İlişkinin Toksik Tarafı Sen misin Sevgilin mi?
İlişkinin Toksik Tarafı Sen misin Sevgilin mi?
Her ilişki, kendi içinde benzersiz dinamiklere sahiptir. Ancak bazen, ilişkinin sağlığını etkileyen bazı toksik davranışlar, çatışmaların ve huzursuzluğun temel kaynağı olabilir. Peki, senin ilişkin nasıl bir yapıda? Toksik davranışlar ilişkine nereden geliyor, bunları fark edebiliyor musun? Bu test, senin veya sevgilinin toksik yönlerini keşfetmene ve ilişkinizdeki enerjiyi daha sağlıklı bir hale getirmenize yardımcı olabilir. İlişkinin güçlü yanlarını ve olası problemleri görmeye hazırsan, başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir tartışmada genellikle nasıl tepki verirsin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sevgilinin seni eleştirmesi durumunda nasıl hissedersin?
3. Günlük hayatta sevgiline nasıl destek olursun?
4. Güvensizlik hissettiğinde ne yaparsın?
5. Tartışmalarınızın sıklığı nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sevgilinin arkadaşlarıyla fazla vakit geçirmesi seni rahatsız eder mi?
7. Kendi duygularını ifade etme konusunda nasılsın?
8. Sevgilin sana açıkça kırıldığını söylediğinde nasıl bir tavır sergilersin?
9. Zaman zaman sevgiline olan güveninde bir sarsılma olur mu?
10. İlişkide alttan alması gereken tarafın kim olduğunu düşünüyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toksik enerji büyük oranda sende
Sevgilin ilişkinin toksik tarafı
İlişkinizde karşılıklı toksik davranışlar var
İlişkiniz sağlıklı bir denge içinde
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın