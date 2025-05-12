Next Kanky Uydu Alıcısından Apple Air Tag'e: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!
Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri.
'Bu içerik iş birliği içeriyor.'
*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
Bu içerik 10.05.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Next Kanky Full HD Gold Uydu Alıcısı
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Duracell CR2032 Lityum Düğme Piller (4’lü Paket)
Apple AirTag
Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Gold Akıllı Saat
Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet
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Soundcore Anker Liberty 4 NC Bluetooth Kulaklık
Philips 9000 Serisi AquaTrio Kablosuz Dikey Süpürge
Baseus Bipow Dijital Ekranlı 20W 20.000 mAh Powerbank
JBL Go4 Bluetooth Hoparlör
TP-Link Tapo C510W 2K Dış Mekan Wi-Fi Güvenlik Kamerası
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Mcdodo Bluetooth Car Receiver Aux
Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi
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