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Yer Kaplamayan Ama Hayatı Kolaylaştıran 15 Ürün Önerisi

etiket Yer Kaplamayan Ama Hayatı Kolaylaştıran 15 Ürün Önerisi

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 09:46

Bazı ürünler var, gördüğünüzde önce “Bu da ne ya?” diyorsunuz... sonra bir bakmışsınız hayatınızdan çıkmıyor. Bu listedeki parçalar tam da öyle: dolap içinden mutfak köşesine, masa altından saçınıza kadar her köşeye dokunan küçük ama akıllıca çözümlerle geldik.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 11.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Zerodeko Silikon Yemek Tabağı Bölücü

1. Zerodeko Silikon Yemek Tabağı Bölücü

Farklı tatlar birbirine karışmasın, yemeğin sosu salatanın altına akmasın diyorsanız, Zerodeko yemek tabağı bölücü tam size göre. Esnek silikon malzemesi sayesinde standart tabaklara kolayca tutunur, çocuklar için de mükemmel bir düzen sağlar. Renkli yapısıyla sofrayı eğlenceli hale getirmesi de bonus.

2. WADEO Çarşaf Klipsi

2. WADEO Çarşaf Klipsi

Her sabah çarşafı yatağın altından toplamaktan bıktıysanız, WADEO üçgen destekli çarşaf klipsleri bu derdi kökten çözüyor. Yatağın dört köşesine tutturuluyor, gece boyunca ne kadar dönseniz bile çarşaf yerinden oynamıyor. Koltuk, masa örtüsü gibi diğer kumaşlarda da işe yarıyor.

3. MEYEEBO LED Işık Kapatıcı Çıkartmalar

3. MEYEEBO LED Işık Kapatıcı Çıkartmalar

Modemin, priz uzatmanın ya da başka bir cihazın o mavi ışığı gözünüze batıyor mu? MEYEEBO ışık engelleyici çıkartmalar, LED’lerin %80 ila %100’ünü bloke ediyor. Önceden kesilmiş ya da kendiniz şekil verebileceğiniz iki sayfa çıkartmayla odanız karanlık, uykunuz rahat.

4. Click & Carry Torba Taşıyıcı

4. Click & Carry Torba Taşıyıcı

Market poşetleri parmak kesen türdense, Click & Carry torba taşıyıcı omuzdan geçerek ellerinizi serbest bırakır. Aynı anda birçok poşeti dengede taşımayı sağlar, bilekleri yormaz. Shark Tank’te boşuna övgü almamış.

5. Gri Mor Life Mama Saklama Kabı Seti

5. Gri Mor Life Mama Saklama Kabı Seti

Evde hayvan besliyorsanız bilirsiniz, mama paketleri açık kaldığında nemlenir, koku yapar. Gri Mor Life 3’lü mama saklama kabı, sızdırmaz kapakları ve ölçü kaşığıyla mama taze kalır, porsiyonlama da kolaylaşır. 3 farklı boyda geldiği için hem az hem çok mama için ideal.

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6. CANIPHA Kupa Düzenleyici

6. CANIPHA Kupa Düzenleyici

Mutfak dolabında bardaklar üst üste devriliyorsa, CANIPHA kahve kupası istifleyici çözümünüz olabilir. Ayarlanabilir yapısıyla farklı bardak boylarına uyum sağlar, yatay alana dikey düzen getirir. Hem yer açar hem dağınıklığı toparlar.

7. Touch Up Paint Rötuş Kalemleri

7. Touch Up Paint Rötuş Kalemleri

Duvara dayalı sandalye izi, dolap kenarındaki boya atığı… Bu 8’li rötuş kalemi seti, duvar, mobilya, dolap yüzeyindeki küçük hasarları nokta atışıyla düzeltmenizi sağlar. İçine istediğiniz boyayı dolduruyorsunuz, fırçalı uç sayesinde bulaşmadan iş bitiyor.

8. STOBOK Manyetik Kolye Toka

8. STOBOK Manyetik Kolye Toka

Kat kat kolye takmayı seviyorsanız ama zincirlerin birbirine girmesinden nefret ediyorsanız, STOBOK manyetik kolye ayracı sizi o uğraştan kurtarır. Kolye uçlarını birbirinden ayrı tutarak karışmayı engeller, çıkarması takması da saniyelik. Hem şık hem fonksiyonel.

9. Sipariş Vakti Isısız Saç Şekillendirici – Saçına Şekil Ver, Isıyla Yakma

9. Sipariş Vakti Isısız Saç Şekillendirici – Saçına Şekil Ver, Isıyla Yakma

Saç maşasına gerek yok, ısıya da. Bu ipek saten isısız şekillendirici, nemli saçla gece boyunca saçınızı doğal dalgaya sokar. Şeker pembesi rengiyle de göze hitap ediyor.

10. Vileda Glitzi Power Pad

10. Vileda Glitzi Power Pad

Yanmış yağ, kurumuş yemek artığı, çizilmeyecek yüzeyler… Vileda Glitzi Power Pad, güçlü temizlik sunarken pas tutmaz yapısıyla uzun ömürlü bir sünger. İki farklı yüzeyle hem nazik hem etkili.

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11. Shopmekan Jaluzi Temizleyici

11. Shopmekan Jaluzi Temizleyici

Jaluzilerin arasını tek tek silmek yorucuysa, Shopmekan jaluzi temizleme aparatı işinizi yarı yarıya kolaylaştırır. Üç kollu yapısıyla aynı anda birden fazla aralığı temizler, mikrofiber uçlar tozu hapseder. Sapı da çıkıyor, yıkayıp tekrar kullanıyorsunuz.

12. HYD Airfryer Silikon Pişirme Seti

12. HYD Airfryer Silikon Pişirme Seti

Airfryer harika ama sonrasında temizliği zor... HYD silikon pişirme kalıpları, cihazı kirletmeden, yağsız pişirme sağlar. Kağıt gibi yırtılmaz, tekrar tekrar kullanılabilir.

13. Pratik Mağazam Pati Temizleyici

13. Pratik Mağazam Pati Temizleyici

Bu mini pati temizleyici, su ve hafif bir dokunuşla patileri yıkayıp temizliyor. Küçük boyuyla taşınabilir, evde girişte bekleyebilir.

14. Tefal Ingenio 12 Parça Tencere Seti

14. Tefal Ingenio 12 Parça Tencere Seti

Dolapta tava koyacak yer kalmadıysa, Tefal Ingenio seti derdinizin dermanı olabilir. Kulpları çıkar-tak, üst üste diz, bulaşık makinesine at. Her parça ayrı ayrı kullanışlı, çok pratik.

15. Decisive Mouse Jiggler - Mouse Hareket Ettirici

15. Decisive Mouse Jiggler - Mouse Hareket Ettirici

Ofiste ekranın boş kalması bile sorun oluyorsa, Decisive Mouse Jiggler faresiz bilgisayarı harekette tutar. Gerçek hareket taklidiyle ekran kapanmaz, bağlantınız düşmez. Aç-kapa tuşuyla siz ne zaman isterseniz devrede.

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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