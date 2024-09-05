İlişkilerde Yaptığın Yanlış Ne?

İlişkilerdeki en büyük hatan, aşırı kontrolcü olmak. Partnerin üzerinde sürekli bir kontrol uygulamak, onun kendini kısıtlanmış ve baskı altında hissetmesine yol açabilir. İlişkilerde her iki tarafın da özgürlüğe ve kendi alanlarına ihtiyacı vardır. Partnerine güvenmeyi ve onun da birey olarak kendi hayatına sahip olmasına izin vermeyi öğrenmelisin. Bu, ilişkinizin sağlıklı ve mutlu kalmasını sağlayacaktır.