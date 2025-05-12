onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Julius Meinl President’den Kuru Kahveci Mehmet Efendi’ye İndirimli Kahveler

etiket Julius Meinl President’den Kuru Kahveci Mehmet Efendi’ye İndirimli Kahveler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 13:25

Starbucks'tan Kuru Kahveci Mehmet Efendi'ye, indirimli kahve seçeneklerini sizler için bir araya getirdik. Kahve tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya aday bu lezzetleri, hemen sepetinize eklemeyi unutmayın. Bu özenle seçilmiş kahveler, damak zevkinize hitap edecek ve kahve deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak.

Bu içerik 12.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Julius Meinl President Çekirdek Kahve

Julius Meinl President Çekirdek Kahve

Julius Meinl President çekirdek kahve, orta kavrulmuş yapısıyla damakta ne baskın ne silik tam kararında bir denge kuruyor.  Günün koşturmacasında küçük ama etkileyici bir mola arıyorsan, bu kahve tam sizlik.

İndirimli fiyatı 479,70TL.

Julius Meinl President Çekirdek Kahve

Kurukahveci Mehmet Efendi Caffe Espresso

Kurukahveci Mehmet Efendi Caffe Espresso

Kurukahveci Mehmet Efendi’nin Caffe Espresso’su, dolgun gövdesi ve kadifemsi dokusuyla tam anlamıyla bir espresso klasiği. Yoğun ama yormayan bir lezzet arayanlar için birebir!

İndirimli fiyatı 630,00TL.

Kurukahveci Mehmet Efendi Caffe Espresso

Julius Meinl Jubilaum Öğütülmüş Filtre Kahve 220 Gram

Julius Meinl Jubilaum Öğütülmüş Filtre Kahve 220 Gram

Julius Meinl’ın bu premium kahvesi, yumuşak içimiyle ilk yudumda kendine hayran bırakıyor. Zengin narenciye aromalarıyla ferahlatırken, araya usulca karışan çiçeksi notalar damağında hoş bir iz bırakacak.

İndirimli fiyatı 253,08TL.

Julius Meinl Jubilaum Öğütülmüş

Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 500 Gr

Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 500 Gr

İncecik öğütülmüş yapısıyla, her fincanda taptaze bir kahve deneyimi sunuyor. Geleneksel lezzeti modern tazelikle buluşturan bu kahve, bir kez denedikten sonra mutfağınızın demirbaşı olmaya aday!

Kullanıcı yorumu;

Bu markadan hiç sasmiyorum. Kalitesi hiç değişmiyor.

Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi

NESCAFÉ Ice Original Çözünebilir Kahve Karışımı 10'lu Paket

NESCAFÉ Ice Original Çözünebilir Kahve Karışımı 10'lu Paket

Serinletici tadı ve pratik hazırlanışıyla tam bir yaz favorisi. Üstelik indirimli fiyatıyla yakalamışken kaçırmayın, sepete eklemek için daha iyi bir zaman olamaz!

İndirimli fiyatı 53,24TL.

NESCAFÉ Ice Original Çözünebilir Kahve

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nescafé Gold Çözünebilir Kahve Ekopake

Nescafé Gold Çözünebilir Kahve Ekopake

Nescafé Gold Ekopaket, özenle seçilen Arabica çekirdeklerin 10 kat daha ince öğütülmesiyle hazırlanan özel bir lezzet sunuyor. Bu sayede her yudumda daha pürüzsüz, daha rafine bir kahve deneyimi yaşayabilirsiniz.

Nescafé Gold Çözünebilir Kahve Ekopaket

Nescafe Dolce Gusto Americano 48 Kapsül

Nescafe Dolce Gusto Americano 48 Kapsül

Nescafé Dolce Gusto Americano 48’li kapsül paketiyle kahve keyfiniz tamamen size kalıyor! İster sıcak ister soğuk, sade ya da sütlü... 

Evde barista konforu yaşamak isteyenler için harika bir seçenek!

Kullanıcı yorumu;

Ben çok memnunum. Ne çok ağır ne de çok hafif. Aroması da çok iyi

Nescafe Dolce Gusto Americano 48 Kapsül

Julius Meinl Espresso Decaf Kafeinsiz Kapsül Kahve

Julius Meinl Espresso Decaf Kafeinsiz Kapsül Kahve

Julius Meinl Espresso Decaf, kafeinsiz olmasına rağmen lezzetten hiçbir ödün vermiyor. Günün her saatinde keyifle içebileceğin bu kapsül kahve, damakta iz bırakmayı iyi biliyor.

İndirimli fiyatı  1.717,50TL.

Julius Meinl Espresso Decaf Kafeinsiz Kapsül Kahve

Karabatak Beautiful Blends Kaya Kenobi Çekirdek Kahve

Karabatak Beautiful Blends Kaya Kenobi Çekirdek Kahve

Ağızda ferah bir tat bırakan, dengeli asiditeli yumuşak ve tatlı bir içime sahip. İndirimli fiyatıyla hemen sepete eklemeli!

Kullanıcı yorumu;

Şuan bu kahveyi içerek yorum yapıyorum “good job” içimi ve dengesi gayet iyi, bir tane daha almak istediğim bir kahve oldu.

Karabatak Beautiful Blends Kaya Kenobi Çekirdek Kahve

Starbucks Medium Pike Place Çekirdek Kahve 200g

Starbucks Medium Pike Place Çekirdek Kahve 200g

Starbucks’ın Medium Pike Place çekirdek kahvesi, Latin Amerika’nın özenle seçilmiş kahvelerinden oluşan özel bir harman. Zengin çikolata ve kavrulmuş fındık notalarıyla hem sıcak hem de davetkâr bir aroma sunuyor. Yumuşak içimiyle, günün her saatine keyifli bir mola katmak isteyenler için ideal bir seçenek.

Starbucks Medium Pike Place Çekirdek Kahve

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Addis Ababa Coffee - Lemmu Blend Çekirdek Kahve 1000 Gr

Addis Ababa Coffee - Lemmu Blend Çekirdek Kahve 1000 Gr

Addis Ababa Coffee’nin Lemmu Blend çekirdek kahvesi, özellikle bitter çikolata tutkunlarının kalbini çalacak türden. Güçlü ama rafine bir tat arayanlar için kesinlikle denemeye değer!

İndirimli fiyatı 443,00TL.

Addis Ababa Coffee

Nescafe Dolce Gusto Lungo 16 Kapsül 89.6 Gr

Nescafe Dolce Gusto Lungo 16 Kapsül 89.6 Gr

Sadece bir kapsülden 120 ml kahve elde edebileceğiniz bu keyifli içecek, ipeksi kreması ve kavrulmuş kahve aromasıyla sizi ilk yudumda kendine hayran bırakacak. Sıcak ya da soğuk, sade ya da sütlü istediğiniz gibi içebilirsiniz. 

Nescafe Dolce Gusto Lungo 16 Kapsül 89.6 Gr

Julius Meinl Lungo Classico Kapsül Kahve

Julius Meinl Lungo Classico Kapsül Kahve

Julius Meinl Lungo Classico kapsül kahve, incecik kremasıyla zarif bir dokunuş sunarken, taze meyve aromalarıyla içimi ferahlatıyor.

İndirimli fiyatıyla 186,93TL.

Julius Meinl Lungo Classico Kapsül Kahve

Starbucks Caffè Latte Premium Kahve Karışımı

Starbucks Caffè Latte Premium Kahve Karışımı

Starbucks Caffè Latte Premium kahve karışımı, pratik ama lezzetten ödün vermek istemeyenlerin gözdesi.

Starbucks Caffè Latte Premium Kahve Karışımı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın