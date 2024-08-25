Seçimlerini Aklınla mı Kalbinle mi Yapıyorsun?
Seçimlerini Aklınla mı Kalbinle mi Yapıyorsun?
Hayatta karşımıza çıkan seçimler, hem aklımızı hem de kalbimizi zorlayabilir. Peki, sen kararlarını verirken daha çok hangi tarafını dinliyorsun? Mantığının sesine mi kulak veriyorsun yoksa duygularının peşinden mi gidiyorsun?
Bu testi çözerek kararlarını nasıl verdiğini keşfet!
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1. Öncelikle cinsiyetini seç!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir arkadaşınla anlaşmazlık yaşadığında nasıl çözersin?
4. Büyük bir karar alman gerektiğinde ilk olarak ne yaparsın?
5. Bir ilişkiye başlarken nelere dikkat edersin?
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6. İş ya da okul seçiminde neyi göz önünde bulundurursun?
7. Maddi bir yatırım yapmadan önce neyi değerlendirirsin?
8. Tartışmalı bir konu hakkında fikir yürütürken hangisi daha baskın olur?
9. Sevdiğin biri seni üzdüğünde nasıl tepki verirsin?
10. Tatil planı yaparken neyi dikkate alırsın?
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Aklınla hareket eden birisin!
Kalbinin sesini dinleyen birisin!
Kararlarını dengeli bir şekilde veriyorsun!
İçgüdülerine güveniyorsun!
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