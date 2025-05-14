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İşte Benim Stilim Jürisi Modacı Nur Bilen Yavuzer'in "Çarpım Tablosunu Bilmiyorum" İtirafı Gündeme Oturdu!

İşte Benim Stilim Jürisi Modacı Nur Bilen Yavuzer'in "Çarpım Tablosunu Bilmiyorum" İtirafı Gündeme Oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.05.2025 - 12:55

Ivana Sert ve Güzide Duran gibi stil ikonlarıyla birlikte “İşte Benim Stilim” jürisinde yer alan Nur Bilen Yavuzer, yarışmaya yeni sezonda renk katan isimlerden biri oldu.

Ekranların unutulmaz moda yarışması, yeni sezonuyla kaosu, entrikayı ve tabii ki modayı aynı platformda bir araya getiriyor. Jürinin en sakin ama en iddialı ismi Nur Bilen Yavuzer bu kez programla değil, yaptığı beklenmedik itirafla manşetlerde! Aslıhan Doğan Turan’ın YouTube programına konuk olan Yavuzer’in açıklamaları, magazin gündemini tam anlamıyla sarstı.

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Moda denince akla gelen ilk isimlerden biri haline gelen Nur Bilen Yavuzer, sadece şıklığıyla değil, güçlü duruşu ve sektöre kattıklarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Moda denince akla gelen ilk isimlerden biri haline gelen Nur Bilen Yavuzer, sadece şıklığıyla değil, güçlü duruşu ve sektöre kattıklarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Uzun yıllarını turizm sektörüne verdikten sonra radikal bir kararla güzellik dünyasına adım atan, aldığı eğitim sonrası Türkiye’ye dönen Yavuzer, eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer ile birlikte kurduğu klinikle adından bahsettiriyordu.

Şimdi ise TV ekranlarında, “İşte Benim Stilim” yarışmasında jüri koltuğunda oturarak moda bilgisiyle yarışmacılara ilham veren Nur Bilen Yavuzer ekranların popüler isimlerinden biri olmaya aday.

Şimdi ise TV ekranlarında, “İşte Benim Stilim” yarışmasında jüri koltuğunda oturarak moda bilgisiyle yarışmacılara ilham veren Nur Bilen Yavuzer ekranların popüler isimlerinden biri olmaya aday.

Sosyal medya paylaşımları, fiziği ve yorumlarıyla dikkat çeken Nur Bilen Yavuzer, Ivana Sert ve Güzide Duran'la birlikte jüri koltuğunu paylaşıyor.

Ekranların özlenilen yarışmasıyla birikte kaos ve entrikaya doyduğumuz İşte Benim Stilim programına başka bir soluk getiren Nur Bilen Yavuzer bu sefer açıklamalarıyla manşetlere yerleşti.

Aslıhan Doğan Turan'ın Youtube programına konuk  olan İşte Benim Stilim Jürisi Nur Bilen Yavuzer beklenmedik bir itirafla gündeme oturdu.

Gelin o anlara birlikte bakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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