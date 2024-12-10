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2024’ün En Beğenilen Ajanda Modelleri

etiket 2024’ün En Beğenilen Ajanda Modelleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 15:16

Yeni bir yıla başlarken hepimiz hayatımızı daha düzenli hale getirmek isteriz. 2024 ajandaları, hedeflerimize ulaşmamız ve günlük işlerimizi planlamamız için bize rehberlik ediyor. Peki, bu kadar çok seçenek arasından nasıl bir ajanda seçmeli? İşte 2024'ün en çok tercih edilen ajanda modelleri, özellikleri ve fiyat karşılaştırmalarıyla dolu bir liste!

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir.

Bu içerik 06.12.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Victoria's Journals 2024 Classic Günlük Cep Ajanda 9 x 14 cm Siyah

1. Victoria's Journals 2024 Classic Günlük Cep Ajanda 9 x 14 cm Siyah

Victoria's Journals 2024 Classic Günlük Cep Ajanda, şık ve kullanışlı! Küçük boyutu sayesinde kolayca taşınabilir ve her an yanınızda olabilir. Sert kapağı ve lastikli kapatma sistemi sayesinde notlarınız ve planlarınız güvende kalır. İçerisinde günlük planlama bölümleri, not alma alanları ve önemli tarihleri işaretlemek için yerler bulunur. 

Güzel, beğendim. Çantada cepte rahat taşınır. Kağıdının dokusu da güzel. Hediye minik defter için de teşekkürler. Cuma sipariş verdim, pazartesi geldi. Victorias Journals hep kampanya yapsın, hep alalım.

Victoria's Journals 2024 Classic Günlük Cep Ajanda 9 x 14 cm Siyah

Daha fazla ajanda önersisi de burada.

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2. Mobgift Kişiye Özel Yaprak Tasarımlı Retro Deri Defter + Kalem (Açık Kahverengi)

2. Mobgift Kişiye Özel Yaprak Tasarımlı Retro Deri Defter + Kalem (Açık Kahverengi)

Eğer siz de özel bir defter arayışındaysanız, Mobgift Kişiye Özel Yaprak Tasarımlı Retro Deri Defter tam size göre! Hem kendiniz için hem de sevdikleriniz için harika bir hediye alternatifi. 

Kutulu bir şekilde sorunsuz geldi. Yanında da hediye uçlu kalem gönderilmiş. Kalitesi dokusu rengi her şeyiyle çok güzel. Hızlı kargo için de ayrıca teşekkürler.

Mobgift Kişiye Özel Yaprak Tasarımlı Retro Deri Defter + Kalem (Açık Kahverengi)

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3. Keskin Color Hisli Şeyler 2024 Haftalık Ajanda Stickerlı 13 cm x 19.5 cm 831263

3. Keskin Color Hisli Şeyler 2024 Haftalık Ajanda Stickerlı 13 cm x 19.5 cm 831263

Keskin Color Hisli Şeyler 2024 Haftalık Ajanda, hem işlevsel hem de eğlenceli bir ürün. Eğer siz de hayatınıza biraz renk katmak ve işlerinizi daha düzenli hale getirmek istiyorsanız, bu ajandayı sepete atın!

Çok işlevsel eşim için almıştım, severek kullanıyor.

Keskin Color Hisli Şeyler 2024 Haftalık Ajanda Stickerlı 13 cm x 19 5 cm 831263

Daha fazla ajada önerisi için tıklayabilirsiniz.

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4. Mabbels Friends Ajanda

4. Mabbels Friends Ajanda

Friends dizisinin o efsanevi kahkahalarını her sayfada hissetmek ister misin? Mabbels Friends Ajanda tam olarak bunu yapıyor! Central Perk'te kahvelerini yudumlarken Chandler'ın esprilerine gülmek, Monica'nın titizliğine şahit olmak ve Phoebe'nin şarkılarına eşlik etmek şimdi çok daha eğlenceli! Bu ajandayla hem gününü planlayabilir hem de en sevdiğin diziye dair anılarını taze tutabilirsin. Hem kullanışlı hem de nostaljik, işte sana Friends fanlarının kaçırmaması gereken bir ürün!

Defter çok güzel ve çok tatlı başında 2021 ve 2022 takvimleri var ama içinde tarih yazmıyor arkada son sayfalar tamamen çizgili günlere ayrılmamış hiç hasarsız geldi teşekkürler.

Mabbels Friends Ajanda

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5. Matt Notebook A5 Süresiz Planlayıcı Ajanda Puantiye Yeşil

5. Matt Notebook A5 Süresiz Planlayıcı Ajanda Puantiye Yeşil

Hayatını düzenlemek ve hedeflerine ulaşmak için aradığın her şey bu ajandada!

Matt Notebook'un sevilen A5 Süresiz Planlayıcı Ajandası, şık tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle dikkat çekiyor. Puantiye yeşil rengi ile hem göz yormayan hem de enerji veren bir görünüme sahip.

Matt Notebook A5 Süresiz Planlayıcı Ajanda Puantiye Yeşil

Daha fazla ajanda önerisi için tıktık.

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6. Kalem Center İsme Özel Spiralli Isparta Ajanda 2025 Gri Siyah

6. Kalem Center İsme Özel Spiralli Isparta Ajanda 2025 Gri Siyah

Kalem Center'ın İsme Özel Spralli Isparta ajandasıyla hem şık bir görünüme kavuşacak hem de işlerini düzenli bir şekilde takip edebileceksin. Gri ve siyahın zarif uyumu, kaliteli kağıtları ve üzerine isminin yazılı olduğu özel tasarımıyla bu ajanda, hem bir araç hem de bir stil ikonu olacak. İster ofiste ister evde olsun, her an yanında taşımak isteyeceğin bu özel parçayla tanışmaya ne dersin?

Ürün ben çok beğendim spiralli olması ajanların kalitesi falan çok iyi ad soyad yazılabilmesi de hoşuma gitti. Tavsiye ederim.

Kalem Center İsme Özel Spiralli Isparta Ajanda 2025 Gri Siyah

Daha fazla ajanda önerisi için tıklayın.

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7. Gıpta 2024 100-ECK 14X20 cm Günlük Ajanda Lacivert

7. Gıpta 2024 100-ECK 14X20 cm Günlük Ajanda Lacivert

Gıpta'nın efsanevi ajandaları arasında yer alan 100-ECK modelini yakından tanımak ister misin? Şık lacivert rengi ve kaliteli kağıtlarıyla bu ajanda, hem iş hayatına hem de günlük yaşantına renk katacak. Aylık ve haftalık planlayıcı sayfalarıyla her şeyi kontrol altında tutabilir, önemli notlarını alıp hiçbir detayı kaçırmazsın.

2022'de aynı marka ajanda kullanıyordum çok memnundum aynısının 2023 yılını aldım, tavsiye ederim.

Gıpta 2024 100-ECK 14X20 cm Günlük Ajanda Lacivert

Amazon linki burada

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8. Mabbels, Mösyö Taha X Mabbels - Harry Potter Ajanda

8. Mabbels, Mösyö Taha X Mabbels - Harry Potter Ajanda

Sihirli bir yıla hazır mısın? Mabbels ve Mösyö Taha'nın büyüleyici işbirliğiyle ortaya çıkan Harry Potter ajandasıyla Hogwarts'ın büyülü dünyasına adım at! Bu özel ajandayla hem derslerini planlayabilir hem de Hogwarts'taki unutulmaz anılarını taze tutabilirsin. İçindeki özel sayfalar, bulmacalar ve boyama etkinlikleriyle sıkılmana izin vermeyecek. Hem bir ajanda hem de bir koleksiyon parçası olacak bu eşsiz ürünü kaçırma!

Çok güzel bir ajanda, baskı ve sayfa kalitesi çok iyi. İki tane sipariş etmiştim, sorunsuz geldi. Yalnızca ilk başta 2022 tarihli bir takvim var, onun dışındaki sayfalar tarihsiz. Çok teşekkürler.

Mabbels Mösyö Taha X Mabbels Harry Potter Ajanda

Amazon linki burada

Daha fazla ajanda önerisi de burada.

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9. Keskin Color 2024 8*16 Haftalık Cep Ajandası Papatya

9. Keskin Color 2024 8*16 Haftalık Cep Ajandası Papatya

Minik ama bir o kadar da şirin bir ajanda arıyorsan, Keskin Color'un Papatyalı Cep Ajandası tam sana göre! Çantanın içinde hiç yer kaplamayacak kadar küçük olmasına rağmen, haftalık planlarını yapmana yetecek kadar da geniş. Üzerindeki sevimli papatyalar sayesinde gününe daha pozitif başlamana yardımcı olacak. Hem şık, hem kullanışlı, hem de bütçe dostu! Bu minik ajanda ile hayatını renklendirmeye ne dersin?

Keskin Color 2024 8*16 Haftalık Cep Ajandası Papatya

Amazon'dan satın almak için tıktık

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10. Victoria's Journals Spiralli 2024 Haftalık Ajanda 17x24 (9202)

10. Victoria's Journals Spiralli 2024 Haftalık Ajanda 17x24 (9202)

Hayatını renklendirmek ve daha düzenli hale getirmek ister misin? Victoria's Journals'ın 2024 yılına özel spiralli haftalık ajandasıyla tanış! 17x24 cm boyutuyla hem şık hem de kullanışlı olan bu ajanda, pastel renkleri ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. 

Ürünün özellikle kapağına bayıldım. İçi de çok kullanışlı tasarlanmış sadece çizgilerin tamamının yeşil olması biraz göz yoruyor. Satıcıya hediyeleri için çok teşekkür ederim ☺️

Victoria's Journals Spiralli 2024 Haftalık Ajanda 17x24 (9202)

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Ajandanızı renklendirmek ve daha düzenli hale getirmek için yararlanabileceğiniz tatlı stickerları da burada bulabilirsiniz.

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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