temizlik sunar.

Allergy H13 Filtre Sistemi: Hassas filtreleme sistemi sayesinde alerjenlere karşı üstün koruma sağlar.

Modern ve pratik tasarımıyla temizliğe yeni bir standart getirin!

Philips XB9125/07 Premium Torbasız Elektrikli Süpürge

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KARACA Mastermaid Chef Stand Mikser 1500W Soft Cream, mutfakta işlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir yardımcı.

KARACA Mastermaid Chef Stand Mikser 1500W Soft Cream, mutfakta işlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir yardımcı.

1500W motor gücü sayesinde çırpma, karıştırma ve yoğurma işlemlerini zahmetsizce gerçekleştirirken, 5 litrelik geniş kasesi ile büyük hacimli tarifleriniz için ideal bir kullanım sunar. 6 kademeli hız ayarı ve ek olarak pulse fonksiyonu, her tarifte ihtiyacınıza uygun hız kontrolü sağlar. Mikser, çırpıcı, karıştırıcı ve hamur kancası olmak üzere 3 farklı aparata sahiptir. Özellikle hamur kancası ile ekmek, makarna, börek gibi hamur işlerinizi istenilen kıvamda yoğurarak mükemmel sonuçlar elde etmenize yardımcı olur. 

KARACA MASTERMAID CHEF STAND MIKSER

Yılın son fırsatlarının tamamına  buradan ulaşabilirsiniz.

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STANLEY Klasik Vakumlu Çelik Termos

STANLEY Klasik Vakumlu Çelik Termos

STANLEY Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 Lt Yeşil, dayanıklılığı ve işlevselliği bir araya getiren klasik bir ürün. 18/8 paslanmaz çelikten üretilmiş çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içeceklerinizi uzun süre sıcak ya da soğuk tutar. Doğal ve BPA içermeyen yapısıyla sağlıklı bir kullanım sunar. Sızdırmaz tasarımı sayesinde güvenle taşıyabilir, her koşulda rahatlıkla kullanabilirsiniz. 

STANLEY Klasik Vakumlu Çelik Termos

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Philips STH7060/80 Buharlı Düzleştirici

Philips STH7060/80 Buharlı Düzleştirici

Philips STH7060/80 Buharlı Düzleştirici 7000 Serisi, ütülenebilir tüm kumaşlarda güvenle kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır ve sıfır yanık garantisi sunar. Dikey ve yatay buhar verme arasında kolayca geçiş yapabilir, böylece farklı kullanım ihtiyaçlarına uyum sağlar. Sivri ucu sayesinde düğmeler, pileler ve dar alanlara rahatça ulaşarak mükemmel sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.

Philips STH7060/80 Buharlı Düzleştirici

Yılın son fırsatlarının tamamına  buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon external

SportPlus Katlanabilir Kondisyon Bisikleti, evde etkili ve vücut dostu bir antrenman yapmanız için tasarlanmış.

SportPlus Katlanabilir Kondisyon Bisikleti, evde etkili ve vücut dostu bir antrenman yapmanız için tasarlanmış.

8 farklı direnç modu ile istediğiniz zorluk seviyesinde egzersiz yapabilirsiniz. Kaymaz pedalları ve ergonomik tasarımı sayesinde güvenli ve konforlu bir antrenman sunar. Ayrıca, katlanabilir yapısı sayesinde kullanmadığınız zamanlarda kolayca toplayabilir ve küçük alanlarda rahatça saklayabilirsiniz. Hem fonksiyonel hem de pratik bir çözüm arayanlar için ideal bir seçimdir.

SportPlus Katlanabilir Kondisyon Bisikleti

Amazon external

Beats Solo Buds - Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Beats Solo Buds - Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Beats Solo Buds Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık, hem Apple hem de Android cihazlarla uyumlu, günlük kullanıma uygun şık ve işlevsel bir kulaklıktır. 18 saate kadar uzun pil ömrü ile gün boyu müzik dinleyebilir veya telefon görüşmelerinizi kolayca yapabilirsiniz. Dahili mikrofonu sayesinde net bir ses kalitesi sunar.

Beats Solo Buds - Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Amazon external
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Hisar Burcu Çelik Çaydanlık Takımı Soft Touch

Hisar Burcu Çelik Çaydanlık Takımı Soft Touch

Hisar Burcu Çelik Çaydanlık Takımı Soft Touch, Kiremit rengi ile şık ve modern bir görünüm sunuyor. Hem pratik kullanımı hem de estetik tasarımıyla mutfağınızda vazgeçilmez bir parça haline gelecek. Çelik yapısı sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü, Soft Touch özelliği ise rahat tutuş sağlar.

Hisar Burcu Çelik Çaydanlık Takımı Soft Touch

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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