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İlişkilerde Yaptığın Yanlış Ne?

İlişkilerde Yaptığın Yanlış Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 13:01

İlişkiler, hayatımızda önemli bir yer kaplıyor ve bazen farkında olmadan tekrar eden hatalar yapabiliyoruz. Peki, sen ilişkilerde en çok hangi hatayı yapıyorsun?

 Testi çöz ve öğren!

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1. İlişkide seni en çok ne rahatsız eder?

2. Bir tartışmada genellikle nasıl tepki verirsin?

3. Partnerinle zaman geçirmek mi yoksa yalnız kalmak mı seni daha çok mutlu eder?

4. İlişkinin başında partnerine ne kadar güvenirsin?

5. Partnerinin seninle ilgili en çok şikayet ettiği şey ne olabilir?

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6. İlişkinizde bir sorun çıktığında ilk kiminle paylaşırsın?

7. Partnerin senden bir sır saklasa ne yaparsın?

8. İlişkide önemli olan en büyük faktör sence nedir?

9. Bir ilişkiyi bitirirken genellikle hangi yolu izlersin?

10. Partnerinle gelecek hakkında konuşmak seni ne kadar heyecanlandırır?

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Kıskançlık!

İlişkilerdeki en büyük hatan, kıskançlık. Partnerine olan sevgin bazen kontrol edilemez hale gelebiliyor ve bu da ilişkide gerilimlere yol açabiliyor. Kıskançlık, güvensizlikten beslenen bir duygu olabilir ve çoğu zaman partnerine zarar verebilir. Güven duymak ve bağımsızlık vermek, ilişkide sağlıklı bir denge kurmanın anahtarıdır. Unutma, partnerin seninle olmayı seçmiş ve bu seçim güvenine layık olmalı.

İnatçı ve tartışmacı olman!

İlişkilerdeki en büyük hatan, her zaman haklı çıkmak için tartışmaya girmek ve inatçılık yapmak. Bazen, haklı olmaktan çok huzurlu olmak daha önemlidir. İlişkilerde uzlaşma ve empati kurma, uzun vadeli mutluluğun anahtarıdır. Partnerini dinlemek ve onun bakış açısını anlamaya çalışmak, hem seni hem de onu rahatlatacaktır. İletişimde açık ve nazik olmayı denemelisin.

Soğuk olman!

İlişkilerdeki en büyük hatan, duygusal mesafe koymak ve soğuk davranmak. Partnerinle aranda bir duvar örmek, ilişkinizin derinleşmesini engelleyebilir. Duygusal olarak açık olmak ve hislerini paylaşmak, ilişkide samimiyeti ve güveni artırır. İçine kapanmak yerine, duygularını ifade etmek ve partnerinle derin bağlar kurmak için cesaret göster.

Aşırı kontrolcü olman!

İlişkilerdeki en büyük hatan, aşırı kontrolcü olmak. Partnerin üzerinde sürekli bir kontrol uygulamak, onun kendini kısıtlanmış ve baskı altında hissetmesine yol açabilir. İlişkilerde her iki tarafın da özgürlüğe ve kendi alanlarına ihtiyacı vardır. Partnerine güvenmeyi ve onun da birey olarak kendi hayatına sahip olmasına izin vermeyi öğrenmelisin. Bu, ilişkinizin sağlıklı ve mutlu kalmasını sağlayacaktır.

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