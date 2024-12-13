onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
Tasarımlarıyla Kalbimizi Çalan 2024’ün En Beğenilen ve Çok Satan Moda-Giyim Ürünleri ve Markaları

etiket Tasarımlarıyla Kalbimizi Çalan 2024’ün En Beğenilen ve Çok Satan Moda-Giyim Ürünleri ve Markaları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 19:01

2024, modanın sınırlarını zorlayan ve herkesin tarzını özgürce ifade etmesine olanak tanıyan bir yıl oldu. Sokaklardan podyumlara yansıyan trendler, bizi şıklık ve konforun bir arada olduğu bir dünyaya taşıdı. Bu listemizde, 2024'ün en çok beğenilen ve çok satan moda-giyim ürünleri ve markalarını sizler için derledik. Hazırsanız, gardırobunuzu yenilemek için ilham alabileceğiniz bu muhteşem dünyaya birlikte adım atalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.' 

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 10.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir

'Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

UGG

UGG

UGG Kadın W Classic Mini Platform Bot, klasik UGG çizmesini modern bir dokunuşla yeniden yorumlayan, şık ve rahat bir model. Platform tabanıyla boyunuzu uzatırken, yumuşak süet yapısıyla da ayaklarınızı sıcak tutar.

UGG Kadın W Classic Mini Platform Bot

Daha fazla UGG modeli için buraya tıklayın

Hepsiburada güvencesiyle satın almak ve modelleri incelemek için tıklayın

Bir süredir bunları arıyordum, markayı biliyorum ve asla hayal kırıklığına uğratmıyor.

Amazon external

Levi's

Levi's

1873 yılından beri dünyanın en ikonik kot pantolonlarından biri olan Levi's 501, zamansız şıklığıyla her dönem moda olan bir parça. Farklı beden ve kesim seçenekleriyle her vücut tipine uygun bir 501 bulmak mümkün. Klasik mavi renginin yanı sıra, siyah, gri ve hatta renkli seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

Levi's 501 Crop Jeans Jean Pantolon Kadın

Amazon external

Ted Baker

Ted Baker

Ted Baker, özgün tasarımları ve yüksek kalitesiyle bilinen bir moda markası. Markanın ikonik fiyonklu ve gold baskılı çantası TBFW24FIB044, 2024 yılında moda severlerin gözdesi haline geldi.

Ted Baker Ikonik Fiyonklu & Gold Baskılı Çanta

Çok güzel ve büyük bir çanta, içi baya geniş, paketleme çok iyiydi, toz çantasıyla birlikte geldi.

Hepsiburada external

Skechers

Skechers

Skechers D'LITES - GLAMOUR FEELS, spor ayakkabı dünyasında şıklığı ve konforu bir araya getirerek kadınların vazgeçilmezleri arasında yer alan popüler bir model. Özellikle siyah renk seçeneğiyle (13087 BKRG) her türlü kombinle uyum sağlayabilen, çok yönlü bir ayakkabı.

Skechers D'LİTES - GLAMOUR FEELS Kadın Siyah Sneakers

Her zaman tercih ettiğim bir marka bu modeline de bayıldım.🤩 Normalde 38 giyiyorum ama zamanla genişleme oluyor o yüzden 37.5 sipariş verdim gayet rahat oldu.

Hepsiburada external

Miu Miu

Miu Miu

Miu Miu, moda dünyasında özgün ve çarpıcı tasarımlarıyla tanınan bir marka. Güneş gözlükleri de bu özgünlüğün en belirgin örneklerinden biri. Miu Miu 52YS ZVN5D1 54 modeli, oval şekli, altın rengi metal çerçevesi ve zarif detaylarıyla öne çıkan, hem klasik hem de modern bir tasarıma sahip.

Miu Miu Kadın Oval Gold Metal Güneş Gözlüğü

Ürün her şeyiyle tam olarak geldi. Ürünün kendisi de gayet kalite ve güzel. Bu güneş gözlükleri, kaliteli malzemeleri sayesinde uzun süre kullanılabilir. Gözlüklerin lensleri yansımaları azaltarak net bir görüş sağlıyor. Gözlükler, yüksek UV koruma seviyesi ile güneşin zararlı etkilerinden koruyor. Gözlüklerin tasarımı harika, herhangi bir kıyafetle uyumlu olarak kullanılabiliyor.

Hepsiburada external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

New Balance

New Balance

New Balance 530, retro koşu ayakkabılarına modern bir dokunuş katan, hem rahat hem de şık bir model. Özellikle 90'lar ve 2000'lerin spor ayakkabı estetiğini özleyenler için ideal bir seçenek.

New Balance 530 Lifestyle Unisex Günlük Ayakkabı

Hepsiburada external

Columbia

Columbia

Columbia Kadın Puffect Kışlık Ceket, hem şıklığı hem de işlevselliği bir arada sunan, kış aylarında vazgeçilmez bir parça haline gelen, popüler bir dış giyim seçeneği. 

Columbia Kadın Puffect Kışlık ceket

Tr fiyatının 1/3 fiyatına aldım ve gerçek ürün geldi. Çok iyi bir mont tavsiye ederim.

Amazon external

Crocs

Crocs

Crocs Classic Platform Lined Clog W modeli, klasik Crocs tasarımını modern bir platform tabanıyla birleştiren, hem şık hem de rahat bir sandalet. Suya dayanıklı, hafif ve esnek yapısıyla günlük kullanım için ideal bir seçenek.

Crocs Classic Platform Lined Clog W Sandalet Kadın

Alıp memnun kaldığım ürün. Keşke daha önce alsaydım. Ayağımı sıcacık tutuyor. Topuklu gibi ama çok rahat. Kış için ideal.

Amazon external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın