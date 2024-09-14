Aşkta Cesur musun?
Aşkta Cesur musun?
İlişkilerde cesaret, bazen zor kararlar almak, bazen duygularını dürüstçe ifade etmek ya da sınırlarını korumakla ilgilidir. Peki sen bu konuda ne kadar cesursun?
Bu testi çöz ve ilişkilerde ne kadar cesur olduğunu öğren!
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1. Cinsiyetini seç!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Birinden hoşlandığında ilk adımı kim atmalı?
4. Partnerinle önemli bir konu hakkında konuşman gerektiğinde...
5. İlişki sırasında kendi isteklerini dile getirmek konusunda ne kadar rahatsın?
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6. Partnerinle farklı düşünceleriniz olduğunda...
7. Bir ilişkiyi sonlandırman gerektiğini düşündüğünde...
8. Partnerinin hatalarını yüzüne vurmak gerektiğinde nasıl davranırsın?
9. İlişkide güvenle ilgili bir problem yaşarsan...
10. Partnerinle gelecekle ilgili ciddi bir konuşma yapman gerektiğinde...
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Cesur aşık!
Cesursun ama dengeyi bulmaya çalışıyorsun!
Çekingen!
Korkak!
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