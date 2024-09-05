İlişkilerde Yaptığın Yanlış Ne?
İlişkilerde Yaptığın Yanlış Ne?
İlişkiler, hayatımızda önemli bir yer kaplıyor ve bazen farkında olmadan tekrar eden hatalar yapabiliyoruz. Peki, sen ilişkilerde en çok hangi hatayı yapıyorsun?
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1. İlişkide seni en çok ne rahatsız eder?
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2. Bir tartışmada genellikle nasıl tepki verirsin?
3. Partnerinle zaman geçirmek mi yoksa yalnız kalmak mı seni daha çok mutlu eder?
4. İlişkinin başında partnerine ne kadar güvenirsin?
5. Partnerinin seninle ilgili en çok şikayet ettiği şey ne olabilir?
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6. İlişkinizde bir sorun çıktığında ilk kiminle paylaşırsın?
7. Partnerin senden bir sır saklasa ne yaparsın?
8. İlişkide önemli olan en büyük faktör sence nedir?
9. Bir ilişkiyi bitirirken genellikle hangi yolu izlersin?
10. Partnerinle gelecek hakkında konuşmak seni ne kadar heyecanlandırır?
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Kıskançlık!
İnatçı ve tartışmacı olman!
Soğuk olman!
Aşırı kontrolcü olman!
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