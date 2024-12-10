Ünlülerin Moda Dünyasındaki Rekabeti Her Geçen Gün Artıyor Kim Daha İddialı, Kim Daha Dikkat Çekici?
Ünlülerin Moda Dünyasındaki Rekabeti Her Geçen Gün Artıyor Kim Daha İddialı, Kim Daha Dikkat Çekici?
Ünlülerin modaya olan tutkusu ve stil yarışı herkesin malumu. Ancak bu rekabette kimin daha iddialı kombinlerle öne çıktığı merak konusu oluyor. Gelin bu iddialı kombinlere beraber bakıp karar verelim.👇✨
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Ünlü isim Hande Erçel, sade ve şık bir kombinle karşımıza çıktı. Mavi jean pantolonu ve deri ceketiyle dikkat çeken Erçel, bu kombinini stil sahibi güneş gözlükleriyle tamamlamış.
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