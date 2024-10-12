Aşkın Peşinden mi Koşuyorsun Yoksa Sevginin mi?
Aşkın Peşinden mi Koşuyorsun Yoksa Sevginin mi?
Aşk ve sevgi, birçok insan için birbirine benzer duygular gibi görünse de aslında çok farklıdır. Kimisi için aşk, heyecan ve tutku dolu bir macera iken, kimisi için sevgi, güven ve derin bağlılık anlamına gelir.
Peki, sen hangisine daha yakınsın?
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1. Aşık olduğunda ilk hissettiğin şey nedir?
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2. Bir ilişkide senin için en önemli şey nedir?
3. İlk buluşman nasıl olmalı?
4. Birine nasıl bağlanırsın?
5. Seni bir ilişkide en çok mutlu eden şey nedir?
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6. Aşkı nasıl tanımlarsın?
7. Birini sevdiğinde ona nasıl hissettirirsin?
8. İlişkilerde hangi duygu seni daha çok motive eder?
9. Bir sorunla karşılaştığınızda nasıl tepki verirsin?
10. Bir ilişkide seni en çok ne zorlar?
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Aşk insanı
Sevgi insanı
Maceraperest aşık!
Şefkatli sevgi
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