İşte Benim Stilim Jürisi Modacı Nur Bilen Yavuzer'in "Çarpım Tablosunu Bilmiyorum" İtirafı Gündeme Oturdu!
Ivana Sert ve Güzide Duran gibi stil ikonlarıyla birlikte “İşte Benim Stilim” jürisinde yer alan Nur Bilen Yavuzer, yarışmaya yeni sezonda renk katan isimlerden biri oldu.
Ekranların unutulmaz moda yarışması, yeni sezonuyla kaosu, entrikayı ve tabii ki modayı aynı platformda bir araya getiriyor. Jürinin en sakin ama en iddialı ismi Nur Bilen Yavuzer bu kez programla değil, yaptığı beklenmedik itirafla manşetlerde! Aslıhan Doğan Turan’ın YouTube programına konuk olan Yavuzer’in açıklamaları, magazin gündemini tam anlamıyla sarstı.
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Moda denince akla gelen ilk isimlerden biri haline gelen Nur Bilen Yavuzer, sadece şıklığıyla değil, güçlü duruşu ve sektöre kattıklarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
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Şimdi ise TV ekranlarında, “İşte Benim Stilim” yarışmasında jüri koltuğunda oturarak moda bilgisiyle yarışmacılara ilham veren Nur Bilen Yavuzer ekranların popüler isimlerinden biri olmaya aday.
Gelin o anlara birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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