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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
12.12.2024 - 08:46

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 12.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Something Different Wholesale Kapaklı Kupa

Something Different Wholesale Kapaklı Kupa

300 ml kapasiteli kapaklı kupa Noel temalı. Kupaları seviyorsanız bu kupayı almanız gerek. Sıcak içeceklerinizi koyup içebileceğiniz bu kupa iyi bir hediye de olabilir.

335 TL olan kupanın benzeri Temu'da 487 TL.

Something Different Wholesale Kapaklı Kupa

AMAZON external

X-Perk Kedi Göğüs Tasma Takımı

X-Perk Kedi Göğüs Tasma Takımı

Kedinizi gezdirmek için bu gövde tasmasını alabilirsiniz. Bu rengarenk göğüs tasması kedinize çok yakışacak. Yanında boyun tasması ile gelen bu ürünü kediniz de çok sevecek.

124 TL olan tasma takımı Temu'da 149 TL.

X-Perk Kedi Göğüs Tasma Takımı

AMAZON external

Kolsuz Polar Yelek

Kolsuz Polar Yelek

Sonbahar ve kış için düşünebileceğiniz kolsuz yelek polar. Bu sayede sizi sıcacık tutuyor. Yeşil rengiyle her şeye uyuyor. İçine gömlek veya uzun kollu tişörtlerle giyebileceğiniz polar yelek rahat ve şık bir parça.

660 TL olan yeleğe benzer bir yelek Temu'da 697 TL.

Kolsuz Polar Yelek

AMAZON external

Yapay Çiçekçiniz Yılbaşı Kokina Demeti

Yapay Çiçekçiniz Yılbaşı Kokina Demeti

Yılbaşı gelince kokinaları her yerde görebiliyoruz. Siz de evinizde kokina olmasını istiyorsanız bu ürünü alabilirsiniz. 5 dal olan demetteki kokinalar 40 cm. Vazoya koyup evinizin daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz.

149 TL olan kokina demeti Temu'da 190 TL.

Yapay Çiçekçiniz Yılbaşı Kokina Demeti

AMAZON external

Bestway Şişme Yatak

Bestway Şişme Yatak

Çok satanlarda 1. sırada yer alan şişme yatak her eve lazım. Eve misafir geldiğinde kullanabileceğiniz yatak tek kişilik. Yanında pompa hediyesi de olan yatak hem rahat hem kullanışlı.

Çok hızlı geldi. Şişirip üç gün bekledik, sanırım sıcak soğuk farkından normal olarak bir miktar hava indi. Gönderilen pompa ile 3.5 dakikada şişirdik. Kolay bir kullanımı var. Beklentilerimizi karşıladı. Hediye olarak şişme yastık göndermişler. Çok teşekkür ederiz.

785 TL olan yatak Temu'da 1.022 TL.

Bestway Şişme Yatak

AMAZON external
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Dolu Kum ve Su Yaratıcılık Masası

Dolu Kum ve Su Yaratıcılık Masası

Çocukların bayılarak oynayacağı bu masa kum ve suyla oynamaya uygun. Bunlar dışında normal masa olarak da kullanmak mümkün. Bu yaratıcılık masası, çocukların vakit geçirmesi için ideal bir masa.

501 TL olan masa Temu'da 557 TL.

Dolu Kum ve Su Yaratıcılık Masası

AMAZON external

KOJOOIN Kadın Hamile Elbisesi

KOJOOIN Kadın Hamile Elbisesi

Hamileyken giyilebilen bu elbise çok rahat. Yarım kollu elbise kırmızı renkli. Kendi kemeri de olan hamile elbisesinin başka renkleri de var. Emzirme için de uygun elbiseyi doğumdan sonra da giyebilirsiniz.

369 TL olan elbise Temu'da 425 TL.

KOJOOIN Kadın Hamile Elbisesi

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Kiddiezoom Bebek Tulum

Kiddiezoom Bebek Tulum

Tulum olmadan bebek büyütmek zor. Bu tulumlar size çok yardımcı olacak. 3 tane gelen tulumlar bebekler için ideal. Uzun kollu tulumları bebeğiniz ister uyurken ister gün içinde giyebilir. %100 pamuk olduğu için çok rahat. 

536 TL olan tulum paketi Temu'da 799 TL.

Kiddiezoom Bebek Tulum

AMAZON external

Çocuk Emniyet Kilidi

Çocuk Emniyet Kilidi

Kapı ve pencere için kullanılabilen emniyet kilidini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Çocukların emniyeti için düşünülmüş kilitler çocuklu tüm evlere lazım.

60 TL olan kilit Temu'da 79 TL.

Çocuk Emniyet Kilidi

AMAZON external

Generisch Saat

Generisch Saat

Şık bu erkek saati analog model. 28 mm kadran çapı olan saatin 4 ayrı rengi var. Hem kadın hem erkeklerin kullanımına uygun saat şık bir model. Kıyafetlerinizi tamamlayacak bir aksesuar olacak bu saati sevdiğiniz birine hediye de alabilirsiniz.

136 TL olan saat Temu'da 191 TL.

Generisch Saat

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mulan
mulan
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