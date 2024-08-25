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Seçimlerini Aklınla mı Kalbinle mi Yapıyorsun?

Seçimlerini Aklınla mı Kalbinle mi Yapıyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 10:01

Hayatta karşımıza çıkan seçimler, hem aklımızı hem de kalbimizi zorlayabilir. Peki, sen kararlarını verirken daha çok hangi tarafını dinliyorsun? Mantığının sesine mi kulak veriyorsun yoksa duygularının peşinden mi gidiyorsun? 

Bu testi çözerek kararlarını nasıl verdiğini keşfet!

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1. Öncelikle cinsiyetini seç!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Bir arkadaşınla anlaşmazlık yaşadığında nasıl çözersin?

4. Büyük bir karar alman gerektiğinde ilk olarak ne yaparsın?

5. Bir ilişkiye başlarken nelere dikkat edersin?

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6. İş ya da okul seçiminde neyi göz önünde bulundurursun?

7. Maddi bir yatırım yapmadan önce neyi değerlendirirsin?

8. Tartışmalı bir konu hakkında fikir yürütürken hangisi daha baskın olur?

9. Sevdiğin biri seni üzdüğünde nasıl tepki verirsin?

10. Tatil planı yaparken neyi dikkate alırsın?

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Aklınla hareket eden birisin!

Senin için mantık her şeyden önce geliyor. Kararlarını alırken duygularını bir kenara bırakıp, olayları objektif bir şekilde değerlendirmeyi tercih ediyorsun. Her durumu detaylı bir şekilde analiz ederek, en mantıklı seçimi yapmaya çalışıyorsun. Bu yaklaşım seni genellikle doğru yola yönlendiriyor olsa da, bazen duygularını da göz önünde bulundurman gerekebilir. Unutma ki hayatta sadece mantık değil, kalp de önemlidir. Duygularını tamamen yok saymak, zaman zaman seni mutsuz edebilir. Bazen iç sesini de dinlemeyi denemelisin.

Kalbinin sesini dinleyen birisin!

Kararlarını verirken duygularının peşinden gitmeyi tercih ediyorsun. Senin için önemli olan, bir seçimin seni nasıl hissettirdiği. Kalbinin sesine kulak vererek, seni mutlu edecek seçimler yapıyorsun. Bu yaklaşım seni samimi ve tutkulu biri yapıyor. Ancak, duygularına fazla kapılmak bazen seni zor duruma sokabilir. Belki de bazı durumlarda mantığını devreye sokman ve olaylara biraz daha objektif bakman gerekebilir. Duygularını göz ardı etme, ama onları dengede tutmayı da öğrenmelisin.

Kararlarını dengeli bir şekilde veriyorsun!

Sen, hem aklını hem de kalbini dinleyen birisin. Kararlarını alırken, mantığını ve duygularını dengede tutmaya çalışıyorsun. Bu denge seni genellikle doğru ve tatmin edici seçimler yapmaya yönlendiriyor. Hem kendini hem de çevrendekileri düşünerek hareket ediyorsun, bu da seni empati sahibi biri yapıyor. Ancak, bu dengeyi kurmak bazen zor olabilir ve seni kararsızlığa sürükleyebilir. Önemli olan, bu dengeyi koruyabilmek ve her iki tarafın da sesini duymaktır.

İçgüdülerine güveniyorsun!

Sen, sezgilerinle hareket eden birisin. Kararlarını alırken, ne mantığın ne de duyguların seni tamamen yönlendiriyor; sen içgüdülerinin peşinden gidiyorsun. İçinde bulunduğun durumu hızlıca analiz edip, hemen harekete geçiyorsun. Bu seni cesur ve atılgan biri yapıyor. Ancak, içgüdülerin her zaman doğru olmayabilir. Bazen biraz daha düşünmek ve kararlarını gözden geçirmek faydalı olabilir. İçgüdülerini kullanmak seni güçlü kılar, ama onları mantıkla da desteklemelisin.

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