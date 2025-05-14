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Roborock S8 Pro Ultra ve Dreame L20 Ultrayı Karşılaştırıyoruz!

etiket Roborock S8 Pro Ultra ve Dreame L20 Ultrayı Karşılaştırıyoruz!

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
14.05.2025 - 12:46

'Temizlik yapmaya vaktim yok ama ev tertemiz olsun istiyorum' diyenleri hemen şöyle alalım. Roborock S8 Pro Ultra mı yoksa Dreame L20 Ultra mı daha iyi diye düşünenler buraya! Bu iki dev robot süpürge karşı karşıya geliyor. Hangisi daha akıllı, hangisi paspas işini gerçekten beceriyor, hangisi evdeki halıyı tanıyıp kaçıyor? Hepsini tek tek inceledik, sizin yerinize test ettik. “Hangisini alsam?” diyenlerin sorusuna bu karşılaştırma cevap veriyor. Gel birlikte keşfedelim.

Bu içerik 13.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Roborock S8 Pro Ultra, otomasyonu tam anlamıyla zirveye taşıyor. Zamanın kıymetini bilenlerin, “Bir süpürge alayım da yıllarca kafam rahat etsin” diyenlerin favorisi olmaya aday bir teknoloji.

Roborock S8 Pro Ultra, otomasyonu tam anlamıyla zirveye taşıyor. Zamanın kıymetini bilenlerin, “Bir süpürge alayım da yıllarca kafam rahat etsin” diyenlerin favorisi olmaya aday bir teknoloji.

Akıllı haritalama, çift motorlu vakum gücü, yükselen paspas, otomatik toz boşaltma ve su doldurma sistemleriyle neredeyse hiç müdahale gerektirmiyor. Üstelik halıları tanıyor, mop’u yukarı kaldırıyor, temizlik sonrası paspasını yıkayıp  kurutuyor. Yani sana sadece temizliğin keyfini çıkarmak kalıyor.

Sadece süpürmekle kalmayan, paspasını kendi yıkayan, tozunu kendi boşaltan ve bunu neredeyse sen yokmuşsun gibi yapan bu robot süpürge, akıllı ev temizliğinde standartları yeniden belirliyor.

Sadece süpürmekle kalmayan, paspasını kendi yıkayan, tozunu kendi boşaltan ve bunu neredeyse sen yokmuşsun gibi yapan bu robot süpürge, akıllı ev temizliğinde standartları yeniden belirliyor.

  • Otomatik temizlik istasyonu: Bu istasyon; toz haznesini otomatik boşaltıyor, mop bezini yıkıyor ve kurutuyor (küf ve kötü kokuya son!), su haznesini dolduruyor ve kirli suyu ayrıştırıyor.

  • Yükselen mop teknolojisi: Sadece silmekle kalmıyor, paspası saniyede 3000 kez titreşerek lekelere karşı aktif baskı uyguluyor. Halıya geldiğinde mop’unu otomatik olarak yukarı kaldırıyor. Hem akıllı hem hassas.

  • Yüksek çekim gücü (6000 Pa): Bu model, Roborock’un şimdiye kadar sunduğu en güçlü vakum gücüne sahip. 6000 Pa çekim gücüyle halıların derinliklerine iniyor, evcil hayvan tüylerini bile göz açtırmadan topluyor.

  • Lidar destekli 3D haritalama: Ev haritasını lazer destekli olarak çıkarıyor. Mobilyaları 3D olarak tanıyor, çarpışma ve takılma gibi sorunları minimuma indiriyor. Ayrıca çok katlı evler için kat haritalarını ayrı ayrı tanıyabiliyor.

  • Zemin tanıma ve oda bazlı temizlik özelliği: Nerede ne yapacağını biliyor.

  • Gelişmiş Uygulama Desteği: Oda bazlı temizlik ve zamanlama, temizlik gücü ve paspas modunu oda özelinde ayarlama, sanal duvar ve yasaklı alan belirleme, harita düzenleme ve kayıtlı haritalar arasında geçiş imkanı sunuyor.

  • Uzun Pil Ömrü – 5200 mAh Batarya: Tam şarjla ortalama 180 dakikaya kadar kesintisiz temizlik yapabiliyor. Geniş evler için bile tek seansta temizlik mümkün.

  • Evcil Hayvan Dostu Teknoloji : Sessiz çalışma modu, halıya özel temizlik ayarları ve mobilyalara zarar vermeyen sensörleriyle evcil hayvanlı evler için oldukça ideal.

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Kullanıcı yorumları ne diyor?

20 gündür kullanıyoruz,o geldikten sonra evde paspas ve süpürge kullanılamaz oldu, haritalama vs zaten sorunsuz, su haznesini doldurun, kirli suyu boşaltın ve gerisini ona bırakın.

Ürün bana çok güzel kolaylık sağladı. 2 köpekli evim çok kirleniyordu. Her gün evi 2-3 kez süpürmek silmek beni çok yoruyordu. İyi ki almışım.

S8 pro ultra çok iyi. İnanılmaz kolaylık sağladı. Süpürüyor, siliyor, istasyonuna gidip çöpünü boşaltıyor, silme bezini de temizliyor. Bana sadece temiz-kirli su haznesi doldurup-boşaltma işi kalıyor. Çok memnun kaldım.

Hepsiburada’dan incelemek için; Roborock S8 Pro Ultra

Amazon’dan incelemek için: Roborock S8 Pro Ultra

Tüm Roborock robot süpürge ürünlerine bu listeden ulaşabilirsin.

Süpürgede seviye atlatan model Dreame L20 Ultra sahneye çıkıyor! “Yok artık, bu kadarını da yapmaz” dediğimiz her şeyi yapan, sadece robot değil adeta evin yardımcı kaptanı olan bir süpürgeyle tanışalım.

Süpürgede seviye atlatan model Dreame L20 Ultra sahneye çıkıyor! “Yok artık, bu kadarını da yapmaz” dediğimiz her şeyi yapan, sadece robot değil adeta evin yardımcı kaptanı olan bir süpürgeyle tanışalım.

Yapay zekâ destekli kamerası sayesinde evi sadece haritalamıyor, adeta öğreniyor. Halıyı, engelleri, kirli bölgeleri anlık analiz edip temizlik stratejisini anında değiştiriyor. Ayrıca paspas sisteminde çığır açan otomatik mop uzatma teknolojisi ile köşe bucak temizliği mümkün kılıyor. Toz boşaltma, mop yıkama, su doldurma gibi işlemleri de otomatik yaptığı için ona “robot süpürge” demek biraz hafif kalabilir.

Üst düzey donanımı, yapay zekâ destekli temizlik kabiliyeti ve ultra pratik otomasyon sistemiyle teknoloji meraklılarının gözdesi olmaya aday.

Üst düzey donanımı, yapay zekâ destekli temizlik kabiliyeti ve ultra pratik otomasyon sistemiyle teknoloji meraklılarının gözdesi olmaya aday.

  • Yapay zekâ destekli engel tanıma: Kamerası ve AI algoritması sayesinde yerdeki objeleri tanıyor. Kablo, terlik, oyuncak gibi eşyaları tanıyıp çarpmadan geçiyor.

  • Köşe temizlikte rakipsiz: Mop bezlerini otomatik olarak dışarı doğru uzatarak süpürgenin normalde ulaşamayacağı köşelere bile temizlik yapmasını sağlıyor. Gerçek anlamda “detay temizliği” sunuyor.

  • Otomatik istasyon: Toz boşaltma, su doldurma, mop yıkama ve kurutma işlemleri tam otomatik.

  • 7000 Pa vakum gücü: Halılarda derinlemesine temizlik sağlıyor.

  • AI Action özelliğiyle bölgesel temizlik: Kirli alanları tespit edip ekstra temizlik yapıyor.

  • 3D Haritalama ve Çok Kat Desteği: Kat planını 3D olarak çıkarıyor, çok katlı evlerde her katı ayrı ayrı tanıyor. Sanal duvarlar, özel alanlar ve no-mop bölgeleri uygulama üzerinden kolayca yönetiliyor.

  • Kendi kendine mop çıkarıp takabilme özelliği

  • 5200 mAh Batarya: Tam şarjla ortalama 180 dakikaya kadar temizlik yapabiliyor. Pil bitince otomatik olarak şarj olup kaldığı yerden devam ediyor.

  • Evcil Hayvan Dostu: Düşük ses modu, çarpışmalardan kaçınma ve mop’un yerden yükselmesi gibi özelliklerle evcil dostlarınızın düzenini bozmuyor.

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Kullanıcı yorumları ne diyor?

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Yaklaşık 3 aydır kullanıyoruz. Çekiş gücü gayet yeterli, silme konusunda da oldukça başarılı. Kendi kendine yetebilen bir makine olması çok güzel. Temiz su doldurma ve kirli suyu boşaltma dışında her şeyi kendisi yapıyor. Pas pas pedlerini yıkıyor, kurutuyor, toz torbasını kendisi boşaltıyor, önüne bir engel çıktığında fotoğrafını çekip size gönderiyor. Bir yere sıkıştığında size anında bildirim gönderiyor. Kapıların girişinde bulunan mermer eşikleri bile sorunsuz geçiyor. Yüzeyleri kendisi tanıyor ve pedi yüzeye göre kaldırıyor. Tek kelimeyle muhteşem bir makine.

Çok araştırdım ve bu ürüne karar verdim. Severek sipariş ettim, siparişim kısa sürede geldi ve kullanmaya başladım. İyi ki almışım dediğim bir ürün. Araştırdığımda çok beğenmiştim fakat kullanınca aşık oldum. Şu kadarını söyleyeyim; evi süpürüp silme derdim bitti. Eski süpürgemi sadece koltuk üzeri çekmek için açarım. Ürün çok başarılı ve çok temiz yapıyor işini. Yani izlediğiniz videolardan çok daha fazlası... Kesinlikle tavsiye ediyorum.

Hepsiburada’dan incelemek için; Dreame L20 Ultra

Amazon’dan incelemek için: Dreame L20 Ultra

Tüm Dreame robot süpürge ürünlerine bu listeden ulaşabilirsin.

Her iki ürün de temizlik teknolojisinde sınırları zorluyor. Güçlü vakum sistemleri, akıllı haritalama yetenekleri ve otomatik temizlik istasyonlarıyla temizlik rutinini zahmetsiz hale getiriyor.

Her iki ürün de temizlik teknolojisinde sınırları zorluyor. Güçlü vakum sistemleri, akıllı haritalama yetenekleri ve otomatik temizlik istasyonlarıyla temizlik rutinini zahmetsiz hale getiriyor.

  • Motor ve Emiş Gücü: Her iki model de oldukça güçlü bir emiş kapasitesine sahip; ancak Dreame L20 Ultra, daha akıllı temizlik algoritmaları sayesinde kirli bölgeleri analiz edip gerektiğinde bölgesel güç artışı yapabiliyor.

  • Silme Teknolojisi: Roborock paspası titreştirerek yüzeye baskı uygulayıp etkili bir temizlik sunarken; Dreame, mop uzatma ve otomatik mop çıkarma/takma özellikleri sayesinde hem köşe temizlikte daha detaycı çalışıyor hem de halıya geldiğinde paspası tamamen çıkararak daha pratik bir çözüm sunuyor.

  • Otomatik İstasyon: Her iki süpürge de toz boşaltma, mop yıkama, su doldurma ve kurutma işlemlerini tamamen otomatik hale getiriyor; ancak Dreame istasyonu, mop başlıklarını gerektiğinde otomatik çıkarma özelliği ile bir adım öne çıkıyor.

  • Engel Tanıma ve Haritalama: Roborock, lazer tabanlı Lidar sensörleriyle karanlıkta bile detaylı haritalama yapabiliyor; Dreame ise yapay zekâ destekli kamerasıyla evdeki kablo, terlik, oyuncak gibi objeleri tanıyarak gerçek zamanlı engel kaçınma konusunda daha gelişmiş bir sistem sunuyor.

  • Köşe Temizliği: Roborock köşe temizlikte oldukça başarılı bir performans sunsa da, Dreame’in mop uzatma teknolojisi köşelere ulaşma konusunda daha ileri düzey bir çözüm sağlıyor.

  • Batarya Ömrü: Her iki süpürge de 5200 mAh bataryaya sahip ve tek şarjla yaklaşık 180 dakikaya kadar temizlik yapabiliyor, bu konuda aralarında anlamlı bir fark bulunmuyor.

Sonuç olarak, hem Roborock S8 Pro Ultra hem de Dreame L20 Ultra, robot süpürge teknolojisinin geldiği son noktayı temsil ediyor. Her iki model de özellikleriyle günlük temizlik yükünü büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Sonuç olarak, hem Roborock S8 Pro Ultra hem de Dreame L20 Ultra, robot süpürge teknolojisinin geldiği son noktayı temsil ediyor. Her iki model de özellikleriyle günlük temizlik yükünü büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

  • Dreame L20 Ultra, yapay zekâ destekli engel tanıma, mop uzatma ve otomatik mop çıkarma teknolojisiyle özellikle detaylı ve zahmetsiz temizlik isteyenler için oldukça iddialı bir seçenek. Köşe temizlik performansı ve gelişmiş AI özellikleriyle öne çıkıyor.

  • Roborock S8 Pro Ultra ise yazılım istikrarı, gelişmiş haritalama becerisi ve güçlü vakum sistemiyle hem kullanım kolaylığı hem de güvenilirlik arayan kullanıcılar için biçilmiş kaftan. Daha sade ama son derece etkili bir temizlik çözümü sunuyor.

Hangisini tercih edeceğin; evinin yapısına, beklentilerine ve bütçene bağlı. Dreame, teknolojik inceliklerle donatılmış bir “her şeyi yapsın” robotu arayanlara hitap ederken; Roborock, stabil, kullanıcı dostu ve yüksek performanslı bir alternatif arayanlar için güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor.

Hepsiburada’dan incelemek için; Roborock S8 Pro Ultra

Amazon’dan incelemek için: Roborock S8 Pro Ultra

Tüm Roborock robot süpürge ürünlerine bu listeden ulaşabilirsin.

Hepsiburada’dan incelemek için; Dreame L20 Ultra

Amazon’dan incelemek için: Dreame L20 Ultra

Tüm Dreame robot süpürge ürünlerine bu listeden ulaşabilirsin.

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Derya Akalan
Derya Akalan
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