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Next Kanky Uydu Alıcısından Apple Air Tag'e: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Next Kanky Uydu Alıcısından Apple Air Tag'e: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 10:16

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 10.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Next Kanky Full HD Gold Uydu Alıcısı

Next Kanky Full HD Gold Uydu Alıcısı

Tüplü televizyonlar için ideal olan bir uydu alıcısı. Tek yapmanız gereken takıp çalıştırmak. Kanallar yüklü geliyor.

Kullananların büyük çoğunluğu çok memnun. Tam bir fiyat performans ürünü.

Next Kanky Full HD Gold Uydu Alıcısı

'Ürün tak çalıştır. Kanallar yüklü geliyor. elimdeki markasız antensiz usb wifi alıcı şans eseri uyum sağladı. Wifi ye bağlanıp güncellemesini yaptım. zaten 2025 ocak ya da şubat güncellemesi yapılmış halde gelmişti. Youtube vasat seviyede laf olsun diye koymuşlar. kendi içinde 2 yıl ücretsiz ve yasal kanalları barındıran ip tv aktif şekilde geliyor. isterseniz wifi alıcısı takıp antensiz internetten de tv izleyebiliyorsunuz yani.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller (4’lü Paket)

Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller (4’lü Paket)

Apple AirTag, fitness ve tıbbi aksesuarlar, araba kumandalarınızda ve daha bir çok yerde kullanabileceğiniz uzun ömürlü ve kaliteli piller, haftanın yıldızları arasında!

Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller (4’lü Paket)

'Her zaman tercihim. Araba kumandası ve tartı gibi yerlerde kullanıyorum.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Apple AirTag

Apple AirTag

Artık eşyaları kaybetmeye son!

Bakın bir kullanıcı ne demiş: 'Sürekli cüzdanı bir yerde unutup aha gitti kartlar kim uğraşacak diye dertlenme işini Apple AirTag ile çözdüm.'

Apple AirTag

'Fiyat piyasanın en iyisiydi aldığımda. Baya işe yarıyor araba için aldım çok kullanışlı.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Gold Akıllı Saat

Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Gold Akıllı Saat

Karşınızda haftanın en çok satın alınan akıllı saati!

Şarjı uzun süre dayanan, uygun fiyatlı ve çok işlevsel bir akıllı saat arıyorsanız, bu modele mutlaka göz atın.

Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Gold

'Çok beğendim, bu fiyata bu kalite gerçekten harika. Aramaları yanıtlayarak telefondan uzaktayken rahatça telefon görüşmesi yapabiliyorum, bildirimleri rahatlıkla okuyabiliyorum. Adım sayar, kalori gibi hesaplamalar çok iyi çalışıyor. Daha keşfedecek çok özelliği var. Kayışı, ekranı ve çerçevesi çok kaliteli ve sağlam görünüyor. Aldığımdan beri henüz şarj etmedim, geldiğinde %75 şarjı vardı 2 gündür sürekli kullanmama rağmen şuan şarjı %66. Samsung marka telefonum ile uyumlu. Çok memnunum tavsiye ederim.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

Karşınızda bu haftanın en çok satan tableti!

Samsung tabletin dahili 64 GB depolama alanı, tüm yüksek çözünürlüklü videolarınızı, fotoğraflarınızı ve dosyalarınızı depolamak için gerekli alanı sağlıyor. Dilerseniz MicroSD kart ile depolama alanınızı 1 TB’ye kadar artırabilirsiniz.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

'Video izleme , internette gezinme , not alma gibi işlerimi çok rahatlıkla yapabiliyorum. 4 GB RAM , 64 GB hafızalı modelini kullanıyorum. Gerektiğinde 2. monitör olarak kullanmıştım SpaceDesk uygulamasını kullanarak. Memnun kaldım , şarjı ekran parlaklığına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor ama gayet uzun gittiğini söyleyebilirim , 2-3 gün şarj etmediğim zamanlar oldu.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Soundcore Anker Liberty 4 NC Bluetooth Kulaklık

Soundcore Anker Liberty 4 NC Bluetooth Kulaklık

Gürültüyü engelleme özelliği ile övgüleri toplayan uygun fiyatlı bir kulaklık.

Gürültü azaltma oranı %98.5 bu da övgülerin sebebini açıklıyor.

10 saatlik çalma süresi ve şarj kılıfıyla 50 saatlik süre ile kesintisiz müzik keyfinin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

Beklediğinizden çok daha fazlasını sunan kulaklık, haftanın yıldızlarından biri.

Soundcore Anker Liberty 4 NC Bluetooth Kulaklık

'Çok beğendim. Tavsiye ederim. Kulağa oturması sorunsuz. Müzik kalitesi güzel. Gürültü engelleyici harika. Bu fiyata premium bir ürün . Ben beğenmediğim bir özellik bulamadım.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Philips 9000 Serisi AquaTrio Kablosuz Dikey Süpürge

Philips 9000 Serisi AquaTrio Kablosuz Dikey Süpürge

Evcil dostu olanlar için ideal bir süpürge!

Islak pati izlerinden tüylere kadar temizlik bu süpürge ile çocuk oyuncağı!

Üstelik tek süpürge ile 3 işlem!

  • Islak silme ve süpürme

  • Sadece Süpürme

  • El tipi cihaz

Philips 9000 Serisi AquaTrio Kablosuz Dikey Süpürge

'Islak kuru süpürge alma konusunda çekincesi olanlar için yazıyorum kendi barındırdığım endişeler ve ürünü aldıktan sonra yaşadığım deneyimleri paylaşacağım :)

Gerçek bir paspas performansı sağlar mı?

Evet. Hatta çok daha iyisi... Silme işlemini yapan rulo sık fiberli ve yumuşak bir yapısı olduğu için silerken parlatıyor da. Ayrıca bu rulonun temizliği zor olur mu diye düşünmüştüm. Neyse çıkarıp yıkarım diyordum. Ama kendi kendini temizleme özelliği varmış. Öyle üstün körü de değil 3-4 dk standında temizleme modunu açıp bırakıyorsunuz baya tertemiz oluyor.

Su haznesi gerçekten tek seferde 80m2 alan temizler mi? __Ürün çok az su ve deterjan kullanarak yerleri siliyor. Yoğurt, salça gibi şeyleri de yere atıp mini bir deneme yaptım. Hemen çekiyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Baseus Bipow Dijital Ekranlı 20W 20.000 mAh Powerbank

Baseus Bipow Dijital Ekranlı 20W 20.000 mAh Powerbank

20000mAh kapasite ile birçok akıllı telefon, tablet veya diğer cihazları aynı anda şarj edebileceğiniz powerbank, haftanın yıldızları arasında.

Baseus Bipow Dijital Ekranlı 20W 20.000 mAh Powerbank

'Samsung telefonumu adaptör hızında şarj ediyor. Malzeme kalitesi vs. güzel. Ekranı olması da hoş duruyor. Birçok farklı giriş çıkışı olması bence en güzel özelliği. Elime hangi kablo gelirse kullanıyorum.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

JBL Go4 Bluetooth Hoparlör

JBL Go4 Bluetooth Hoparlör

Tatlı tasarımı, hafifliği ve JBL kalitesi ile en çok satılan bluetooth hoparlör karşınızda!

JBL Go4 Bluetooth Hoparlör

'Renkler çok hoş ve görseldeki gibi. Kullanımı pratik, uygulamayı telefona indirip ayarları yapmak zor değil. Çok fazla volume beklemeyenler için yeterli. Bana gayet uygun. JBL kalitesi. Öneriyorum.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

TP-Link Tapo C510W 2K Dış Mekan Wi-Fi Güvenlik Kamerası

TP-Link Tapo C510W 2K Dış Mekan Wi-Fi Güvenlik Kamerası

Evinizin ya da iş yerinizin dış güvenliğini sağlamak için tercih edebileceğiniz bir güvenlik kamerası.

TP-Link Tapo C510W Dış Mekan Güvenlik Kamerası

'Bu üründen 8 adet farklı zamanlarda aldık . Yaklaşık 10 aydır kullanıyoruz -15 ve 30 derecelerde yağmur ve karda kullandık henüz arıza yapan olmadı. 2 adet akıllı priz, 2 adet de kapı hub manyetiği aldık hepsi aynı marka ve birbiri ile entegre çalışıyor. Ürünler haftada bir veya 10 günde bir istediğiniz zaman diliminde otomatik güncelleniyor. Elektrik tüketimi 1 watt-saat /adet. Kesinlikle tavsiye ederim. Görüntü kalitesi oldukça iyi. Hareket takibi hassasiyet düzgün çalışıyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Mcdodo Bluetooth Car Receiver Aux

Mcdodo Bluetooth Car Receiver Aux

Hızlı bağlanan, müzik kalitesinden memnun kalacağınız bir ürün.

Mcdodo Bluetooth Car Receiver Aux

'Diğer ürünlerdeki gibi cızırtı yapmıyor hızlıca bağlanıyor tam istediğim gibi bir şey, parasını hak ediyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi

Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi

0.6 litre çıkarılabilir su haznesine sahip olan makine minik boyutu ile hem yer kaplamıyor hem de leziz kahveler hazırlıyor.

Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi

'Bu minik makine makul fiyatı ile eve belki 50-100 bin TL harcayarak kuracağınız sistem ile aynı/yakın kalite de bir espressoyu garanti ediyor. Üstelik işyerinde bir büyükçe kitap kadar yer kaplıyor ve su atığı kahve çöpü vs ilave yükler ve kirlilik de getirmiyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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