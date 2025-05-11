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Kendinize Alabileceğiniz Süper Pratik 11 “Hediye”

etiket Kendinize Alabileceğiniz Süper Pratik 11 “Hediye”

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
11.05.2025 - 12:01

Saç bakımından uyku konforuna kadar geniş bir yelpazede, kendinize alabileceğiniz 11 süper pratik hediye seçeneğini sizler için bir araya getirdik. Kendinizi şımartmanın tam zamanı! Bu özenle derlenmiş ürünler, hayatınızı kolaylaştıracak ve günlük rutininizi bir nebze de olsa renklendirecek. 

Bu içerik 09.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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NIVEA Repair & Care Vücut Losyonu

NIVEA Repair & Care Vücut Losyonu

Cildiniz son zamanlarda kuruluk alarmı veriyorsa, kendinize minik ama etkili bir hediye almanın zamanı! 

NIVEA Repair & Care Vücut Losyonu, özellikle çok kuru ciltler için adeta bir kurtarıcı. 400 ml’lik bu yoğun bakım losyonu, gergin ve kuru cildi tam 72 saat boyunca nemlendirerek ipeksi bir yumuşaklık kazandırıyor.

NIVEA Repair & Care Vücut Losyonu

SINOPHANT Kadınlar için Yüksek Belli Tayt

SINOPHANT Kadınlar için Yüksek Belli Tayt

Vücudunuzu anında toparlayıp harika bir silüet kazandıran tayta kim hayır diyebilir? SINOPHANT yüksek belli tayt, sadece rahatlığıyla değil, aynı zamanda vücudu şekillendiren yapısıyla da favoriniz olmaya aday.

SINOPHANT Kadınlar için Yüksek Belli Tayt

Kiko Dudak Nemlendiricisi

Kiko Dudak Nemlendiricisi

“Kiko Dudak Nemlendiricisi, dudakları nemlendirirken aynı anda doğal ve hoş bir renk katıyor. Hem bakım hem de güzelliği bir arada sunan bu ürünü kendinize küçük bir hediye olarak almayı unutmayın.

Kiko Dudak Nemlendiricisi

Molirex 3D uyku maskesi

Molirex 3D uyku maskesi

Molirex 3D uyku maskesi, rahat bir uyku ortamı sunarak stresi azaltmaya ve daha derin bir uyku deneyimi yaşatmaya yardımcı olacak şekilde tasarlanmış. Yumuşacık yapısıyla hem gözlerinizi dinlendiriyor hem de geceyi konforla tamamlamanızı sağlıyor.

Molirex 3D uyku maskesi

Flormar -Pürüzlü Görünüm Giderici Ridge Vanisher Nemlendirici Oje Bazı

Flormar -Pürüzlü Görünüm Giderici Ridge Vanisher Nemlendirici Oje Bazı

Flormar Ridge Vanisher Oje Bazı, tırnak yüzeyini pürüzsüzleştirirken aynı anda hafif renkli yapısıyla doğal ve bakımlı bir görünüm kazandırıyor. Hem bakım hem de estetik dokunuş bir arada.

Kullanıcı yorumu;

Ürün başarılı oje bazı olarak kullanıyorum ya da iki kat tırnak cilası gibi kullanıyorum baz olarak kullandığımda tırnaklarım pürüzsüz oluyor ve oje mükemmel görünüyor flormar ürünleri genelde renkleri görselden farklı olabiliyor ama bunun rengi zaten belli belirsiz.  Benden tam puan aldı.

Nemlendirici Oje Bazı

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Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt, ister sıcak ister soğuk içecekleri pratik bir şekilde yanında taşımak isteyenler için birebir. Geniş hacmi, pipetli tasarımı ve gün boyu sıcaklık koruma özelliğiyle hem şık hem de fazlasıyla kullanışlı.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt

Ordinary The Ordinary 30 ml Hyaluronic

Ordinary The Ordinary 30 ml Hyaluronic

Tüm paranızı harcamadan cildinize cam gibi bir görünüm kazandırmak istiyorsanız, The Ordinary’nin %100 orijinal  serumu tam size göre. 30 ml’lik bu pratik ürün, cilde yoğun nem kazandırarak dolgun, sağlıklı ve ışıltılı bir etki bırakıyor.

Ordinary The Ordinary 30 ml Hyaluronic

Baby Amabc 2 adet saten yastık kılıfı

Baby Amabc 2 adet saten yastık kılıfı

Baby Amabc saten yastık kılıfı seti, saçlarınızı gece boyunca bozulmadan ve kabarmadan korumanın en pratik yollarından biri. Yumuşacık saten dokusuyla hem cilt hem saç dostu, hem de sabaha daha toparlanmış bir görünümle uyanmanızı sağlıyor.

Baby Amabc 2 adet saten yastık kılıfı

Garnier Nem Bombası Kağıt Göz Maskesi

Garnier Nem Bombası Kağıt Göz Maskesi

Garnier Nem Bombası Kağıt Göz Maskesi, göz çevresindeki şişkinliği hafifletirken aynı zamanda ferahlatıcı bir bakım sunuyor. Uygulaması pratik, etkisi ise anında; özellikle yorgun geçen günlerin kurtarıcısı olmaya aday.

Garnier Nem Bombası Kağıt Göz Maskesi

Pankek Dağıtıcı Hamur Porsiyonlayıcı Şekillendirici 900 ml Dökme Aparatı

Pankek Dağıtıcı Hamur Porsiyonlayıcı Şekillendirici 900 ml Dökme Aparatı

900 ml kapasitesiyle mutfakta işinizi kolaylaştıran son derece pratik bir yardımcı. Özellikle pankek, krep ya da cupcake hamurlarını eşit şekilde dökmek isteyenler için hem zamandan tasarruf ettiriyor hem de dağınıklığı önlüyor.

Pankek Dağıtıcı Dökme Aparatı

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Morfose Turuncu Saç Şekillendirici Köpük

Morfose Turuncu Saç Şekillendirici Köpük

Morfose Turuncu Saç Şekillendirici Köpük, saçlarınıza zahmetsizce şekil vermek isteyenler için tam bir kurtarıcı. Hacim kazandıran yapısıyla uğraşmadan stil sahibi bir görünüm elde etmek mümkün.

Morfose Turuncu Saç Şekillendirici Köpük

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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