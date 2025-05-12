Julius Meinl President’den Kuru Kahveci Mehmet Efendi’ye İndirimli Kahveler

Starbucks'tan Kuru Kahveci Mehmet Efendi'ye, indirimli kahve seçeneklerini sizler için bir araya getirdik. Kahve tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya aday bu lezzetleri, hemen sepetinize eklemeyi unutmayın. Bu özenle seçilmiş kahveler, damak zevkinize hitap edecek ve kahve deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak.

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