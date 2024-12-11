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Tam Otomatiğinden Filtresine 2024’ün En Çok Beğenilen Kahve Makineleri

etiket Tam Otomatiğinden Filtresine 2024’ün En Çok Beğenilen Kahve Makineleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
11.12.2024 - 10:16

Kahve içmeyi sevenler en iyi kahve makinesi hangisi bulmak için birçok araştırma yapıyor. Birçok kahve makinesi çeşidi var, bunlar arasından en güzelini seçmek çok zor tabii. Eğer Türk kahvesi içmeyi seviyorsanız almanız gereken makine farklı, espresso içmeyi seviyorsanız alacağınız makine ayrı. En iyi Türk kahve makinesi ve tam otomatik kahve makinesi çeşitlerini sizin için bulduk. En iyi kahve makineleri hangileri merak ediyorsanız buyurun içeriğe!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.' Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 09.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Arçelik Telve Türk Kahvesi Makinesi

1. Arçelik Telve Türk Kahvesi Makinesi

Türk kahvesi saati şaşmayanlardansanız size iyi bir kahve makinesi şart. Arçelik'in bu Türk kahve makinesi indüksiyon teknolojisine sahip. Bu teknoloji kahvenizin en ideal sürede ve sıcaklıkta pişmesini sağlıyor.

  • Köpüksüz kahve içmeyi hiç sevmeyenler için hassas köpük algılama sistemi var. 

  • Size her fincanda bol köpük ve müthiş lezzet sunuyor.

  • Bu makinenin cezveleri paslanmaz çelik.

  • Cezveleri çıkarıp kolayca temizleyebiliyorsunuz.

  • 1.5 litre su tankı oldukça yeterli. Ayrıca bu tank BPA içermiyor.

  • Su doldurmak için kapağını açmak yeter.

  • Geniş su tankını doldurduğunuzda 20 fincana kadar kahve yapabiliyor.

  • 1100 Watt gücü var.

O kadar güzel ki tereddüt edilmeden alınmalı kargo çok iyidi 👌

Kasım indiriminden aldık, iyi ki de almışız. Ürünüm sorunsuz sıkıntısız çabuk elime ulaştı. Bir önceki kahve makinemde Arçelik telve gridendi onda da sıkıntı yaşamadım hiç. Kahveyi köpüklü yapıyor, köpükte sıkıntı yaşayanlar oluyormuş sanırım kullandığınız hazır paketli kahvelerde olabilir bi önceki makinemde de paket kahve kullanıyordum bunda da. Taze çekilmiş kahveyle yapılan kahveler köpüklü oluyor.

Arçelik Telve Türk Kahvesi Makinesi

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2. Karaca Hatır Köz Türk Kahve Makinesi

2. Karaca Hatır Köz Türk Kahve Makinesi

Sık kahve içenler için kahve makinesi şart dedik. Ama 'Benim öyle büyük makinelere ihtiyacım yok, küçük bir şey işimi görür' diyorsanız Karaca Hatır Köz tam sizin için üretilmiş.

  • 5 fincan kapasitesi sizin için gayet yeterli.

  • Krem renkli makine mutfağınıza çok yakışacak.

  • Bol köpük sevenlerin favorisi olacak!

  • Otomatik ısı ayarı var, bu sayede kahvenizi en doğru sıcaklıkta pişiriyor.

  • Özel ölçü kaşığı ile kahve miktarını belirlemek çok kolay.

  • Taşma önleyici sistemiyle oldukça güvenli.

  • Sesli ve ışıklı uyarı sistemi kahveniz hazır olduğunda sizi uyarıyor.

  • Kolay temizlenebilen makine sizi hiç uğraştırmıyor.

Her detay düşünülmüş teknolojisi çok iyi. Kahve taşacak mı yok ucundaki kahve taşması için koydukları sensör çubuk kahve olursa çalışmazmı gibi derdin yok Arkada sıralı LED.seklinde.yanan isklar hem şık duruyor hemde.bu ise yariyor. Daraları alınmış halde aldıkları su miktarları görüntülerini attım küçük ile 4 kesin 5 kararsız, büyük bardak 2 adet çıkar. Kesinlikle net tavsiye

Karaca Hatır Köz Türk Kahve Makinesi

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3. Schafer Robusta Filtre Kahve Makinesi

3. Schafer Robusta Filtre Kahve Makinesi

Favori kahveniz filtre kahveyse bu makineyi alabilirsiniz. 

  • 800 Watt gücü gayet yeterli.

  • 1.25 ml hazne kapasitesi ile 10-12 fincana kadar kahve yapabiliyor.

  • Damlama önleyici sistemi ile etrafı kirletmiyor.

  • Kolay temizlenmesi onu ideal makinelerden biri yapıyor. Filtresi çıkarılabiliyor, yani temizlenmesi oldukça kolay.

  • Tek tuşla açıp kapatabiliyorsunuz.

  • Su seviye göstergesi var, ne kadar su koyduğunuzu görebiliyorsunuz.

  • İşi bitince o kendini kapatıyor, sizin bir şey yapmanıza gerek yok.

Mutfak tezgahinda en az yer kaplayan, kahveyi harika hazirlayan, su haznesi 10 fincan kahve çıkarabilen, şık, kullanışlı, en önemlisi içinde kendi filtresi olduğu için kağıt kullanmanıza gerek olmayacak müthiş bir makine. Daha ucuz muadilleri var ama bazı yorumlarda plastik kokuyo gibi seyler yazmislar o ucuz modeller için, ben schafer in türk kahvesi makinesini kullaniyordum oradan plastik kalitesini bildiğim için düşünmeden aldım, çok memnunum. Kedim de çok sevdi.

Tam bir f/p ürünü olduğunu söylemeliyim. Plastik kalitesi çok iyi olmamakla birlikte bir iki defa kahve yapmadan sadece sıcak su geçirdim ve ardından kahve demlediğimde plastik kokusu oluşmadı ki bu çok güzel bir durum. İçinden kahve ölçeği çıkmasa da tavsiye ederim.

Schafer Robusta Filtre Kahve Makinesi

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4. Arzum Okka Minio Türk Kahve Makinesi

4. Arzum Okka Minio Türk Kahve Makinesi

Önce rengine sonra kahvesine aşık olacağınız Arzum Okka ile hızlı ve pratik kahve yapmak mümkün. Kahve yapmanın uğraştırmasını sevmiyorsanız ama içmesini seviyorsanız bu kahve makinesini alabilirsiniz.

  • 480 Watt gücü var.

  • Sesli uyarı sistemi kahveniz hazır olduğunda size haber veriyor.

  • Tek cezveli makinenin 4 fincan kapasitesi var. 

  • Kahve yaptıktan sonra otomatik kapanıyor.

  • Bu kahve makinesinin su kapasitesi 300 ml.

Bir kahve makinasindan beklenilen hersey bu urunde var.cok hafif bir urun,rengi şık,cezve kismi 3 fincan aliyor e cift tarafli döküm agzi var.taşma yapmiyor sersörlü.tek tuşla pisiyor hazirliyor.pisme suresi kisa ve kahve tadi yerinde.köpuklu yapiyor bir sorun goremedik.tavsiye ederim fiyati emsallerine gore uygun.amaca hizmet ediyor. (not:icine kahveyi fincan basi 1 cay kasigi koyduk.karistirirkende tahta kasik kullandik içi cizilmesin,uzun omurlu olsun diye.tavsiye ederim.)

Almadan önce yorumlara bakıp biraz tereddüt ettim fakat iyiki almışım.Fiyatına göre çok iyi.Ürün ile birlikte gelen ölçek ile fincan başına belirtilen miktarda kahve ve şeker koyunca köpüklü enfes bir kahve oluyor.Tavsiye ederim...

Arzum Okka Minio Türk Kahve Makinesi

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5. Karaca Coffee Art Kahve Makinesi

5. Karaca Coffee Art Kahve Makinesi

Tek çeşit kahve size yeterli gelmiyorsa o zaman bu kahve makinesini alabilirsiniz. Espresso, Latte, Cappuccino ve Americano yapabilen makine ile en sevdiğiniz kahveler tek makinede buluşuyor.

  • Karaca Coffee Art, 1100 Watt gücünde.

  • Süt köpürtücüsü var.

  • 20 bar basınçlı bir makine.

  • 1,5 litre geniş su haznesi kahve makinesini çok daha kullanışlı yapıyor.

  • İster tek fincan ister 2 fincan olarak kahve hazırlayabiliyorsunuz.

  • Otomatik kapandığı için çok güvenli.

  • Fincan ısıtma özelliği bile var.

Karacadan beklemediğim performans. Basınç miktarı ve çıkan kahve çok iyi. Süt köpürtme kısmı biraz yetersiz. Tam bir fiyat performans ürünü, çok memnun kaldım. Tavsiye olarak basınç kısmını ortanın biraz ilerisinde tutun. Bunun için 16-18 gr kahveyi trampet ile iyice bastırıp sıkıştırın, gerisini makine hallediyor. Ayrıca önce kahveyi yapıp sonra süt köpürtmeye geçin. Süt köpürtme modundan kahve moduna geçmek için soğuması lazım ve biraz uzun sürüyor.

Kullanmayı bilene gayet güzel makine. Ben eskiden kafede baristalık yaptığım için zorlanmadım İlk gün 3. Denemede görseldeki görüntüyü yakaladım. Fiyatı makul 20 binlik tam otomatik makinelerde bu kahveyi yapamazsın. Tek eksiği kahve öğütme kısmı yok onu da starbuckstan çekirdekli kahve alıp espresso ayarında çektirmek (ücretsiz çekiyorlar). Ben memnun kaldım, kendi evinin baristası olmak isteyen düşünmeden alabilir.

Karaca Coffee Art Kahve Makinesi

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6. Philips Filtre Kahve Makinesi

6. Philips Filtre Kahve Makinesi

Lezzetli kahveler yapmak için bu makine size gerek. Philips Filtre kahve makinesiyle yaptığınız kahvelerin lezzetine kimse doyamayacak.

  • Cam sürahisi var. 

  • Aroma karıştırıcısı sayesinde lezzetli kahveler içmenizi sağlıyor.

  • Kahveniz piştikten 30 dakika sonra kendini kapatıyor. Yani çok tasarruflu.

  • Damlama önleyici özelliği ile istediğiniz zaman kahvenizi alabiliyorsunuz.

  • Makineyi açtığınızda LED ışığı yanıyor.

  • 1.2 lire kapasitesinden 2-15 fincan kahve çıkabiliyor.

  • Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçaları sayesinde temizliği çok kolay.

Çok güzel kahve yaptı. Plastik kokusu vs hiç bir sorun yaşamadım. Benim bir puanı kırmamın tek nedeni kahveyi koyduğumuz alanın sabit olması. Yukarıdaki kapağı açıp suyu kahveyi koyuyorsunuz. İlerleyen zamanda temizlemekte sıkıntı olur.

Uzun araştırmalarım sonucu bu makinada karar verdim basit kullanımı sayesinde 9 yasindaki oğlum kahve uzmanı oldu. Yapmis oldugu kahveleri keyifle içiyoruz. Kargo hızlı ve güzel paketlenmis sorunsuz geldi. Hepsijet sayesinde

Philips Filtre Kahve Makinesi

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7. Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi

7. Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi

Klasik bir Türk kahve makinesi almak istiyorsanız bu makineyi inceleyebilirsiniz.

  • Bu modelin cezvesi plastik.

  • 5 fincan kapasitesi ile oldukça yeterli.

  • Su seviye göstergesi var, bu sayede görerek su koyabiliyorsunuz.

  • Sizi sesli uyarması için ikaz sistemi var.

  • 1000 Watt gücü ev için yeterli.

  • Su kapasitesi ise 300 ml.

  • İşi bittiğinde otomatik kapanıyor.

Merhaba, kendi kategorisinde gayet güzel bir makine, çok farklı bir beklentisi olmayanlar için tavsiye ederim, fiyatında en makul olanı zaten, rahatlıkla alabilirsiniz.

İşyerim için satın aldım ve hem paketlemeden hem de üründen çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Ömrü uzun olsun inşallah 🥰

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi

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8. Fakir Babila Kahve Makinesi

8. Fakir Babila Kahve Makinesi

Kahve içmeyi çok sevenler için bu kahve makinesi ideal. Espresso, Latte ve Cappuccino hazırlayabilen kahve makinesinin bu lezzetli kahveleri yapması için sadece tek tuşuna basmanız yetiyor.

  • 1350 Watt gücü var.

  • Aynı anda 2 fincan Espresso yapabiliyor. Bu sayede misafirinizle kahve içerken beklemeye gerek yok.

  • 1,8 litrelik çıkarılabilir haznesi kullanımı kolaylaştırıyor.

  • 500 ml süt haznesi var, çıkarılabiliyor ve buzdolabına tam sığıyor.

  • Sıcak süt hazırlama ve süt köpüğü yoğunluğu ayarlama özelliği de var.

  • Kahve yaparken büyük ya da küçük boy seçimi yapabiliyorsunuz.

Çok memnun kaldım. Harika. Sıcaklığı gayet iyi. Düşünmeden alınır.

Ürünü 8 aydır kullanıyorum. Çok memnunum, sadece süt haznesinde dipte hep süt bırakıyor. Keşke tamamen çeken bir sistem yapsalardı, süt ziyan oluyor

Fakir Babila Kahve Makinesi

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9. Karaca Hatır Hüps Sütlü Türk Kahve Makinesi

9. Karaca Hatır Hüps Sütlü Türk Kahve Makinesi

12 ayrı rengi olan bu kahve makinesi çok güzel. Mutfağınıza renk katacak kahve makinesi ile kahve saatiniz hiç şaşmayacak. Kahvenizi tam istediğiniz şekilde pişiren kahve makinesi ile yaptığınız kahvelere misafirleriniz bayılacak.

  • Közde ağır ağır pişen kahve tadı ile en sevdiğiniz kahve makineniz olacak.

  • Sütlü kahve de hazırlayabilen makine bir ilk!

  • Otomatik ısı ayarı ile kahveleri en doğru sıcaklıkta pişiriyor.

  • Taşma önleyici sistemiyle hiçbir yer kirlenmiyor.

  • Cezveyi çıkardığınızda otomatik kapanıyor.

  • 5 fincan kapasitesi gayet yeterli.

Hem közde hem sütlü kahve yaptık ürün gayet başarılı, bol köpüklü ve leziz kahveler yapıyor.Sütlü kahve sonrası dibinde tortu kalması çok normal çünkü normal cezvede yapınca da sütün tortusu zaten kalır.Kutudan çıkan fırça ile temizlemesi çok pratik, almak isteyenlere tavsiye ederim.Eklediğim fotoğraf sütlü kahvedir.

Karaca Hatır Hüps Sütlü Türk Kahve Makinesi

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10. Sinbo Filtre Kahve Makinesi

10. Sinbo Filtre Kahve Makinesi

Fiyat-performans ürünü bir kahve makinesi arıyorsanız bu model tam sizlik. Uygun fiyatıyla lezzetli kahveler yapan Sinbo kahve makinesi ile filtre kahve hazırlayabiliyorsunuz.

  • Geniş haznesiyle kalabalıklar için ideal. 

  • Sinbo kahve makinesi ile 12 fincan kahve yapabiliyorsunuz.

  • Kolay temizlenmesi onu kullanışlı makinelerden biri yapıyor.

  • Küçük yapısıyla mutfakta çok yer kaplamıyor.

  • Sıcak tutma özelliği var, bu sayede kahve demlendikten bir süre daha sıcak kalabiliyor.

  • Su haznesi 1,2 litre.

  • 800 Watt gücü var.

  • Damlama emniyeti de var.

  • Açma-kapama düğmesi ve su seviyesi göstergesi bulunuyor.

Fiyatına göre oldukça kullanışlı.2018 Ağustostan beri kullanıyorum hiç bir sıkıntıçıkmadı.Bir tande eşim için aldım,ölçeklendirmeyi doğru yaparsanız çok güzel içimli bir kahve hazırlayablirsiniz. öncelikle makinaya içeceğiniz kahve kadar su koymanız lazım yoksa suyu doldur 2 kaşık kahve at maalesef olmuyor ölçeklendirmeyi aşağıda veriyorum çok sert olmayın güzel içimli bir yoğunluk olyor. Bu arada kahve için pahalı markalara para vermeyin orta karar bir tüketici için Mehmet Efendinin kahvesi çok iyi iş görüyor. 1 Kupa su için 2 tatlı kaşığı kahve yeterlidir.herbir kupa su için kahveyi aynı ölçekte eklemeniz lazım. şimdiden afiyet olsun:)

buradaki yorumlara bakarak alıp almama konusunda çok kararsız kalmıştım fakat erkek arkadaşım iş yerinde bu makineyi kullandıklarını ve çok memnun olduklarını söyleyince almaya karar verdim, iki ay oldu sanırım alalı. Çok memnunum. Piyasadaki diğer ürünlerin 3’te 1’i fiyatını verip onlar kadar performans bekleyemezsiniz zaten. Fiyat/Performans açısından gayet başarılı iyi ki almışım dedim.

Sinbo Filtre Kahve Makinesi

Bu makinenin Amazon linkine buradan ulaşabilirsiniz.

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