Ruh Eşinle Aranızdaki Mesafeyi Öğrenmeye Hazır mısın?
Ruh Eşinle Aranızdaki Mesafeyi Öğrenmeye Hazır mısın?
Herkesin bir ruh eşi olduğuna inanırız, ama bazen onu bulmak yıllar alabilir ya da hiç beklemediğimiz bir anda karşımıza çıkabilir. Peki, senin ruh eşin şu an nerede ve ne yapıyor?
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1. Sabah uyandığında ilk işin ne olur?
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2. Arkadaşlarınla dışarı çıktığında genellikle nereye gidersiniz?
3. Bir tatil planlayacak olsan, tercihin ne olurdu?
4. Bir kitap okurken hangi türü tercih edersin?
5. Bir kafede otururken en çok ne yaparsın?
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6. Sosyal medya kullanımın nasıl?
7. Hayatta en çok değer verdiğin şey nedir?
8. Ruh eşine inancın ne seviyede?
9. Kalbini ne çabuk ısıtır?
10. Bir ilişkiye başladığında beklentin ne olur?
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Ruh eşin sana çok yakın, belki de hemen köşe başında!
Ruh eşin uzakta, yolculuklar seni bekliyor!
Ruh eşin sana gelmek için kendini tanımayı bekliyor!
Ruh eşin macera dolu bir yolda!
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Ruh eşin sana çok yakın, belki de hemen köşe başında! Nerdesin ulan 😁
Ruh eşin sana çok yakın, belki de hemen köşe başında! Hani neredeee
Ruh eşin sana gelmek için kendini tanımayı bekliyor!