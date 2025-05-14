Roborock S8 Pro Ultra ve Dreame L20 Ultrayı Karşılaştırıyoruz!

'Temizlik yapmaya vaktim yok ama ev tertemiz olsun istiyorum' diyenleri hemen şöyle alalım. Roborock S8 Pro Ultra mı yoksa Dreame L20 Ultra mı daha iyi diye düşünenler buraya! Bu iki dev robot süpürge karşı karşıya geliyor. Hangisi daha akıllı, hangisi paspas işini gerçekten beceriyor, hangisi evdeki halıyı tanıyıp kaçıyor? Hepsini tek tek inceledik, sizin yerinize test ettik. “Hangisini alsam?” diyenlerin sorusuna bu karşılaştırma cevap veriyor. Gel birlikte keşfedelim.

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