Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri

Spor sonrası vücudunu beslemek için en lezzetli yol. Her bir porsiyon, kaslarının ihtiyacı olan 24 gram yüksek kaliteli whey proteini ile dolu. İster çikolata, ister çilek, ister muz tadı seç, her bir yudumda proteinle dolu enerjiyi hissediyorsun. Sindirimi kolaylaştıran özel formülüyle, vücudun proteinleri hızlıca kullanıyor, sen de her antrenmandan maksimum verim alıyorsun.

Bigjoy Big Whey Mix2

