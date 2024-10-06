Etkilenirim/ Etkilenmem Testine Göre Sen Şıpsevdi misin?
Etkilenirim/ Etkilenmem Testine Göre Sen Şıpsevdi misin?
Duygular, hepimizin hayatında önemli bir yer tutar, ama bazılarımız için bir bakış, bir söz ya da bir jest tüm dünyayı değiştirebilir. Kimileri duygularına kapılıp kolayca etkilenir, kimileri ise hislerini kontrol altına alarak daha temkinli hareket eder. Peki sen hangisisin?
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1. Biri sana beklemediğin anda iltifat etse....
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2. Kriterlerine uygun yakışıklı/güzel birini görsen...
3. Peki sen romantik bir film izlerken...
4. Mesaj beklediğin kişi sana mesaj atsa...
5. Tesadüfen biriyle sürekli karşılaşsan...
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6. Sosyal medyada çekici bir profil görsen...
7. Birinin başkasına seninle ilgili sorular duyduğunu öğrensen...
8. Biri seninle ilgili küçük detayları hatırlasa...
9. Birinin maddi gücünün yüksek olması seni etkiler mi?
10. Son olarak birinin umursamaz bir insan olmasıi seni etkiler mi?
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Şıpsevdisin!
Duygularına hakim olabiliyorsun!
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