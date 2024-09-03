İlişkinizin Ömrü Ne Kadar?
İlişkinizin Ömrü Ne Kadar?
Her ilişkinin bir ömrü vardır. Peki sizin ilişkinizin ömrü ne kadar? Öğrenmek ister misiniz?
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1. Partnerinizle en son ne zaman tartıştınız?
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2. Birlikte geçirdiğiniz vakti nasıl değerlendiriyorsunuz?
3. Bir sorun yaşadığınızda ilk olarak ne yaparsınız?
4. Partnerinizin ailesiyle ilişkiniz nasıl?
5. Gelecek planlarınızı yaparken partnerinizin düşüncelerini göz önünde bulundurur musunuz?
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6. Partnerinizle birlikte ne kadar zaman geçirmekten hoşlanıyorsunuz?
7. Birbirinize olan güveniniz ne düzeyde?
8. İlişkinizdeki romantizm düzeyi nedir?
9. Birlikte plan yaparken nasıl karar verirsiniz?
10. Son olarak partnerinizin arkadaşları hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Bir ömür boyu!
Sağlam bir temel üzerine kurulu!
Çalkantılı ama umut var!
Zamanı geldi mi?
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