İlişkinin Toksik Tarafı Sen misin Sevgilin mi?

Bu ilişki içindeki sorunlar çoğunlukla sevgilinin davranışlarından kaynaklanıyor gibi görünüyor. Eleştiriler ve kırgınlıklar karşısında sevgilin çoğunlukla savunmacı bir tavır sergiliyor, belki de bazı konularda kendi sorunlarını senin üzerine yansıtıyor. Bu durum, sana kendini değersiz ya da güvensiz hissettirebilir. Eğer sevgilin, tartışmalar sırasında ya da eleştiriler karşısında dinlemeyi ve kendini geliştirmeyi tercih etmiyorsa, ilişkinizde sağlıklı bir iletişim kurmak zorlaşıyor olabilir. İlişkinin dengesini kurmak için sevgilinle açık ve dürüst bir iletişim kurarak, onu anlamaya çalışabilir, aynı zamanda kendine de sağlıklı sınırlar koyabilirsin.