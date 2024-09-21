Evet/Hayır Testi: Sen Gerçekten Gururlu musun?
Evet/Hayır Testi: Sen Gerçekten Gururlu musun?
Gurur, kişinin kendine olan saygısını ve değerini koruma arzusunu ifade eden güçlü bir duygudur. Ancak, gurur bazen olumlu bir özgüven kaynağı iken, bazen de ilişkileri zorlaştıran bir bariyere dönüşebilir. Sen ne kadar gururlu birisin? Kararlarını, davranışlarını ve ilişkilerini gururun ne kadar etkiliyor?
Haydi teste!
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1. Birisi seni haksız yere eleştirdiğinde hemen tepki verir misin?
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2. Bir tartışmada haklı olduğunu bildiğin halde özür diler misin?
3. Yardıma ihtiyacın olduğunda insanlara bu durumu belli etmekte zorlanır mısın?
4. Başkalarına güvendiğin zaman kendini zayıf hisseder misin?
5. Başarılarınla övünmeyi sever misin?
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6. Hatalarını kabullenmek senin için zor mu?
7. Bir yakın arkadaşın senden özür dilemezse, aranızdaki ilişkinin bozulmasına izin verir misin?
8. Kırıldığında duygularını belli etmek yerine içine kapanır mısın?
9. İnsanlar seninle ilgili kötü bir şey söylediğinde bunu kafana çok takar mısın?
10. Zor zamanlarında kimseye ihtiyaç duymadan tek başına ayağa kalkmayı mı tercih edersin?
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Sen oldukça gururlu birisin!
Gurur senin için önemli değil, esnek ve alçak gönüllüsün!
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