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İlişkinin Toksik Tarafı Sen misin Sevgilin mi?

İlişkinin Toksik Tarafı Sen misin Sevgilin mi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 12:01

Her ilişki, kendi içinde benzersiz dinamiklere sahiptir. Ancak bazen, ilişkinin sağlığını etkileyen bazı toksik davranışlar, çatışmaların ve huzursuzluğun temel kaynağı olabilir. Peki, senin ilişkin nasıl bir yapıda? Toksik davranışlar ilişkine nereden geliyor, bunları fark edebiliyor musun? Bu test, senin veya sevgilinin toksik yönlerini keşfetmene ve ilişkinizdeki enerjiyi daha sağlıklı bir hale getirmenize yardımcı olabilir. İlişkinin güçlü yanlarını ve olası problemleri görmeye hazırsan, başlayalım!

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1. Bir tartışmada genellikle nasıl tepki verirsin?

2. Sevgilinin seni eleştirmesi durumunda nasıl hissedersin?

3. Günlük hayatta sevgiline nasıl destek olursun?

4. Güvensizlik hissettiğinde ne yaparsın?

5. Tartışmalarınızın sıklığı nasıl?

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6. Sevgilinin arkadaşlarıyla fazla vakit geçirmesi seni rahatsız eder mi?

7. Kendi duygularını ifade etme konusunda nasılsın?

8. Sevgilin sana açıkça kırıldığını söylediğinde nasıl bir tavır sergilersin?

9. Zaman zaman sevgiline olan güveninde bir sarsılma olur mu?

10. İlişkide alttan alması gereken tarafın kim olduğunu düşünüyorsun?

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Toksik enerji büyük oranda sende

İlişkinizdeki gerginliklerin kaynağı genellikle senin tavır ve davranışların gibi görünüyor. Tartışmalarda kolayca savunmaya geçiyor, eleştiriler karşısında sert tepkiler verebiliyorsun. Kendini ifade etmekte veya duygusal sınırlarını korumakta zorluk çektiğinde, bu durum sevgilin üzerinde baskı yaratabilir. Güvensizlik hissettiğinde, bu hissi karşı tarafa yansıtarak tartışmalara sebep oluyorsun. Sağlıklı bir ilişki için güven duygusunu pekiştirmeye, eleştiriler karşısında daha açık olmaya ve sevgilinle sağlıklı sınırlar kurmaya odaklanmalısın. İlişkiler, güven, sabır ve anlayış üzerine inşa edilir. Bu noktaları güçlendirirsen, ilişkiniz de daha sağlıklı bir hale gelebilir.

Sevgilin ilişkinin toksik tarafı

Bu ilişki içindeki sorunlar çoğunlukla sevgilinin davranışlarından kaynaklanıyor gibi görünüyor. Eleştiriler ve kırgınlıklar karşısında sevgilin çoğunlukla savunmacı bir tavır sergiliyor, belki de bazı konularda kendi sorunlarını senin üzerine yansıtıyor. Bu durum, sana kendini değersiz ya da güvensiz hissettirebilir. Eğer sevgilin, tartışmalar sırasında ya da eleştiriler karşısında dinlemeyi ve kendini geliştirmeyi tercih etmiyorsa, ilişkinizde sağlıklı bir iletişim kurmak zorlaşıyor olabilir. İlişkinin dengesini kurmak için sevgilinle açık ve dürüst bir iletişim kurarak, onu anlamaya çalışabilir, aynı zamanda kendine de sağlıklı sınırlar koyabilirsin.

İlişkinizde karşılıklı toksik davranışlar var

Bu ilişki içinde her iki taraf da zaman zaman toksik davranışlar sergiliyor gibi. Belki sevgilinle birbirinize duyduğunuz yoğun duygular ve birbirinizden beklentileriniz, iletişiminizi karmaşık hale getiriyor. Özellikle tartışmalar sırasında iki taraf da savunmacı ya da suçlayıcı bir tavır sergilediğinde, sorunlar çözülemez hale gelebiliyor. Bu, ilişkinin sağlığını olumsuz etkiliyor. İlişkinizi güçlendirmek için iki tarafın da kendini açıkça ifade etmesi ve karşılıklı olarak dinlemeyi öğrenmesi önemli. Böylece birbirinize daha sağlıklı bir şekilde yaklaşabilir ve toksik davranışlardan uzaklaşabilirsiniz.

İlişkiniz sağlıklı bir denge içinde

Sen ve sevgilin, ilişkinizde çoğunlukla sağlıklı bir denge kurmuş durumdasınız. Eleştiriler, tartışmalar ya da güvensizlikler gibi konularda birbirinize saygılı bir şekilde yaklaşarak, birbirinizi dinliyorsunuz. Bu, ilişkide güvenli bir alan yaratarak, iki tarafın da kendini ifade etmesini sağlıyor. İlişkinizdeki uyum ve güven duygusu, her iki tarafın da duygu ve düşüncelerini rahatça paylaşmasına imkân tanıyor. Tartışmalarınız nadiren olsa da, birbirinizle iletişim kurarak kolayca çözüm bulabiliyorsunuz. Bu, ilişkide uzun vadede güven ve huzur duygusunu artıran bir faktör. Mevcut iletişiminizi koruyarak ve birbirinize karşı anlayışınızı pekiştirerek, sağlıklı bir ilişkinin tadını çıkarabilirsiniz.

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