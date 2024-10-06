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Etkilenirim/ Etkilenmem Testine Göre Sen Şıpsevdi misin?

Etkilenirim/ Etkilenmem Testine Göre Sen Şıpsevdi misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 14:01

Duygular, hepimizin hayatında önemli bir yer tutar, ama bazılarımız için bir bakış, bir söz ya da bir jest tüm dünyayı değiştirebilir. Kimileri duygularına kapılıp kolayca etkilenir, kimileri ise hislerini kontrol altına alarak daha temkinli hareket eder. Peki sen hangisisin?

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1. Biri sana beklemediğin anda iltifat etse....

2. Kriterlerine uygun yakışıklı/güzel birini görsen...

3. Peki sen romantik bir film izlerken...

4. Mesaj beklediğin kişi sana mesaj atsa...

5. Tesadüfen biriyle sürekli karşılaşsan...

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6. Sosyal medyada çekici bir profil görsen...

7. Birinin başkasına seninle ilgili sorular duyduğunu öğrensen...

8. Biri seninle ilgili küçük detayları hatırlasa...

9. Birinin maddi gücünün yüksek olması seni etkiler mi?

10. Son olarak birinin umursamaz bir insan olmasıi seni etkiler mi?

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Şıpsevdisin!

Duyguların oldukça yoğun ve çabuk harekete geçiyor! Sen tam anlamıyla bir şıpsevdisin. Karşına çıkan yeni insanlar, iltifatlar, bakışlar seni hemen etkileyebiliyor. Bu duygusal yoğunluğun, hayata daha romantik bir pencereden bakmanı sağlıyor ve bazen kendini bir aşk masalının içinde buluyorsun. Sevecen ve açık yürekli bir yapıya sahipsin; birine ilgi duyduğunda hislerini gizlemek yerine onları hemen ortaya koymayı seviyorsun. Ancak, bu yoğun duygusallık bazen seni yanıltabilir. Çabuk etkilendiğin için, hızlı kararlar alabilir ya da bazı insanlara fazla değer verebilirsin. Duygularını kontrol altında tutmakta zorlandığın anlar olabilir ve bu da zaman zaman kalbinin kırılmasına neden olabilir. Karşındaki kişiyi daha iyi tanımadan hislerine kapılmak yerine, biraz daha temkinli olmak senin için daha sağlıklı olabilir. Her şeye rağmen, bu saf duygusallık ve coşku seni özel kılıyor. Hayatına romantizm ve heyecan katıyorsun. Çevrendeki insanlar, senin bu sıcak ve duygusal yapından çok etkileniyor. Ancak, duygularını biraz daha dengeleyebilirsen, hem kendini koruyabilir hem de daha sağlam ilişkiler kurabilirsin.

Duygularına hakim olabiliyorsun!

Tebrikler! Sen duygularına son derece hakim birisin. Kolay kolay etkilenmiyorsun ve birine karşı ilgi duyman için çok daha derin ve anlamlı bağlar kurmanız gerekiyor. Birinin sana iltifat etmesi ya da bir bakış atması seni kolayca heyecanlandırmıyor. Duygusal olarak daha temkinli ve kontrollüsün. Bu da senin mantıklı kararlar vermeni sağlıyor ve ani duygusal patlamalar yaşamıyorsun. Bu kontrol gücün sayesinde, ilişkilerinde daha sağlam adımlar atıyorsun. Birine karşı duygusal bağ kurmadan önce onu gerçekten tanımaya özen gösteriyorsun. Duygusal olarak kendini korumayı başarıyor ve kalbini yalnızca hak eden insanlara açıyorsun. Bu yapın seni daha az risk alan, ancak daha uzun süreli ve anlamlı ilişkiler kuran biri yapıyor. Ancak bazen, bu kadar kontrollü olmak, spontane duygusal anları kaçırmana da neden olabilir. Bazen kendini biraz daha rahat bırakmak, duygularını özgürce yaşamak sana iyi gelebilir. Duygusal güvenliğin önemli olsa da, ara sıra kalbini açmak ve hayatın sunduğu duygusal deneyimlere daha fazla yer vermek sana yeni kapılar açabilir. Unutma, kontrollü olmak harika ama duyguları yaşamak da hayatın bir parçası!

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