Yılın Son Fırsatlarında Öne Çıkan İndirimli Ürünler
Amazon Türkiye'nin geleneksel 'Yılın Son Fırsatları' indirim etkinliği 16 Aralık'ta kapılarını açıyor. 27 Aralık'a kadar sürecek olan bu özel kampanya, tüm kategorilerden sayısız ürünü cazip fiyatlarla sunuyor. Sevdiklerinizi mutlu etmek, yeni yıla taze başlangıçlarla adım atmak için bu büyük fırsatı kaçırmayın.
Yılın son fırsatlarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Bu içerik 15.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir
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Bu kampanya, 27 Aralık'a kadar sürecek ve yeni yıl için ihtiyaç duyduğunuz her türlü ürünü Amazon'da bulabileceksiniz. Ayrıca, her bütçeye uygun hediyelerle sevdiklerini mutlu edebilirsiniz.
Inglesina Trilogy Tek El Tek Hamle ile Katlanıp Açılan Çift Yön Bebek Arabası
Philips EP2220/10 - EP2220/40 Tam Otomatik Espresso Makinası
Oral-B iO - 9 Siyah Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası
Philips XB9125/07 Premium Torbasız Elektrikli Süpürge
KARACA Mastermaid Chef Stand Mikser 1500W Soft Cream, mutfakta işlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir yardımcı.
STANLEY Klasik Vakumlu Çelik Termos
Philips STH7060/80 Buharlı Düzleştirici
SportPlus Katlanabilir Kondisyon Bisikleti, evde etkili ve vücut dostu bir antrenman yapmanız için tasarlanmış.
Beats Solo Buds - Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık
Hisar Burcu Çelik Çaydanlık Takımı Soft Touch
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