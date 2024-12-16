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Günün Fırsatı: Salomon ELIXIR ACTIV GTX Outdoor Ayakkabı İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Salomon ELIXIR ACTIV GTX Outdoor Ayakkabı İndirimde!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 14:01

Zorlu parkurlar sizi çağırıyor ama doğru ayakkabıya mı ihtiyacınız var? Salomon ELIXIR ACTIV GTX, konfor, dayanıklılık ve performansı bir araya getirerek doğa tutkunlarının vazgeçilmezi oluyor. Tüm detaylarıyla keşfetmek ve bu ayakkabının neden en iyi outdoor seçeneklerinden biri olduğunu öğrenmek için yazının devamına göz atmayı unutmayın!

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Bu içerik 16.12.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Salomon ELIXIR ACTIV GTX, doğa yürüyüşleri ve zorlu parkurlar için tasarlanmış gerçek bir performans ayakkabısı! GORE-TEX teknolojisi, su geçirmezlik ve nefes alabilirlik sunarak her türlü hava koşulunda ayaklarınızı kuru ve rahat tutar.

Salomon ELIXIR ACTIV GTX, doğa yürüyüşleri ve zorlu parkurlar için tasarlanmış gerçek bir performans ayakkabısı! GORE-TEX teknolojisi, su geçirmezlik ve nefes alabilirlik sunarak her türlü hava koşulunda ayaklarınızı kuru ve rahat tutar.

Contagrip dış tabanı, kaygan ve engebeli zeminlerde maksimum tutuş sağlar, böylece adımlarınız daha güvenli olur. EVA orta taban teknolojisi, uzun yürüyüşlerde dahi üstün yastıklama ve konfor sunarak ayak yorgunluğunu minimuma indirir.

Contagrip dış tabanı, kaygan ve engebeli zeminlerde maksimum tutuş sağlar, böylece adımlarınız daha güvenli olur. EVA orta taban teknolojisi, uzun yürüyüşlerde dahi üstün yastıklama ve konfor sunarak ayak yorgunluğunu minimuma indirir.

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Ortholite iç taban, uzun ömürlü destek sağlarken, ayakkabının içini kuru ve ferah tutar. Dayanıklı üst yüzeyi, aşınmaya karşı direnç göstererek ayakkabının ömrünü uzatır. Ergonomik tasarımı, ayağınızı mükemmel bir şekilde sararak hareket özgürlüğü sunar ve tüm maceralarınızı destekler!

Ortholite iç taban, uzun ömürlü destek sağlarken, ayakkabının içini kuru ve ferah tutar. Dayanıklı üst yüzeyi, aşınmaya karşı direnç göstererek ayakkabının ömrünü uzatır. Ergonomik tasarımı, ayağınızı mükemmel bir şekilde sararak hareket özgürlüğü sunar ve tüm maceralarınızı destekler!

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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