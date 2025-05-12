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Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri

etiket Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 11:31

Cildine kremi sürerken mutlu olanlar, saç maskesi yapınca kendini spa’da sananlar, “Bir ruj aldım tüm moralim düzeldi” diyenler... Hepinizi buraya alalım çünkü sağlık ve kozmetik ürünlerinde indirim rüzgârı esiyor! Güzellik dolu bu fırsatları kaçırırsan sonra “keşke” demek yok, bizden söylemesi. Hazırsan başlıyoruz.

Bu içerik 12.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir. Sağlık ürünlerini uzmana danışarak kullanın.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bioxcin Age Reverse Kırışıklık Karşıtı Altın Krem

Bioxcin Age Reverse Kırışıklık Karşıtı Altın Krem

Bu krem kırışıklıklara savaş açarken cildine pürüzsüzlük, dolgunluk ve taptaze bir görünüm kazandırıyor. Hücre yenileyici etkisiyle aynaya her baktığında “ben ne ara bu kadar parladım?” dedirtebilir, benden söylemesi.

Bioxcin Age Reverse Kırışıklık Karşıtı Altın Krem

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Oral-B Pro Series 1 İkili Paket

Oral-B Pro Series 1 İkili Paket

Aynı evi paylaşıp hâlâ “Senin fırçan hangisiydi?” tartışmasına giren çiftler buraya! Bu ikili elektrikli diş fırçası hem senin hem partnerinin sabahları daha az uykulu bakışlarla aynaya bakmasını sağlayacak. Braun tasarımıyla şık, teknolojisiyle diş dostu! İkisi bir arada bu set, “Kendine de bir tane al” demenin en tatlı yolu olabilir.

Oral-B Pro Series 1 İkili Paket

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Jane Iredale CircleDelete Concealer Göz Altı Kapatıcısı

Jane Iredale CircleDelete Concealer Göz Altı Kapatıcısı

Uykusuz geçen gecelerin izlerini silmek artık çok kolay! Göz altı morluklarını, ince çizgileri ve yorgunluk belirtilerini anında gizliyor. Her zaman fresh ve canlı bir görünüm için bu küçük mucizeyi mutlaka denemelisin! Göz altındaki o karanlık halkalar tarihe karışacak.

Jane Iredale CircleDelete Concealer Göz Altı Kapatıcısı

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Cilt Temizleme Fırçası ve Yeşim Taşı Çift Taraflı Cilt Masaj Aleti

Cilt Temizleme Fırçası ve Yeşim Taşı Çift Taraflı Cilt Masaj Aleti

Cildine hem bakım hem de keyif katmaya ne dersin? Çift taraflı cilt temizleme fırçası, silikon ve yumuşak kıllı yüzeyleriyle cildini nazikçe temizliyor, gözenekleri derinlemesine arındırıyor. Ve bir de cilt masaj aleti var! Hem yüzünü hem de boynunu masaj yaparak rahatlatan bu doğal taş, kan dolaşımını artırıyor, cildine ışıltı katıyor. Hem yüz bakımını hem de masaj keyfini bir arada yaşa.

Cilt Temizleme Fırçası ve Yeşim Taşı Çift Taraflı Cilt Masaj Aleti

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Jouis Dijital Bluetooth Akıllı Tartı

Jouis Dijital Bluetooth Akıllı Tartı

Sadece kilonu değil, her şeyini bilen o tartı geldi! Jouis Dijital Akıllı Tartı, vücut analizini yapıyor, yağ oranını söylüyor, Bluetooth özelliğiyle tüm verileri cebine indiriyor. Her tartıya çıktığında moralin bozuluyorsa belki de doğru tartıyla tanışma zamanın gelmiştir.

Jouis Dijital Bluetooth Akıllı Tartı

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Elidor Saç Bakım Şampuanı By Afra Saraçoğlu

Elidor Saç Bakım Şampuanı By Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu’nun ışıltılı saçlarını unutma, şimdi sıra sende. Saçlarına doğal bir canlılık katarken, her yıkamada besliyor ve güçlendiriyor. Hibiskus ve greyfurt özleriyle formüle edilen bu şampuan, saçlarını hem besliyor hem de güzelliklerini ortaya çıkarıyor. Canlı, sağlıklı ve ışıltılı saçlar için bu şampuanı denemelisin!

Elidor Saç Bakım Şampuanı By Afra Saraçoğlu

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Clinique Smart Clinical Repair Kırışıklık Görünümü Karşıtı Krem

Clinique Smart Clinical Repair Kırışıklık Görünümü Karşıtı Krem

Zaman geçsin ama cildinde iz bırakmasın diyorsan, bu minik kahraman tam sana göre. Güçlü peptit kompleksiyle ince çizgileri hedef alıyor, cildine elastikiyet ve ışıltı kazandırıyor. Her gün düzenli kullan, aynaya her baktığında “vay be!” dedirtmeye başlasın.

Clinique Smart Clinical Repair Kırışıklık Görünümü Karşıtı Krem

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Tiffany Sevimli Ultrasonik Hava Nemlendirici

Tiffany Sevimli Ultrasonik Hava Nemlendirici

Minnoşluğu ayrı, faydası apayrı! Hem havayı yumuşacık yapıyor hem de bulunduğu odaya 'Ben buradayım' diye fısıldıyor. Sessizce çalışıyor, içine birkaç damla aromayla da spa etkisi yaratıyor. Kışın burun tıkanıklığına, yazın kuru cilde birebir. Üstelik o kadar tatlı ki, evde süs niyetine bile kullanılır.

Tiffany Sevimli Ultrasonik Hava Nemlendirici

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Elizabeth Arden Eight Hour Cream All-Over Miracle Oil

Elizabeth Arden Eight Hour Cream All-Over Miracle Oil

Bir dokunuşla mucize yaratmaya hazır mısın? Cildine nem ve ışıltı katarken, kuru bölgeleri de anında yatıştırıyor. Bu yağ, vücudundan saçına, tırnağından dudaklarına kadar her yere uyum sağlıyor! Hafif, hızlı emilen formülüyle cildini pürüzsüz ve yumuşacık yapacak. Çünkü her dokunuş, bir şifa!

Elizabeth Arden Eight Hour Cream All-Over Miracle Oil

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

JUSTRVN Kulak Tıkaçları

JUSTRVN Kulak Tıkaçları

Hassas kulaklılar burada mı? Bu silikon kulak tıkaçları tam bir sessizlik büyücüsü! İster uyurken, ister konserde, ister çalışırken gürültü neredeyse, huzur da seninle. Artık uyku kaçmaz, ses sinir bozmaz. Şşşş... denemeden geçme!

JUSTRVN Kulak Tıkaçları

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Jane Iredale PureBrow Kaş Şekillendirici Kalem

Jane Iredale PureBrow Kaş Şekillendirici Kalem

Kaşlarınla harikalar yaratmaya hazır mısın? Kaşlarına doğal bir şekil verip, gün boyu kalıcı bir hacim sağlar. İnce ucu sayesinde her tüyü tek tek belirleyebilirsin, böylece kaşların tam istediğin gibi olur. Hadi, kaşlarını doğallıktan ödün vermeden şekillendir.

Jane Iredale PureBrow Kaş Şekillendirici Kalem

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Olimp Whey Protein Isolate Çikolata

Olimp Whey Protein Isolate Çikolata

Tatlı krizine son, kaslarına güç kat! Çikolata, sadece harika bir tat sunmakla kalmıyor, aynı zamanda vücuduna ihtiyacı olan proteini en saf haliyle sağlıyor. Antrenman sonrası tatlı ihtiyacını karşılayacak, aynı zamanda kas gelişimine katkı sağlayacak! Ve tabii ki, çikolata tadı, spor sonrası en güzel ödülün olacak.

Olimp Whey Protein Isolate Çikolata

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Tea Tree Paul Mitchell Special Shaping Esnek Şekillendirici Krem

Tea Tree Paul Mitchell Special Shaping Esnek Şekillendirici Krem

Saçlarını şekle sokmakla uğraşırken “diken diken” olmaktan sıkıldıysan, çözüm burada! Esnek yapısıyla saçına istediğin şekli verirken saçını kaskatı bırakmıyor. Ne sert, ne yapış yapış tam kararında. Çay ağacı özleriyle saçını ferahlatıyor, gün boyu tazelik hissi veriyor. Doğal duruş, mis gibi koku, senlik bir stil!

Tea Tree Paul Mitchell Special Shaping Esnek Şekillendirici Krem

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Oral-B Ortho Elektrikli Diş Fırçası Yedek Fırça Başlığı

Oral-B Ortho Elektrikli Diş Fırçası Yedek Fırça Başlığı

Diş telleriyle daha kolay bir temizlik mi? Kesinlikle! Diş telleri ve braketler etrafındaki zorlu bölgeleri temizlemek için özel olarak tasarlandı. Yuvarlak başlık, her dişi nazikçe sarıyor, plakları etkili bir şekilde temizliyor ve diş etlerini koruyor. Hem güçlü hem de nazik bir temizlik isteyenlere mükemmel bir çözüm!

Oral-B Ortho Elektrikli Diş Fırçası Yedek Fırça Başlığı

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Babyliss Perfect Finish Hava Üflemeli Saç Şekillendirici Set

Babyliss Perfect Finish Hava Üflemeli Saç Şekillendirici Set

Saçlarıyla aşk yaşayanlar, buraya! Her saç tipine mükemmel uyum sağlıyor, üstelik daha az zaman harcayarak harika sonuçlar alırsın. Hava üfleme teknolojisiyle şekillendirirken, ekstra ışıltı ve hacim kazandırıyor. Şimdi, herkesin gözleri senin saçlarında olacak :)

Babyliss Perfect Finish Hava Üflemeli Saç Şekillendirici Set

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Hanskin Hyaluronik Asit İçeren Nemlendirici Öz

Hanskin Hyaluronik Asit İçeren Nemlendirici Öz

Cildin susadı, bu nemlendirici onu şımartmaya hazır. Tüm cilt tiplerine uyum sağlıyor ve cildini derinlemesine nemlendiriyor.Sabah akşam, cildini şımartmak için birkaç damla yeterli! Çünkü su gibi taze bir cilt, herkesin hayali! 

Hanskin Hyaluronik Asit İçeren Nemlendirici Öz

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Bvlgari Splendida Patchouli EDP 100ml

Bvlgari Splendida Patchouli EDP 100ml

Bu koku, 'Ben buradayım!' demenin en zarif hali. Cesur ama asla kaba olmayan, güçlü ama bir o kadar da sofistike bir parfüm. Büyüleyici derinliğiyle seni ilk sıkışta etkiliyor, sonra geriye sadece hayran bakışlar ve “Bu neyin kokusu?” soruları kalıyor. Gündüzden geceye, sıradan bir günü bile özel kılmak istersen bu parfüm tam senlik!

Bvlgari Splendida Patchouli EDP 100ml

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

MISSHA M Perfect Cover Serum BB Cream SPF50+

MISSHA M Perfect Cover Serum BB Cream SPF50+

Cildine bakım yaparken makyaj yapmaya ne dersin? Bu krem güneş ışınlarından korunurken, zengin içeriğiyle cildini besler. Orta-yüksek kapatıcılığı ile cilt tonunu eşitleyip pürüzsüzleştirirken, hafif yapısı sayesinde doğal bir görünüm sunar. Sıcak alt tonlu ciltler için mükemmel uyum sağlıyor. Şimdi hem bakımlı hem ışıltılı bir cilt seninle!

MISSHA M Perfect Cover Serum BB Cream SPF50+

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Voit M300 Masaj Koltuğu Sandalyesi Krem Kumandalı

Voit M300 Masaj Koltuğu Sandalyesi Krem Kumandalı

Sırtın ağrıyor, boynun tutulmuş, günün stresi omuzlarına kamp kurmuş mu? Bu masaj koltuğu adeta “gel biraz seni şımartayım” diyor. Kumandası elinde, kontrol sende: ister belini ovdur, ister boynunu rahatlat, istersen hepsini birden! Evde lüks spa havası isteyenler için birebir. Rahatlamaya hazır mısın?

Voit M300 Masaj Koltuğu Sandalyesi Krem Kumandalı

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Bigjoy Big Whey Mix2

Bigjoy Big Whey Mix2

Spor sonrası vücudunu beslemek için en lezzetli yol. Her bir porsiyon, kaslarının ihtiyacı olan 24 gram yüksek kaliteli whey proteini ile dolu. İster çikolata, ister çilek, ister muz tadı seç, her bir yudumda proteinle dolu enerjiyi hissediyorsun. Sindirimi kolaylaştıran özel formülüyle, vücudun proteinleri hızlıca kullanıyor, sen de her antrenmandan maksimum verim alıyorsun.

Bigjoy Big Whey Mix2

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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