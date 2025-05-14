İşte Benim Stilim Jürisi Modacı Nur Bilen Yavuzer'in "Çarpım Tablosunu Bilmiyorum" İtirafı Gündeme Oturdu!

Ivana Sert ve Güzide Duran gibi stil ikonlarıyla birlikte “İşte Benim Stilim” jürisinde yer alan Nur Bilen Yavuzer, yarışmaya yeni sezonda renk katan isimlerden biri oldu.

Ekranların unutulmaz moda yarışması, yeni sezonuyla kaosu, entrikayı ve tabii ki modayı aynı platformda bir araya getiriyor. Jürinin en sakin ama en iddialı ismi Nur Bilen Yavuzer bu kez programla değil, yaptığı beklenmedik itirafla manşetlerde! Aslıhan Doğan Turan’ın YouTube programına konuk olan Yavuzer’in açıklamaları, magazin gündemini tam anlamıyla sarstı.