Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Aralık 2024 Amazon Ürün Önerileri

Çok satanlarda 1. sırada yer alan şişme yatak her eve lazım. Eve misafir geldiğinde kullanabileceğiniz yatak tek kişilik. Yanında pompa hediyesi de olan yatak hem rahat hem kullanışlı.

Çok hızlı geldi. Şişirip üç gün bekledik, sanırım sıcak soğuk farkından normal olarak bir miktar hava indi. Gönderilen pompa ile 3.5 dakikada şişirdik. Kolay bir kullanımı var. Beklentilerimizi karşıladı. Hediye olarak şişme yastık göndermişler. Çok teşekkür ederiz.

785 TL olan yatak Temu'da 1.022 TL.

Bestway Şişme Yatak