Seçimlerini Aklınla mı Kalbinle mi Yapıyorsun?

Sen, hem aklını hem de kalbini dinleyen birisin. Kararlarını alırken, mantığını ve duygularını dengede tutmaya çalışıyorsun. Bu denge seni genellikle doğru ve tatmin edici seçimler yapmaya yönlendiriyor. Hem kendini hem de çevrendekileri düşünerek hareket ediyorsun, bu da seni empati sahibi biri yapıyor. Ancak, bu dengeyi kurmak bazen zor olabilir ve seni kararsızlığa sürükleyebilir. Önemli olan, bu dengeyi koruyabilmek ve her iki tarafın da sesini duymaktır.