2024’ün En Beğenilen Ajanda Modelleri

Victoria's Journals 2024 Classic Günlük Cep Ajanda, şık ve kullanışlı! Küçük boyutu sayesinde kolayca taşınabilir ve her an yanınızda olabilir. Sert kapağı ve lastikli kapatma sistemi sayesinde notlarınız ve planlarınız güvende kalır. İçerisinde günlük planlama bölümleri, not alma alanları ve önemli tarihleri işaretlemek için yerler bulunur.

Güzel, beğendim. Çantada cepte rahat taşınır. Kağıdının dokusu da güzel. Hediye minik defter için de teşekkürler. Cuma sipariş verdim, pazartesi geldi. Victorias Journals hep kampanya yapsın, hep alalım.

Victoria's Journals 2024 Classic Günlük Cep Ajanda 9 x 14 cm Siyah

